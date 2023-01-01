Обращение к свойствам класса по строке в Python: методы
Быстрый ответ
Чтобы обратиться к свойству класса, имя которого представлено в виде строки, используйте функцию
getattr. Рассмотрим пример:
class MyClass:
my_property = "value"
instance = MyClass()
value = getattr(instance, 'my_property')
print(value) # Вывод будет: "value"
В данном случае с помощью
getattr(instance, 'property_name') мы получаем значение свойства
my_property. Для изменения или удаления свойств класса нужно использовать функции
setattr(instance, 'property_name', new_value) и
delattr(instance, 'property_name') соответственно.
Владеем искусством динамического доступа к атрибутам
Установка свойств: setattr()
Для динамического изменения значения свойства используется функция
setattr:
setattr(instance, 'my_property', 'new_value') # Теперь свойство my_property имеет значение "new_value"
Такой приём позволяет изменить значение
my_property на
"new_value" и демонстрирует гибкость управления атрибутами в Python.
Удаление атрибутов: delattr()
Функция
delattr помогает удалить свойство класса:
delattr(instance, 'my_property')
После этого
instance лишится свойства
my_property, что может быть полезно при работе с временными или контекстно-зависимыми свойствами.
Несуществующие атрибуты и значения по умолчанию
Если
getattr не может найти атрибут, она выбросит исключение
AttributeError. Чтобы этого избежать, можно определить значение по умолчанию:
default_value = getattr(instance, 'non_existent_property', 'default')
В таком случае, при отсутствии атрибута
non_existent_property, будет возвращено значение по умолчанию –
"default". Это помогает предотвратить возможные ошибки в коде.
Визуализация
Попробуйте представить работу с атрибутами класса как процесс выбора книги на полке по названию:
У нас есть книжная полка: ["названиекниги1", "названиекниги2", "название_книги3"]
Мы выбираем книгу по названию:
chosen_book = bookshelf.get('название_книги2')
В результате выбора: 📘 (у нас в руках книга номер два!)
Аналогично, в Python мы используем
getattr() для доступа к свойству:
class Bookshelf:
title_of_book1 = "📗 Содержание"
title_of_book2 = "📘 Содержание"
title_of_book3 = "📙 Содержание"
book_content = getattr(Bookshelf, 'title_of_book2')
И мы получаем содержание книги, словно "достаём" её с полки.
Словари: удобная альтернатива для управления атрибутами
В некоторых случаях предпочтительнее использовать словарь для управления атрибутами:
class MyClass:
def __init__(self):
self.properties = {'property1': 'value1', 'property2': 'value2'}
def get_property(self, property_name):
return self.properties.get(property_name, 'default_not_found')
instance = MyClass()
print(instance.get_property('property2')) # Вывод будет: "value2"
Словари позволяют назначать значения по умолчанию и упрощают работу с атрибутами.
Расширим границы знаний: изучим дополнительные возможности управления атрибутами
Получение доступа к объекту как к словарю
Python поддерживает перегрузку метода
__getitem__, что позволяет обращаться к свойствам как к элементам словаря:
class MyClass:
my_property = "value"
def __getitem__(self, key):
return getattr(self, key)
instance = MyClass()
print(instance['my_property']) # Вывод будет: "value"
За счёт перегрузки метода
__getitem__ наш класс обеспечивает удобный доступ к атрибутам.
Проверка наличия атрибута: hasattr()
Применяйте
hasattr для проверки существования атрибута перед его использованием:
if hasattr(instance, 'my_property'):
value = getattr(instance, 'my_property')
Это способствует безопасному обращению к атрибутам и помогает избегать ошибок при работе с неопределёнными атрибутами.
Семён Козлов
инженер автоматизации