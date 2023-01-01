Ограничение максимального значения в Django: Decimal и Integer#Основы Python #Web-разработка (Django)
Быстрый ответ
Для установки максимального числового значения поля в модели Django предусмотрен валидатор
MaxValueValidator:
from django.core.validators import MaxValueValidator
from django.db import models
class YourModel(models.Model):
number = models.PositiveIntegerField(validators=[MaxValueValidator(100)])
Если значения поля
number будут превышать 100,
ValidationError ошибку вызовет метод
full_clean или процесс валидации
ModelForm.
Применение настроенных валидаторов для ограничения числовых значений
Django располагает мощными встроенными валидаторами, такими как
MaxValueValidator и
MinValueValidator, которые совместимы с различными типами полей:
IntegerField,
DecimalField,
PositiveIntegerField. Это позволяет установить точные границы допустимых значений.
Очистка модели для обеспечения условий валидации
Перед сохранением инстанции модели убедитесь, что она соответствует условиям валидации с помощью метода
full_clean. Он активирует все связанные валидаторы:
from django.core.exceptions import ValidationError
try:
your_model_instance.full_clean()
your_model_instance.save()
except ValidationError as e:
# Данные не прошли валидацию
Если метод встроен в
ModelForm Django, валидация выполняется автоматически, и нет необходимости проверять каждое поле вручную.
Значения по умолчанию для облегчения ввода данных
Установка значений по умолчанию делает ввод данных более понятным. Используйте параметр
default для задания начального значения поля:
number = models.IntegerField(default=0, validators=[MaxValueValidator(100)])
Таким образом,
number будет начинаться с нуля и не сможет превысить 100.
Пользовательские поля для гибких и многократных ограничений
Если требуются специальные ограничения или они повторно используются, создайте пользовательские поля. Например, поле
IntegerRangeField:
from django.db import models
from django.core.validators import MinValueValidator, MaxValueValidator
class IntegerRangeField(models.IntegerField):
def __init__(self, min_value=None, max_value=None, **kwargs):
self.validators = [MinValueValidator(min_value), MaxValueValidator(max_value)]
super().__init__(**kwargs)
# Применение в модели:
class YourModel(models.Model):
score = IntegerRangeField(min_value=0, max_value=100)
Применение предопределённых значений через SCORE_CHOICES
Вы можете использовать
choices для ограничения поля фиксированным набором значений:
SCORE_CHOICES = zip(range(1, 6), range(1, 6))
class YourModel(models.Model):
score = models.IntegerField(choices=SCORE_CHOICES, default=1)
Переопределение метода save для дополнительной логики
Вы можете переопределить метод
save, чтобы добавить дополнительную логику обработки значений перед их сохранением:
class YourModel(models.Model):
number = models.PositiveIntegerField()
def save(self, *args, **kwargs):
if self.number > 100:
self.number = 100 # Не больше 100
super(YourModel, self).save(*args, **kwargs)
Однако, стоит учесть, что такой способ не обеспечит соблюдение ограничений в других частях приложения.
Визуализация ограничений
С помощью MaxValueValidator числовое поле будет ограничено установленным пределом:
from django.core.validators import MaxValueValidator
from django.db import models
class MyModel(models.Model):
my_field = models.IntegerField(validators=[MaxValueValidator(100)])
Результат в данном примере:
До: [2, 18, 🌳126🚫, 34, 99, 115🚫]
После: [2, 18, 🌱100, 34, 99, 🌱100]
Таким образом, диапазон значений контролируется, и ничего не выходит за границы.
Валидация на уровне форм для ограничения полей
Для обеспечения согласованности между моделью и формой Django, используйте одинаковые валидаторы при ограничении значений в формах:
from django import forms
from django.core.validators import MaxValueValidator
class YourForm(forms.ModelForm):
number = forms.IntegerField(validators=[MaxValueValidator(100)])
class Meta:
model = YourModel
fields = ['number']
Формы помогают обеспечивать валидацию на всех этапах работы с данными.
Расширенные возможности с помощью пользовательских полей
RangeField может включать такие параметры, как
step, который обеспечивает увеличение значений с определённым шагом:
class IntegerStepRangeField(models.IntegerField):
def __init__(self, min_value=None, max_value=None, step=None, **kwargs):
validators = [MinValueValidator(min_value), MaxValueValidator(max_value)]
super().__init__(**kwargs)
self.validators.append(
lambda value: value % step if step else value
)
# Применение в модели:
class YourModel(models.Model):
incremental_score = IntegerStepRangeField(min_value=0, max_value=100, step=5)
Милана Усова
разработчик бэкенда