Обрезка изображений в OpenCV с использованием Python

Быстрый ответ

Для осуществления обрезки изображения в OpenCV, вам необходимо определить область и воспользоваться срезом массива:

Python Скопировать код import cv2 # Производим загрузку изображения image = cv2.imread('image.jpg') # Выделяем необходимый фрагмент: image[y1:y2, x1:x2] cropped = image[30:120, 100:200] # Показываем обрезанное изображение cv2.imshow('Обрезанное', cropped) cv2.waitKey(0) cv2.imwrite('cropped.jpg', cropped)

Выбор начальных координат (30, 100) и конечных (120, 200) зависит от того, какую часть изображения вы желаете сохранить.

Основы обрезки изображений в OpenCV

Обрезка изображений в OpenCV основана на принципе манипулирования изображениями как массивами numpy. Изменяя срезы массивов, мы производим изменение самого изображения. Важно помнить, что все операции производятся из точки (0,0) , которая находится в верхнем левом углу, и следует убедиться, что заданный диапазон для обрезки не выходит за рамки исходного изображения.

Продвинутые советы и трюки

Управление памятью 101: Использование .copy()

Применяйте метод .copy() для создания автономной копии обрезанного фрагмента изображения:

Python Скопировать код cropped = image[startY:endY, startX:endX].copy()

Данный метод предотвратит возможные случайные изменения в исходном изображении.

Точное определение области: Практический подход и точность

Очень важно тщательно подходить к выбору координат для обрезки (x1, y1, x2, y2) , так как это обеспечивает точность всего процесса.

Обработка случаев выхода за границы: Проверки и наполнения

Если область обрезки выходит за пределы изображения, примените следующие методы:

Проверка границ:

Python Скопировать код height, width = image.shape[:2] startX = max(0, startX) startY = max(0, startY) endX = min(width, endX) endY = min(height, endY) cropped = image[startY:endY, startX:endX]

Добавление рамки:

Python Скопировать код image_with_border = cv2.copyMakeBorder(image, top, bottom, left, right, cv2.BORDER_CONSTANT)

Отладка проблем при обрезке

Навыки визуализации выбранной области, например рисования на ней прямоугольника, а также запись размеров области помогут вам при сравнении и верификации.

Визуализация

Здесь можно представить процесс обрезки в OpenCV как фотографирование определенной области экрана:

🖼️ Исходное изображение: [Просторный ландшафт с горами и небом]

Обрезка – это выделение определенного фрагмента кадра:

🖼️ [Полный ландшафт] ➡️ [🏔️ Только горы 🏔️]

А спецификация координат – это определение целевого участка:

Python Скопировать код # Вводим параметры области обрезки crop_window = (startX, startY, width, height) # Получаем обрезанное изображение cropped_image = image[startY:endY, startX:endX]

Вуаля! Обрезка выполнена безупречно.

Продвинутые области обрезки изображений

Магический путь: Непрямоугольная обрезка

OpenCV позволяет осуществлять обрезку непрямоугольных форм с помощью маскирования:

Python Скопировать код mask = np.zeros(image.shape[:2], dtype="uint8") cv2.circle(mask, (cX, cY), radius, 255, -1) masked = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)

Обрезка для машинного обучения: Выделение свойств

Техника обрезки может быть применена в аугментации данных в машинном обучении для акцентуации на важных участках изображений.

Исследовательский подход: Анализ обрезанных изображений

После обрезки не упустите возможность проанализировать полученные данные, например, использованием цветовых гистограмм и обнаружения особенностей.

Полезные материалы