Общие метки осей для субграфиков в Matplotlib: руководство
Быстрый ответ
Если нужно задать общие названия для осей X и Y в matplotlib, которые применимы к каждому из субграфиков, используйте методы
fig.supxlabel('Общее название для оси X') и
fig.supylabel('Общее название для оси Y') после создания фигуры и субграфиков с помощью
plt.subplots(). Это поможет компактно разместить нужные надписи и придать графику организованность и аккуратность.
import matplotlib.pyplot as plt
fig, axs = plt.subplots(2, 2)
fig.supxlabel('Общее название для оси X')
fig.supylabel('Общее название для оси Y')
plt.show()
Для использования
supxlabel и
supylabel версия
matplotlib должна быть 3.4.0 или выше. Если у вас более ранняя версия, то вместо этих методов примените
fig.text():
fig.text(0.5, 0.02, 'Общее название для оси X', ha='center')
fig.text(0.04, 0.5, 'Общее название для оси Y', ha='center', rotation='vertical')
Для выравнивания текста по центру используйте
ha='center'. Подстройте координаты для
fig.text(), чтобы настроить желаемое расположение меток.
Точная настройка: контролирование расположения и местоположения элементов
В случаях, когда требуется особое подход к субграфикам и необходимо синхронизировать ограничения и масштабы осей, можно использовать параметры
sharex и
sharey. Однако применение индивидуальных корректив поможет избежать пересечения надписей и обеспечит адекватные интервалы между осями для лучшей читаемости графиков.
Оси и деления: как синхронизировать?
Для одновременного изменения осей для всех субграфиков используйте:
fig, axs = plt.subplots(2, 2, sharex=True, sharey=True)
Настройка расположения: решаем проблему пересечения
Воспользуйтесь следующими методами, чтобы надписи не пересекались, особенно при различных размерах субграфиков:
fig.tight_layout() # Или параметр constrained_layout=True при использовании plt.subplots()
Более детальный контроль над субграфиками
Для тонкой корректировки параметров субграфиков вы можете использовать
gridspec:
fig.add_gridspec(nrows, ncols)
Деления: настройка меток
Для настройки меток делений используйте:
plt.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=10) # Этот пример для основных делений осей.
Расширенное управление субграфиками
Названия субграфиков: задание уникальности
Присвойте каждому субграфику уникальное название:
axs[0, 1].set_xlabel('Уникальное название оси X для субграфика')
Воспользоваться скрытыми осями
Чтобы добавить невидимую ось поверх всех субграфиков, используйте:
fig.add_subplot(111, frame_on=False)
plt.tick_params(labelcolor='none', top=False, bottom=False, left=False, right=False)
gridspec: улучшим компоновку макета
С помощью
add_gridspec создайте компоновку с разным количеством ячеек для субграфиков:
gs = fig.add_gridspec(2, 2)
ax1 = fig.add_subplot(gs[0, :]) # Если одному из графиков требуется больше пространства
Заботимся об эстетике с помощью
tight_layout
Убедитесь, что ваши субграфики правильно организованы и выглядят привлекательно:
fig.tight_layout()
Визуализация
Субграфики представляют информацию в визуально доступном виде, каждый со своим способом интерпретации данных. Общие названия осей
xlabel и
ylabel помогают лучше ориентироваться в изучении информации.
Динамическая визуализация
Чтобы наглядно представить данные, интегрируйте изображения:
axs[0, 0].imshow(image_data) # Изображение часто говорит сильнее слов!
Центральный заголовок для объединения субграфиков
Добавьте общий заголовок, чтобы субграфики были визуально связаны в единый комплекс:
fig.suptitle('Галерея данных')
Индивидуальная настройка субграфиков
Используйте отдельные функции для детального представления данных:
axs[1, 0].set_title('Детальный вид')
Несмотря на то, что каждый субграфик рассказывает свою историю, общие названия для осей
xlabel и
ylabel объединяют их в универсальный образ.
Екатерина Громова
аналитик данных