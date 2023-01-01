Объединение PDF файлов Python: исключение лишних страниц

Быстрый ответ

Для объединения PDF-файлов в Python можно использовать библиотеку PyPDF2. Сначала установите её с помощью команды pip install PyPDF2 . После этого создайте объект для объединения, добавьте требуемые файлы и сохраните получившийся документ:

Python Скопировать код from PyPDF2 import PdfMerger merger = PdfMerger() for pdf in ['file1.pdf', 'file2.pdf']: merger.append(pdf) merger.write("merged.pdf") merger.close()

Вот и весь процесс в трёх шагах: Импортируйте PdfMerger , объедините файлы в цикле с использованием append(pdf) и сохраните результат с помощью write("merged.pdf") . Ничего сложного.

Продвинутое объединение

Также как и в эпопее о героических походах, в мире обработки PDF-файлов у нас есть мощные инструменты типа PyPDF2 , PyMuPDF и pdfrw . Давайте использовать их разумно:

Выделенное управление страницами с PyPDF2

Работайте с определенными диапазонами страниц, используя аргумент pages :

Python Скопировать код from PyPDF2 import PdfMerger merger = PdfMerger() merger.append('file1.pdf', pages=(0, 3)) # Берём первые три страницы из file1.pdf merger.append('file2.pdf', pages=(2, None)) # Продолжаем с третьей страницы из file2.pdf до конца документа merger.write('merged.pdf') merger.close() # Мы упорядочили всё как надо

PyMuPDF: скорость и мощь объединения

Если требуется аккуратное и быстрое объединение, выберите PyMuPDF :

Python Скопировать код import fitz # Это PyMuPDF pdf_writer = fitz.open() for pdf in ['file1.pdf', 'file2.pdf']: pdf_document = fitz.open(pdf) pdf_writer.insert_pdf(pdf_document) pdf_document.close() pdf_writer.save('merged.pdf') pdf_writer.close()

Объединение файлов из папки

Если перед вами стоит задача объединить все PDF-файлы из определённой папки, воспользуйтесь функциями os.listdir() или glob.glob() , чтобы выполнить пакетную обработку:

Python Скопировать код import glob from PyPDF2 import PdfMerger pdf_files = glob.glob('*.pdf') merger = PdfMerger() for pdf in pdf_files: merger.append(pdf) merger.write('directory_merged.pdf') merger.close()

Не забывайте про режимы доступа 'rb' и 'wb' для предотвращения ошибок ввода-вывода и переполнения памяти. Это обеспечит безопасность ваших данных.

Визуализация

Представьте себе, что Книга A – это Джек, Книга B – Роза, а PdfFileMerger – это их Корабль:

Книга A (📗): [Жизнь Джека до "Титаника"] Книга B (📙): [Жизнь Розы на "Титанике"]

Процесс объединения 🔄

Объединение: 📗 + 📙 -> 📘 Итоговая книга (📘): [Жизнь Джека и Розы на "Титанике"]

Давайте перенесем их истории в один документ:

Python Скопировать код with open('titanic_story.pdf', 'wb') as merged: merger = PdfMerger() merger.append('before_titanic.pdf') # Джек merger.append('aboard_titanic.pdf') # Роза merger.write(merged) # Их совместная история

PdfFileMerger – это корабль, который объединяет в себе эпические любовные истории, как история Джека и Розы на Титанике. 🚢❤️

Продвинутые методы для повышения уровня мастерства

Несколько полезных техник помогут разработчику на пути к совершенству в Python:

PDFly и его волшебные возможности

Используйте возможности командной строки с помощью команды pdfly cat :

shell Скопировать код $ pdfly cat file1.pdf file2.pdf -o merged.pdf

Создайте свои функции для объединения

Создайте свою функцию объединения для большей гибкости и контроля над процессом:

Python Скопировать код def merge_pdfs(file_list, output_name): merger = PdfMerger() for pdf in file_list: merger.append(pdf) merger.write(output_name) merger.close() file_names = ['file1.pdf', 'file2.pdf'] merge_pdfs(file_names, 'hogwarts_story.pdf')

Обработка ошибок

Обеспечьте надёжность работы вашего кода, придав особое внимание обработке исключений:

Python Скопировать код try: merge_pdfs(file_names, 'safe_hogwarts_story.pdf') except Exception as e: print(f"В процессе работы возникли ошибки: {e}")

Ваш код должен быть надёжен, как фортификационное сооружение, защищённое от нежелательных событий.

