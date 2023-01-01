Обратная карта цветов в Matplotlib: использование в plot_surface

Быстрый ответ

Для инвертирования цветовой схемы в matplotlib следует добавить к её названию суффикс _r :

Python Скопировать код cmap_reversed = plt.cm.viridis_r # Теперь цветовая схема 'viridis' в обратном порядке!

Ее применение происходит следующим образом:

Python Скопировать код plt.imshow(data, cmap=cmap_reversed)

Дополнительные методы инверсии цветовой схемы

Помимо быстрого метода, существуют и другие подходы к инвертированию цветовой схемы в matplotlib, которые могут быть полезны в различных случаях применения.

Инвертирование встроенных цветовых схем

У каждой цветовой схемы, предустановленной в matplotlib, есть обратный аналог, обозначаемый суффиксом _r . Например, для инвертирования цветовой схемы при использовании plot_surface :

Python Скопировать код from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') surface = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm_r') plt.show()

Инвертирование схемы на лету

Иногда нужно изменить цветовую схему во время выполнения программы. Начиная с версии matplotlib 2.0 это можно выполнить с помощью метода reversed() :

Python Скопировать код from matplotlib.pyplot import get_cmap original_cmap = get_cmap('cividis') reversed_cmap = original_cmap.reversed()

Инвертирование пользовательских цветовых схем

Те, кто предпочитает определять собственные цветовые схемы ListedColormap или LinearSegmentedColormap , могут также инвертировать их:

Python Скопировать код from matplotlib.colors import ListedColormap, LinearSegmentedColormap listed_cmap = ListedColormap(['red', 'green', 'blue']) listed_cmap_reversed = ListedColormap(listed_cmap.colors[::-1]) linear_cmap = LinearSegmentedColormap.from_list('my_cmap', ['red', 'green', 'blue']) linear_cmap_reversed = LinearSegmentedColormap.from_list('my_cmap_r', linear_cmap.colors[::-1])

Визуализация сравнения оригинальной и инвертированной цветовых схем

Для сравнения оригинальной и инвертированной цветовых схем можно использовать ColorbarBase из модуля matplotlib.colorbar :

Python Скопировать код from matplotlib.colorbar import ColorbarBase from matplotlib.colors import Normalize norm = Normalize(vmin=0, vmax=1) fig, ax = plt.subplots(2) cb1 = ColorbarBase(ax[0], cmap=listed_cmap, norm=norm, orientation='horizontal') cb2 = ColorbarBase(ax[1], cmap=listed_cmap_reversed, norm=norm, orientation='horizontal') plt.tight_layout() plt.show()

Визуализация

Инверсия цветовой схемы дает возможность по-новому взглянуть на меняющиеся цвета:

Markdown Скопировать код Стандартная цветовая схема: 🟥🟧🟨🟩🟦🟪

Измените привычную перспективу:

Python Скопировать код new_cmap = plt.cm.get_cmap('original_cmap').reversed()

Итак, у вас новый градиент:

Markdown Скопировать код Инвертированная цветовая схема: 🟪🟦🟩🟨🟧🟥

Цвета заменились друг на друга, предоставляя свежий взгляд на данные.

Гарантия качества визуализации при использовании инвертированных цветовых схем

Инвертирование цветовой схемы влияет не только на визуальную привлекательность графика, но и на его интерпретацию. Убедитесь, что инверсия улучшает понимание представленных данных. В некоторых ситуациях может потребоваться ручное создание инвертированной схемы:

Python Скопировать код from matplotlib.colors import ListedColormap custom_colors = ['#000000', '#123456', '#654321', '#ffffff'] custom_cmap = ListedColormap(custom_colors) reverse_colors = custom_cmap.colors[::-1] custom_cmap_r = ListedColormap(reverse_colors)

Применив к графикам инвертированную схему custom_cmap_r , вы получите уникальное визуальное представление данных.

