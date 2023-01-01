Обработка yes/no ввода в Python: подобно APT interface

Быстрый ответ

Для имитации запроса подтверждения действия, аналогичного APT, можно применить функцию input() , в связке с циклом while :

Python Скопировать код choice = input("Продолжить? [y/n]: ").lower() while choice not in ['y', 'n']: choice = input("Неверный ввод. Введите 'y' или 'n': ").lower() if choice == 'y': print("Процесс продолжается...") else: print("Остановлен.")

Данный скрипт служит эффективным инструментом для интерактивного запроса у пользователя о продолжении работы программы.

Изучение темы

Качество пользовательского опыта при работе с CLI-приложениями зависит от учета возможного поведения пользователя и создания интуитивно понятного интерфейса. Перейдем к обсуждению полезных подходов для улучшения вашего кода.

Просто нажмите Enter: strtobool

Функция strtobool из модуля Python 'distutils.util' – отличный инструмент для воссоздания функциональности APT, когда нажатие Enter интерпретируется как согласие:

Python Скопировать код from distutils.util import strtobool def query_yes_no(question, default="yes"): valid = {"yes": True, "y": True, "ye": True, "no": False, "n": False} if default is None: prompt = " [y/n] " elif default == "yes": prompt = " [Y/n] " elif default == "no": prompt = " [y/N] " else: raise ValueError("Неправильный вариант ответа по умолчанию: '%s'" % default) while True: choice = input(question + prompt).lower() if default is not None and choice == '': return valid[default] elif choice in valid: return valid[choice] else: print("Пожалуйста, ответьте 'да' или 'нет'!") response = query_yes_no("Продолжить?") print("Процесс продолжается..." if response else "Остановлено.")

Эта функция успешно обрабатывает пустые вводы и предлагает вариант ответа по умолчанию.

Кросс-платформенность с Click

Для создания CLI-приложений работающих на разных платформах, рекомендуется использовать библиотеку Click :

Python Скопировать код import click if click.confirm('Вы хотите продолжить?', default=True): print('Процесс продолжается...') else: print('Прервано.')

Функция confirm() из библиотеки Click обеспечивает ясность и понятность кода, а также его совместимость с разными ОС.

Превращение скрипта в модуль

Модульность упрощает поддержку и расширение кода. Оформим запрос подтверждения в виде функции:

Python Скопировать код def get_yes_no_input(prompt, error_prompt="Неправильный ввод. Введите 'y' или 'n': "): choice = input(prompt).lower() while choice not in {'y', 'n'}: choice = input(error_prompt).lower() return choice == 'y' if get_yes_no_input("Продолжить? [y/n]: "): print("Процесс продолжается...") else: print("Операция остановлена.")

Теперь данную функцию можно использовать в разных частях вашего кода.

Визуализация

Подача запроса на подтверждение в Python напоминает управление движением на дороге:

Markdown Скопировать код **Ваш код:** Продолжить? ➡️ [Yes] или [No]? **Python**

Python Скопировать код while True: choice = input("Продолжить? (да/нет): ").lower() if choice in ['да', 'y']: print("🚦 Зелёный свет: дорога свободна!") break elif choice in ['нет', 'n']: print("🚦 Красный свет: процесс прерван.") break else: print("⚠️ Ошибка! Укажите 'да' или 'нет'.")

Управление потоком выполнения здесь реализовано на базе подхода, аналогичного принципам организации дорожного движения.

Обработка крайних случаев

Результативный код должен предусматривать аномальные вводы. Вот несколько примеров:

Пользователь вводит что-то иное не 'да' или 'нет'.

Пользователь нажимает Enter, не вводя никаких данных.

Пользователь использует 'YES' вместо 'да'.

Обработка таких случаев делает код более устойчивым и приветливым для пользователя.

Обеспечение высококачественной обратной связи

Создание понятных сообщений об ошибках помогает улучшить взаимодействие с пользователем:

Python Скопировать код while True: choice = input("Продолжить? (да/нет): ").lower() if choice in ['да', 'y', '']: print("🚦 Зелёный свет: процесс продолжается.") break elif choice in ['нет', 'n']: print("🚦 Красный свет: процесс прерван.") break else: print("💡 Попробуйте ввести 'да' или 'нет'.")

Такого рода сообщения ориентируют пользователя и способствуют корректному вводу.

Время для абстракции?

Если в коде часто применяется запрос подтверждения, может быть полезно вынести его в отдельный модуль.

