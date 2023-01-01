Объединение объектов в список Python: метод .join() без цикла
Быстрый ответ
Для того, чтобы преобразовать массив объектов в единую строку в Python, нам сначала потребуется преобразовать сами объекты в строки. Один из эффективных методов решения этой задачи предполагает использование генератора списка:
joined_string = ' '.join([str(obj) for obj in objects_array])
В качестве альтернативы можно воспользоваться функцией map, которая также обеспечивает компактность и ясность решения:
joined_string = ' '.join(map(str, objects_array))
В обеих представленных выше конструкциях происходит вызов метода
__str__ для каждого объекта, после чего результаты объединяются в единую строку с разделением пробелами.
Преобразование объектов: разъяснения для новичков
В Python каждый объект может быть представлен в виде строки с помощью метода
__str__. Этот метод автоматически вызывается, когда вы применяете функцию
str(obj). Если метод
__str__ не определен, Python по умолчанию будет использовать метод
__repr__:
class MyObject:
def __init__(self, value):
self.value = value
def __str__(self):
return f'Custom({self.value})'
Таким образом, вызов
str() для экземпляра MyObject возвращает
Custom(value).
Бережное обращение с встроенными типами
Исключайте использование
list в качестве названия переменной, поскольку это может вызвать перезапись встроенного типа
list в Python. Ваш выбор должен быть сделан в пользу понятных и детально описывающих что-либо имен:
my_objects = [MyObject(1), MyObject(2)]
joined_string = ' '.join(str(obj) for obj in my_objects)
Пользовательские строки: расширенные возможности для профессионалов
Опытные разработчики могут переопределить метод
join в подклассе
str для обработки объектов, не являющихся строками:
class MyStr(str):
def join(self, iterable):
strings = (str(item) for item in iterable)
return super().join(strings)
Создав экземпляр MyStr, вы сможете удобно соединять объекты:
joiner = MyStr(' – ')
joined_string = joiner.join(my_objects)
Str и repr: гармония настройки
Рекомендуется синхронизировать
__repr__ с
__str__, чтобы обеспечить единообразное представление объектов:
class Object:
def __init__(self, value):
self.value = value
def __str__(self):
return f'Object({self.value})'
__repr__ = __str__ # Модель синхронности включена.
Теперь результаты вызовов
repr(obj) и
str(obj) будут идентичны, что значительно облегчает процесс отладки.
Таисия Ермакова
backend-разработчик