Один общий легенд для множества subplots в Matplotlib

Быстрый ответ

Для создания общей легенды для нескольких подграфиков следует использовать метод fig.legend() , предварительно получив элементы графика и их наименования. Вот простой пример для двух подграфиков ( ax1 , ax2 ) с применением библиотеки matplotlib :

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Создаём подграфики и отображаем данные с подписями fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2) ax1.plot([1, 2, 3], label="Линия 1") ax2.plot([3, 2, 1], label="Линия 2") # Получаем элементы легенды и располагаем общую легенду справа от графиков handles, labels = zip(*(ax.get_legend_handles_labels() for ax in [ax1, ax2])) fig.legend(handles, labels, loc='center right') plt.show()

Приведенный код объединит элементы легенд подграфиков ax1 и ax2 и расположит их справа.

Пошаговое руководство по созданию общей легенды

Сбор элементов легенды

Первый шаг в создании общей легенды – это сбор всех значков и подписей с подграфиков. Можно использовать цикл for или генератор списка. Предположим, что у нас есть n подграфиков:

Python Скопировать код handles, labels = [], [] for ax in fig.get_axes(): h, l = ax.get_legend_handles_labels() handles.extend(h) labels.extend(l)

Определение положения легенды

В контексте pyplot подойдет следующий способ:

Python Скопировать код handles, labels = plt.gca().get_legend_handles_labels()

Но fig.legend() предоставляет больше возможностей для контроля. Используйте параметры bbox_to_anchor и bbox_transform для точного размещения легенды вне графиков:

Python Скопировать код fig.legend(handles, labels, loc='upper left', bbox_to_anchor=(1, 1), bbox_transform=plt.gcf().transFigure)

Увеличивайте размер изображения для исключения наложения легенды на графики.

Когда используются объединенные оси

Если вы объединяете оси с помощью twinx() , вам нужно будет объединить элементы обеих осей:

Python Скопировать код ax2 = ax1.twinx() handles1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels() handles2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels() handles, labels = handles1 + handles2, labels1 + labels2

Удаление отдельных легенд

После добавления общей легенды следует скрыть отдельные легенды подграфиков:

Python Скопировать код for ax in fig.get_axes(): ax.legend().set_visible(False)

Обеспечение визуального единообразия

Для сохранения общего стиля всех линий на различных подграфиках используйте одинаковые параметры color и linestyle или настройте axes.prop_cycle в plt.rcParams .

Правильное время для добавления легенды

Добавляйте вашу общую легенду после настройки размера фигуры, но перед вызовом метода fig.tight_layout() , чтобы избежать обрезания элементов.

Визуализация

Воспринимайте подграфики как некую серию кадров в фильме. Легенда выполняет роль рассказчика, соединяющего кадры воедино:

Markdown Скопировать код Подграфики — это кадры фильма |-- 🍿 Кадр А |-- 🍿 Кадр Б |-- 🍿 Кадр В

Легенда объединяет их в цельную историю:

Markdown Скопировать код Единая легенда (Рассказчик) |-- 🔵 Синий: "Линия 1" в кадрах А, Б |-- 🔺 Красный: "Линия 2" в кадрах А, В |-- ⬛ Черный: "И так далее..." в кадре Б

Игра цветов и форм на подграфиках усиливает общее впечатление, а точная настройка делает изображение понятным.

Создание подграфиков для лучшего повествования

Не бойтесь экспериментировать с подграфиками, используя, например, метод add_subplot() . Общую легенду располагайте вне цикла создания подграфиков.

Заключительные штрихи: заголовок

Украсьте вашу визуализацию, добавив общий заголовок через fig.suptitle и правильно расположив легенду с использованием параметров bbox_to_anchor и loc .

