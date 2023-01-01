Объединение двух DataFrame в Pandas по двум столбцам#Python и Pandas для анализа данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для объединения двух DataFrame по нескольким ключам с помощью функции
pd.merge(), примените параметр
on:
merged_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'])
Так, строки будут синхронизированы по столбцам
'Key1' и
'Key2' в обеих таблицах.
Любителей риска приглашаем поиграть c ключами для слияния
Если имена столбцов в ваших DataFrame очень похожи, кажется, что они созданы для того, чтобы быть вместе, но все же не совсем идентичны – не переживайте.
pd.merge() позволяет достойно справиться с данной задачей:
merged_df = pd.merge(df1, df2, left_on=['df1_key1', 'df1_key2'], right_on=['df2_key1', 'df2_key2'])
Здесь используются параметры
left_on и
right_on, которые позволяют указать несколько разных имен столбцов, обозначающих одинаковые данные.
Определитесь с 'how'
Параметр
how поможет выбрать тип слияния, необходимый для вашей задачи. Вот как это выглядит:
# Левостороннее слияние
left_joined_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'], how='left')
# Правостороннее слияние
right_joined_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'], how='right')
# Внутреннее слияние
inner_joined_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'], how='inner')
# Полное слияние
outer_joined_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'], how='outer')
Выберите метод, который наиболее уместно соответствует вашей задаче.
Не подходят индексы? Сбросьте их!
Иногда индексы – это основа ваших DataFrame, но они могут не совпадать. В таких ситуациях на помощь придет метод
reset_index():
df1.reset_index(inplace=True)
df2.reset_index(inplace=True)
merged_df = pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'])
Этот метод – эффективный способ избежать индексного кризиса и синхронизировать несовпадающие индексы.
Визуализация
Проиллюстрируем процесс слияния двух DataFrame на примере пазлов с одинаковыми элементами:
DataFrame A: [Элемент 1, Элемент 2, Элемент 3]
DataFrame B: [Элемент 2, Элемент 3, Элемент 4]
Слияние схоже с подбором совпадающих элементов:
df_merged = pd.merge(dfA, dfB, on=['key1', 'key2'])
В результате получаем шедевр, составленный из частей обеих таблиц:
A🔗B: [Элемент 2, Элемент 3]
# Слияние для пазлов это как скотч для предметов!
В идеальном (столбцовом) мире все идеально, но не в этом случае!
Проверьте, что типы данных столбцов и имена столбцов совпадают. Вот некоторые полезные рекомендации:
df.dtypesпокажет вам типы данных столбцов.
df.columnsраскроет имена столбцов.
- Правильная последовательность пар в
left_onи
right_onуменьшит вероятность ошибок.
Помните, что слияние проходит гладко, если столбцы согласованы.
Распространенные проблемы, вызывающие домино-эффект!
Вот некоторые часто встречающиеся сложности и пути их решения:
- KeyError: Используйте списки вместо строки для
on,
left_onили
right_on, чтобы избежать ошибок с ключами.
- Несоответствие имен столбцов: Параметры
left_onи
right_onпомогут вам правильно сопоставить имена столбцов.
- Столбцы с одинаковыми названиями после слияния: Используйте параметр
suffixesдля различения столбцов с идентичными названиями.
Делайте тестовые слияния, чтобы избежать проблем в будущем.
Екатерина Громова
аналитик данных