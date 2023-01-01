Обрезка строк в Python: эквивалент JavaScript substring

#Основы Python  #Строки и шаблонные литералы  #Работа со строками  
Быстрый ответ

В Python можно создать функцию с помощью лямбда-функции, которая будет укорачивать строку до заданного количества символов n, добавляя многоточие, если исходная строка оказывается длиннее:

Python

trunc_str = lambda s, n: s[:n] + '...' if len(s) > n else s

Применим её к строке "Sample text for truncation", ограничивая длину до 10 символов:

Python

print(trunc_str("Sample text for truncation", 10))

Получим:

Sample te...

С учётом многоточия общее количество символов не превышает n.

Усечение строк в Python

Усечение строки бывает необходимо во многих случаях, например, при адаптации текста к ограниченному пространству в пользовательском интерфейсе. Чтобы указать на пропущенные части текста, обычно используется многоточие. Рассмотрим несколько подходов к реализации усечения строк в Python:

Решение в одну строку

Краткое решение можно оформить через лямбда-функцию. Многоточие добавляется только в случае, если текст был усечён. Если текст не требуется усекать, возвращается его исходная версия:

Python

truncate = lambda text, limit: text if len(text) <= limit else text[:limit – 3] + '...'

Создание переиспользуемой функции

Переиспользуемая функция повышает удобство поддержки кода. Она принимает в качестве аргументов строку, максимальное количество символов и опциональный параметр, отвечающий за добавление многоточия:

Python

def truncate(text, limit, ellipsis=True):
    return text if len(text) <= limit else text[:limit – 3] + ('...' if ellipsis else '')

Использование модуля textwrap

В стандартном модуле Python textwrap представлена функция shorten(), которая интеллектуально усекает текст, стараясь не разделять слова:

Python

import textwrap
print(textwrap.shorten("Long text to be truncated", width=75, placeholder='...'))

Продвинутые методы усечения

Для более тонкого контроля или в специфических ситуациях можно использовать более сложные методы.

Усечение в Django

В Django предусмотрен класс Truncator для удобства усечения строк:

Python

from django.utils.text import Truncator
print(Truncator("Sample text for truncation").chars(75))

Изучение готовых решений

Изучая готовые решения, например Truncator из Django, можно получить дополнительное понимание работы с текстовыми строками.

Нестандартные ситуации

Важно предусмотреть обработку нестандартных случаев, таких как длинные строки, пустые строки и строки, содержащие избыток пробелов.

Учёт многоточия в пределах лимита символов

Если возникает необходимость учитывать многоточие внутри установленного лимита символов, откорректируйте параметры среза или лимита.

Визуализация

Строку в Python можно визуально представить как поезд:

Python

train = "🚂🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃"

Давайте посмотрим, как изменится наш "поезд", если мы усечём его до размеров станции:

Python

station_size = 5
short_train = train[:station_size] + "..."

Визуализируем результат:

Markdown

До:      🚂🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃
После: 🚂🚃🚃🚃🚃...

Цель усечения – сделать содержимое подходящим для ограниченного пространства.

Кастомизация параметров

Некоторые параметры позволяют более точно и понятно реализовать усечение.

Форматирование многоточия

Многоточие (...) в конце усечённой строки – это общепринятый способ указания на усечение содержимого.

Краткая запись условного усечения

Для сокращения записи можно использовать логический оператор and:

Python

truncated = data and data[:75] + '...' if len(data) > 75 else data

Аналогия с JavaScript

Для тех, кто знаком с JavaScript: метод Python slice работает аналогично методу substring() в JavaScript.

Работа с Unicode

Важно помнить, что символы Unicode могут состоять из нескольких кодовых точек.

Кристина Крылова

JavaScript-инженер

