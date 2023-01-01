Обратный порядок строк в pandas DataFrame: проблема и решение

Быстрый ответ

Для того чтобы быстро перевернуть DataFrame в pandas, можно воспользоваться срезом iloc :

Python Скопировать код reversed_df = df.iloc[::-1].reset_index(drop=True)

Данный код позволяет изменить порядок строк на обратный и обновить индексы, возвращая их в последовательный порядок.

Процедура переворачивания: методы и подходы

У нас есть несколько способов изменения порядка строк:

Переворачивание с последующим сбросом индексов с помощью iloc

Сочетание [::-1] и команды iloc помогает перевернуть строки и сбросить индексы при указании drop=True . Получается, что DataFrame как бы зеркально отражается.

Сохранение исходного порядка индексов с помощью loc

При использовании df.loc[::-1] строки меняются местами, но исходный порядок индексов сохраняется.

Быстрый переворот при помощи среза

Самый простой вариант — df[::-1] . Он одновременно переворачивает строки и индексы.

Итерация в обратном порядке с помощью цикла for

Для тех, кто неравнодушен к обходу строк в обратном порядке, будет полезен цикл for idx in reversed(df.index) . В результате вы избежите ошибок, связанных с отсутствием ключа.

Сброс индексов после переворачивания

Если строки уже перевернуты, можно использовать df.reset_index(drop=True) , чтобы начать нумерацию индексов заново.

Сортировка в обратном порядке

Применяйте df.sort_index(ascending=False) , чтобы отсортировать строки в обратном порядке. Это и изменение порядка данных, и новый способ их представления.

Применение утилиты DRY для частого использования функции

Если вызов функции переворачивания DataFrame — ваша рутинная операция, создайте вспомогательную функцию, например, reset_my_index(df) . Она существенно облегчит манипуляции с индексами.

Не все методы одинаково эффективны: познакомьтесь с самыми действенными подходами

При работе с большими объемами данных выбор метода для изменения порядка строк играет решающую роль. Рассмотрим наиболее эффективные подходы:

Стараемся избегать iterrows

Метод iterrows() — далеко не самый быстрый способ для переворачивания DataFrame, поэтому лучше его не использовать.

Пятая колонка, а не пятая строка

В pandas выражение df[5] указывает не на пятую строку, а на пятую колонку. Будьте внимательны и избегайте KeyError .

Великодушие в срезах

За счет внутренней оптимизации в pandas операция среза df[::-1] выполняется очень быстро.

Простота — лучший помощник

Сложные методы переворачивания DataFrame, как правило, не требуются. Делайте упор на простоте — это важно как для непосредственного кода, так и для его интуитивного понимания.

Отчетливость при использовании reindex

Если вам по душе ясность и четкость, то идеально подойдет data.reindex(index=data.index[::-1]) . Но помните о компактности вашего кода.

Визуализация

Ниже приведена иллюстрация, чтобы нагляднее представить процесс переворачивания DataFrame:

Markdown Скопировать код | 🧱 DataFrame (оригинал) | | 🔄 DataFrame (перевернутый) | | ------------------------ | ---> | --------------------------- | | Строка 1: Первая запись | | Строка N: Последняя запись | | Строка 2: Вторая запись | | Строка N-1: Предпоследняя | | ... | | ... | | Строка N: Последняя запись | | Строка 1: Первая запись |

Процесс можно наглядно проиллюстрировать на примере поезда данных 🚂:

Markdown Скопировать код До: 🚂[🔟🚃🔟🚃9️⃣🚃8️⃣] После: 🚂[1️⃣🚃2️⃣🚃3️⃣]

Как видим, всего одна команда, и поезд движется в противоположном направлении, представляя данные с конца.

Глубже в детали: нестандартные ситуации и специальные решения

Бывают ситуации, когда переворачивание данных встречает трудности. Приведем несколько нестандартных случаев и наилучших практик для продвинутых пользователей:

Индексы не представляют собой целые числа

Тип индекса — будь то строки или даты — не влияет на переворачивание. Однако важно учитывать тип индекса при выполнении последующих операций.

Встреча с NaN

При переворачивании NaN значения сохраняют свое положение относительно индексов. Это важно учесть, особенно при работе с предсказательными моделями и стратегиями обработки пропусков.

