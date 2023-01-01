Объединение двух DataFrame в Pandas по индексу

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы объединить датафреймы df1 и df2 согласно их индексам, используйте функцию merge из библиотеки Pandas, применив параметры left_index=True и right_index=True :

Python Скопировать код merged_df = pd.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True)

Этот код создаст датафрейм, объединенный по общим индексам.

Если же задача сводится к объединению с учётом всех индексов, воспользуйтесь методом concat :

Python Скопировать код concatenated_df = pd.concat([df1, df2], axis=1, join='outer')

В результате получится датафрейм, который включает в себя все индексы из df1 и df2 .

Выбор типа объединения

Чтобы оптимизировать операцию объединения данных под ваши задачи, измените параметр how=... в функции pd.merge :

Python Скопировать код # Внешнее объединение, включающее все доступные значения outer_merged_df = pd.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True, how='outer') # Левое объединение, при котором df1 служит основой, а df2 дополняет его left_merged_df = pd.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True, how='left')

Не забывайте согласовывать типы индексов обеих таблиц. При необходимости воспользуйтесь функцией apply(pd.to_numeric) для их приведения к общему формату.

Подготовка индекса

Если индексы ваших датафреймов пока не определены, установите их через метод DataFrame.set_index :

Python Скопировать код df1 = df1.set_index('key_column') df2 = df2.set_index('key_column')

Если после многократных объединений структура таблицы стала запутанной, рекомендуется вернуть индекс обратно в колонку:

Python Скопировать код df1.reset_index(inplace=True)

Визуализация

Объединение датафреймов визуально напоминает формирование круга общих знакомых:

Markdown Скопировать код Датафрейм A (👨‍🦲): [Человек 1 🟢, Человек 2 🔵, Человек 3 🟣] Датафрейм B (👩‍🦰): [Человек 2 🔴, Человек 3 🟠, Человек 4 🟡]

Объединение по индексу формирует группу, состоящую из общих контактов:

Markdown Скопировать код 👫: [Человек 2 (🔵🔴), Человек 3 (🟣🟠)]

Результат: Круг общих друзей, что позволяет не учитывать "одиночек".

Контроль размерностей

Перед применением pd.concat удостоверьтесь, что количество столбцов в объединяемых датафреймах совпадает:

Python Скопировать код # Убедитесь, что не пытаетесь смешать несовместимые данные assert df1.shape[1] == df2.shape[1], "Предупреждал же, не мешайте яблоки с апельсинами!"

Иначе вы рискуете получить совершенно неожиданную комбинацию, что может негативно сказаться на качестве объединенных данных.

Примечание к работе со сводками

С особой внимательностью контролируйте типы данных индексов сводных таблиц – они могут быть весьма изменчивыми. Здесь вам пригодится функция pd.to_numeric , оберегающая от неприятных "подскальзываний".

Экспорт в Excel

После выполнения всех этапов объединения подумайте о сохранении результата в формате Excel с помощью метода .to_excel() . Это отличный способ для хранения данных и их обмена с теми, кто пока не знаком с "диалектом панд".

