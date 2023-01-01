Объединение текстовых файлов в Python: быстрый и элегантный способ

Быстрый ответ

Для объединения текстовых файлов в Python применяется функция open() , совмещённая с циклом. Приведём пример кода:

Python Скопировать код with open('output.txt', 'w') as outfile: for f in ['file1.txt', 'file2.txt']: with open(f, 'r') as infile: outfile.write(infile.read())

Этот код сливает воедино содержимое файлов file1.txt и file2.txt в единый файл output.txt .

Построчное чтение больших файлов

Работая с большими файлами, предпочтительнее обрабатывать их построчно, чтобы избежать перегрузки оперативной памяти компьютера:

Python Скопировать код with open('output.txt', 'w') as outfile: for f in ['file1.txt', 'file2.txt']: with open(f, 'r') as infile: for line in infile: outfile.write(line)

Такой подход позволяет оптимально обрабатывать большие текстовые файлы, без превышения задействования оперативной памяти.

Изящество применения itertools

Использование itertools.chain.from_iterable придаёт элегантность в работе с несколькими файлами:

Python Скопировать код import itertools files = ['file1.txt', 'file2.txt'] with open('output.txt', 'w') as outfile: outfile.writelines(itertools.chain.from_iterable(map(open, files)))

Если данные не текстовые, стоит использовать бинарный режим для предотвращения повреждения информации.

Элегантность fileinput

С помощью fileinput.input() возможно эффективно оперировать несколькими файлами как одним непрерывным потоком данных:

Python Скопировать код import fileinput with open('output.txt', 'w') as outfile: for line in fileinput.input(['file1.txt', 'file2.txt']): outfile.write(line)

Этот метод упрощает взаимодействие с файлами и делает код более лаконичным.

Поиск файлов по шаблону с использованием glob

Для поиска файлов соответствующих определённому шаблону применяется модуль glob:

Python Скопировать код import glob file_pattern = '*.txt' file_list = glob.glob(file_pattern) with open('output.txt', 'w') as outfile: for file_name in file_list: with open(file_name, 'r') as infile: outfile.write(infile.read())

Такой подход упрощает поиск и отбор нужных файлов.

Визуализация

Представте процесс слияния файлов как сложение блинов в стопку:

Python Скопировать код # 📄🥞 Магия Python: складываем блины-файлы в стопку with open('breakfast_stack.txt', 'w') as stack: for pancake in ['file1.txt', 'file2.txt', 'file3.txt']: with open(pancake, 'r') as ingredient: stack.write(ingredient.read())

Так создаётся единая стопка из отдельных файлов-блинов.

Чтение и запись больших файлов по частям

Для очень больших файлов рекомендуется их обрабатывать по фрагментам:

Python Скопировать код chunk_size = 1024 with open('output.txt', 'wb') as outfile: for f in ['bigfile1.txt', 'bigfile2.txt']: with open(f, 'rb') as infile: while chunk := infile.read(chunk_size): outfile.write(chunk)

Эффективное соединение файлов с использованием shutil

Для оптимизации процесса слияния файлов рекомендуется применять модуль shutil :

Python Скопировать код import shutil with open('output.txt', 'wb') as outfile: for f in ['file1.txt', 'file2.txt']: with open(f, 'rb') as infile: shutil.copyfileobj(infile, outfile)

