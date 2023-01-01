Обрезка изображений в OpenCV с использованием Python
Быстрый ответ
Для осуществления обрезки изображения в OpenCV, вам необходимо определить область и воспользоваться срезом массива:
import cv2
# Производим загрузку изображения
image = cv2.imread('image.jpg')
# Выделяем необходимый фрагмент: image[y1:y2, x1:x2]
cropped = image[30:120, 100:200]
# Показываем обрезанное изображение
cv2.imshow('Обрезанное', cropped)
cv2.waitKey(0)
cv2.imwrite('cropped.jpg', cropped)
Выбор начальных координат
(30, 100) и конечных
(120, 200) зависит от того, какую часть изображения вы желаете сохранить.
Основы обрезки изображений в OpenCV
Обрезка изображений в OpenCV основана на принципе манипулирования изображениями как массивами numpy. Изменяя срезы массивов, мы производим изменение самого изображения. Важно помнить, что все операции производятся из точки
(0,0), которая находится в верхнем левом углу, и следует убедиться, что заданный диапазон для обрезки не выходит за рамки исходного изображения.
Продвинутые советы и трюки
Управление памятью 101: Использование .copy()
Применяйте метод
.copy() для создания автономной копии обрезанного фрагмента изображения:
cropped = image[startY:endY, startX:endX].copy()
Данный метод предотвратит возможные случайные изменения в исходном изображении.
Точное определение области: Практический подход и точность
Очень важно тщательно подходить к выбору координат для обрезки
(x1, y1, x2, y2), так как это обеспечивает точность всего процесса.
Обработка случаев выхода за границы: Проверки и наполнения
Если область обрезки выходит за пределы изображения, примените следующие методы:
Проверка границ:
height, width = image.shape[:2]
startX = max(0, startX)
startY = max(0, startY)
endX = min(width, endX)
endY = min(height, endY)
cropped = image[startY:endY, startX:endX]
- Добавление рамки:
image_with_border = cv2.copyMakeBorder(image, top, bottom, left, right, cv2.BORDER_CONSTANT)
Отладка проблем при обрезке
Навыки визуализации выбранной области, например рисования на ней прямоугольника, а также запись размеров области помогут вам при сравнении и верификации.
Визуализация
Здесь можно представить процесс обрезки в OpenCV как фотографирование определенной области экрана:
🖼️ Исходное изображение: [Просторный ландшафт с горами и небом]
Обрезка – это выделение определенного фрагмента кадра:
🖼️ [Полный ландшафт] ➡️ [🏔️ Только горы 🏔️]
А спецификация координат – это определение целевого участка:
# Вводим параметры области обрезки
crop_window = (startX, startY, width, height)
# Получаем обрезанное изображение
cropped_image = image[startY:endY, startX:endX]
Вуаля! Обрезка выполнена безупречно.
Продвинутые области обрезки изображений
Магический путь: Непрямоугольная обрезка
OpenCV позволяет осуществлять обрезку непрямоугольных форм с помощью маскирования:
mask = np.zeros(image.shape[:2], dtype="uint8")
cv2.circle(mask, (cX, cY), radius, 255, -1)
masked = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)
Обрезка для машинного обучения: Выделение свойств
Техника обрезки может быть применена в аугментации данных в машинном обучении для акцентуации на важных участках изображений.
Исследовательский подход: Анализ обрезанных изображений
После обрезки не упустите возможность проанализировать полученные данные, например, использованием цветовых гистограмм и обнаружения особенностей.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы