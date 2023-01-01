Очистка графиков в Matplotlib: когда использовать cla(), clf(), close()

Быстрый ответ

Python Скопировать код plt.cla() # Очистка текущих осей, при этом фигура остаётся без изменений. plt.clf() # Полная очистка фигуры, но окно при этом не закрывается. plt.close() # Закрытие окна с фигурой, а также освобождение использованных ресурсов.

В процессе визуализации данных иногда возникает необходимость очистить результаты прошлых графиков. plt.cla() полезен, когда требуется обновить элементы графика, картину в целом при этом не меняя. Если нужно полностью очистить фигуру, применяйте plt.clf() . Когда работа с графиком завершена и требуется освободить память, к вашим услугам plt.close() .

Пример:

Python Скопировать код # Рисование, стирание, повторное рисование — словно игра в Этч-А-Скетч plt.plot(...) # Рисуем первый график plt.cla() # Оси очищаем, холст на своём месте, правда, не отображается plt.plot(...) # Подготавливаем новый график на старой основе # Всё сначала, будто это новое творческое начинание plt.clf() # Полностью очищаем фигуру plt.plot(...) # Строим новый график # Финальный аккорд! plt.close() # Закрываем окно с графиком, а также освобождаем ресурсы памяти

Давайте подробнее рассмотрим эти команды и их использование в различных ситуациях.

Интерактивное построение графиков: cla() и clf()

При работе с графиками в интерактивном режиме или в таких средах, как Jupyter Notebooks, может возникнуть необходимость их частого обновления. plt.cla() и plt.clf() будут незаменимыми инструментами в таких случаях, обеспечивая эффективную перерисовку и предотвращая излишнее накапливание данных в памяти.

Управление памятью с применением close()

При создании множества графиков в рамках одного цикла важно следить за использованием памяти. В таких ситуациях не забывайте вызывать plt.close(fig) после каждого цикла для освобождения памяти и избегания утечек. Эффективнее переиспользовать уже созданные графики, чем каждый раз создавать новые.

Сохранение графика перед удалением

Если требуется сохранить график до его очистки, используйте fig.savefig() до вызова clf() или close() . Так можно "запечатлеть" последний вариант ваших данных, прежде чем их история будет окончена.

Визуализация

cla() , clf() и close() образуют своего рода службу по уборке в мире визуализации данных:

cla() — удаляет рисунки, оставляя холст голым:

До применения: [🌟🌳🏞] После применения:

clf() — подготавливает абсолютно новый холст для вашего творчества:

До применения: [🌟🌳🏞] После применения: [🆕]

close() — делает финальный шаг, удаляя график и забирая его из вашего внимания:

До применения: [🎨 на выставке] После применения: [🚪 закрыто]

Стратегии уборки

Повторное использование фигур

Воспользовавшись командой fig.clf() или её аналогом fig.clear() , можно эффективно управлять использованием памяти. Это положительно сказывается на производительности вашей среды.

Быстрая очистка сеанса

При необходимости очищения всех существующих фигур используйте plt.close('all') . Эта команда актуальна после завершения всех ваших экспериментов с визуализацией.

Выбор подходящей команды для очистки

Выбирая способ очистки графика — cla() , clf() или close() — руководствуйтесь тем, что вы планируете делать с вашим продуктом: перерисовку, создание с нуля или полное завершение работы.

