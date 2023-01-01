Обрезка строк в Python: эквивалент JavaScript substring
Быстрый ответ
В Python можно создать функцию с помощью лямбда-функции, которая будет укорачивать строку до заданного количества символов
n, добавляя многоточие, если исходная строка оказывается длиннее:
trunc_str = lambda s, n: s[:n] + '...' if len(s) > n else s
Применим её к строке "Sample text for truncation", ограничивая длину до 10 символов:
print(trunc_str("Sample text for truncation", 10))
Получим:
Sample te...
С учётом многоточия общее количество символов не превышает
n.
Усечение строк в Python
Усечение строки бывает необходимо во многих случаях, например, при адаптации текста к ограниченному пространству в пользовательском интерфейсе. Чтобы указать на пропущенные части текста, обычно используется многоточие. Рассмотрим несколько подходов к реализации усечения строк в Python:
Решение в одну строку
Краткое решение можно оформить через лямбда-функцию. Многоточие добавляется только в случае, если текст был усечён. Если текст не требуется усекать, возвращается его исходная версия:
truncate = lambda text, limit: text if len(text) <= limit else text[:limit – 3] + '...'
Создание переиспользуемой функции
Переиспользуемая функция повышает удобство поддержки кода. Она принимает в качестве аргументов строку, максимальное количество символов и опциональный параметр, отвечающий за добавление многоточия:
def truncate(text, limit, ellipsis=True):
return text if len(text) <= limit else text[:limit – 3] + ('...' if ellipsis else '')
Использование модуля textwrap
В стандартном модуле Python
textwrap представлена функция
shorten(), которая интеллектуально усекает текст, стараясь не разделять слова:
import textwrap
print(textwrap.shorten("Long text to be truncated", width=75, placeholder='...'))
Продвинутые методы усечения
Для более тонкого контроля или в специфических ситуациях можно использовать более сложные методы.
Усечение в Django
В Django предусмотрен класс
Truncator для удобства усечения строк:
from django.utils.text import Truncator
print(Truncator("Sample text for truncation").chars(75))
Изучение готовых решений
Изучая готовые решения, например
Truncator из Django, можно получить дополнительное понимание работы с текстовыми строками.
Нестандартные ситуации
Важно предусмотреть обработку нестандартных случаев, таких как длинные строки, пустые строки и строки, содержащие избыток пробелов.
Учёт многоточия в пределах лимита символов
Если возникает необходимость учитывать многоточие внутри установленного лимита символов, откорректируйте параметры среза или лимита.
Визуализация
Строку в Python можно визуально представить как поезд:
train = "🚂🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃"
Давайте посмотрим, как изменится наш "поезд", если мы усечём его до размеров станции:
station_size = 5
short_train = train[:station_size] + "..."
Визуализируем результат:
До: 🚂🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃
После: 🚂🚃🚃🚃🚃...
Цель усечения – сделать содержимое подходящим для ограниченного пространства.
Кастомизация параметров
Некоторые параметры позволяют более точно и понятно реализовать усечение.
Форматирование многоточия
Многоточие (
...) в конце усечённой строки – это общепринятый способ указания на усечение содержимого.
Краткая запись условного усечения
Для сокращения записи можно использовать логический оператор
and:
truncated = data and data[:75] + '...' if len(data) > 75 else data
Аналогия с JavaScript
Для тех, кто знаком с JavaScript: метод Python
slice работает аналогично методу
substring() в JavaScript.
Работа с Unicode
Важно помнить, что символы Unicode могут состоять из нескольких кодовых точек.
Полезные материалы
Кристина Крылова
JavaScript-инженер