Объединение двух DataFrame в Pandas по двум столбцам

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для объединения двух DataFrame по нескольким ключам с помощью функции pd.merge() , примените параметр on :

Python Скопировать код merged_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'])

Так, строки будут синхронизированы по столбцам 'Key1' и 'Key2' в обеих таблицах.

Любителей риска приглашаем поиграть c ключами для слияния

Если имена столбцов в ваших DataFrame очень похожи, кажется, что они созданы для того, чтобы быть вместе, но все же не совсем идентичны – не переживайте. pd.merge() позволяет достойно справиться с данной задачей:

Python Скопировать код merged_df = pd.merge(df1, df2, left_on=['df1_key1', 'df1_key2'], right_on=['df2_key1', 'df2_key2'])

Здесь используются параметры left_on и right_on , которые позволяют указать несколько разных имен столбцов, обозначающих одинаковые данные.

Определитесь с 'how'

Параметр how поможет выбрать тип слияния, необходимый для вашей задачи. Вот как это выглядит:

Python Скопировать код # Левостороннее слияние left_joined_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'], how='left') # Правостороннее слияние right_joined_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'], how='right') # Внутреннее слияние inner_joined_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'], how='inner') # Полное слияние outer_joined_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'], how='outer')

Выберите метод, который наиболее уместно соответствует вашей задаче.

Не подходят индексы? Сбросьте их!

Иногда индексы – это основа ваших DataFrame, но они могут не совпадать. В таких ситуациях на помощь придет метод reset_index() :

Python Скопировать код df1.reset_index(inplace=True) df2.reset_index(inplace=True) merged_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'])

Этот метод – эффективный способ избежать индексного кризиса и синхронизировать несовпадающие индексы.

Визуализация

Проиллюстрируем процесс слияния двух DataFrame на примере пазлов с одинаковыми элементами:

Markdown Скопировать код DataFrame A: [Элемент 1, Элемент 2, Элемент 3] DataFrame B: [Элемент 2, Элемент 3, Элемент 4]

Слияние схоже с подбором совпадающих элементов:

Python Скопировать код df_merged = pd.merge(dfA, dfB, on=['key1', 'key2'])

В результате получаем шедевр, составленный из частей обеих таблиц:

Markdown Скопировать код A🔗B: [Элемент 2, Элемент 3] # Слияние для пазлов это как скотч для предметов!

В идеальном (столбцовом) мире все идеально, но не в этом случае!

Проверьте, что типы данных столбцов и имена столбцов совпадают. Вот некоторые полезные рекомендации:

df.dtypes покажет вам типы данных столбцов.

покажет вам типы данных столбцов. df.columns раскроет имена столбцов.

раскроет имена столбцов. Правильная последовательность пар в left_on и right_on уменьшит вероятность ошибок.

Помните, что слияние проходит гладко, если столбцы согласованы.

Распространенные проблемы, вызывающие домино-эффект!

Вот некоторые часто встречающиеся сложности и пути их решения:

KeyError : Используйте списки вместо строки для on , left_on или right_on , чтобы избежать ошибок с ключами.

: Используйте вместо строки для , или , чтобы избежать ошибок с ключами. Несоответствие имен столбцов : Параметры left_on и right_on помогут вам правильно сопоставить имена столбцов.

: Параметры и помогут вам правильно сопоставить имена столбцов. Столбцы с одинаковыми названиями после слияния: Используйте параметр suffixes для различения столбцов с идентичными названиями.

Делайте тестовые слияния, чтобы избежать проблем в будущем.

