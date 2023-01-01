Обучение распознаванию цифр с OpenCV-Python: KNearest, SVM
Быстрый ответ
Качественное распознавание цифр в OpenCV возможно с применением метода k-ближайших соседей (k-NN), который прекрасно подходит для классификации контуров. Сначала преобразовываем изображение к бинарному виду, после этого находим контуры с помощью
cv2.findContours() и классифицируем каждый контур с использованием обученной модели k-NN.
import cv2
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
# Создание экземпляра k-NN. Помним, что эффективность работы k-NN напрямую зависит от качества обучения
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
# Для начала загружаем и подготавливаем изображение
image = cv2.imread('digits.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary_image = cv2.threshold(image, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
# Определяем контуры и последовательно предсказываем распознаваемые цифры
contours, _ = cv2.findContours(binary_image, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for contour in contours:
x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)
roi = binary_image[y:y+h, x:x+w]
digit = knn.predict(roi.flatten().reshape(1, -1))[0]
Помните, что для обеспечения высокой точности, k-NN должен быть обучен на нормированных и приведенных к одномерному массиву изображениях цифр. Представленный выше код – это лишь пример. Для полноценной работы системы OCR потребуется более тщательная предварительная и последующая обработка данных.
OCR Лестница: Шаг за Шагом
Первый Шаг: Сбор и Маркировка Данных
Успешное обучение начинается с выбора репрезентативных данных. Используйте файловую систему OpenCV для сохранения наборов данных с метками в
TrainingData.yml и
LabelData.yml. Это послужит основой для вашего OCR-путешествия и позволит собрать необходимый набор данных.
Второй Шаг: Выделение Символов
С готовым датасетом начинаем выделять контуры цифр, используя
cv2.findContours(). При работе с несколькими символами важна правильная сортировка контуров, обеспечивающая последовательность распознавания. Сценарии, требующие взаимодействия с пользователем, необходимо обрабатывать тщательно, чтобы гарантировать стабильность работы системы OCR.
Третий Шаг: Согласованность данных
Для эффективной работы OCR необходима согласованность данных. Добиться этого можно, приведя к одинаковым размерам области интереса (ROI) и применив гауссово размытие и адаптивный пороговый метод для улучшения качества изоляции цифр.
Четвертый Шаг: Чтение Сохраненных Данных
Правильно организуйте чтение файлов
TrainingData.yml и
LabelData.yml, чтобы при каждом запуске OCR системы не приходилось все начинать сначала.
Последний Шаг: Корректировка Изображения и Финальная Обработка
Некоторые изображения могут быть далеки от идеала. В таких случаях корректируйте положение изображения и регулируйте его границы, чтобы обеспечить, что каждая цифра была распознана. В конце концов, каждая цифра должна быть в поле зрения.
Визуализация
Можно представить работу OCR как надежную производственную линию.
Исходные Материалы (🔢): [Изображения с цифрами]
Этапы обработки (🛤️):
1. Предобработка (🛁): Изображения очищаются и оптимизируются.
2. Извлечение признаков (🔍): Анализируются уникальные характеристики каждой цифры.
3. Обучение классификатора (👩🍳): Система учится распознавать цифры.
4. Распознавание (🍪): Теперь система способна идентифицировать цифры на новых изображениях.
Конечный продукт (🍪):
Распознанные Цифры: [0️⃣, 1️⃣, 2️⃣, ..., 9️⃣]
Каждый этап проекта направлен на обеспечение максимальной точности распознавания цифр. 🌟
Оптимальная Точность: Результат внимательной Настройки
Учет Разнообразия Условий
Стройте обучающую выборку на образцах цифр из различных условий, включая разные шрифты, размеры и освещенность, чтобы гарантировать универсальность модели.
Применение Дополнительных Признаков
Учтите дополнительные признаки, такие как отношение сторон и площадь цифры, для повышения качества предсказаний.
Эксперименты с Предобработкой
Используйте продвинутые техники предобработки изображений, такие как морфологические преобразования, чтобы улучшить качество выделения цифр.
Комбинирование Методов
Помимо k-NN, рассмотрите метод опорных векторов (SVM) или нейронные сети. Это может существенно улучшить качество распознавания на сложных изображениях.
