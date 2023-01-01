logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Обработка None в Python: возврат значения по умолчанию
Перейти

#Разное  
Быстрый ответ

Хотите избежать ошибок из-за None? В Python оператор or даст возможность автоматически заменить None на значение по умолчанию.

Python
Скопировать код
safety_net = variable or default_value

То есть если variable равна None или булевому False, safety_net сразу примет значение default_value.

Это решение отлично подходит для многих ситуаций, но имейте в виду, что любое ложное значение приведёт к использованию default_value, не только None. Это важно!

Когда нужно отличить None от других ложных значений

Если требуется строго отделить None от других ложных значений, можно использовать тернарный условный оператор.

Python
Скопировать код
safety_net = variable if variable is not None else default_value

Такой подход будет работать непревзойдённо в случаях, когда None нужно отделить от других "ложных тревог".

Упоминая None, не забудем про базы данных

Если работы тесно связаны с операциями над базами данных, настройкой конфигураций или вековечной борьбой со сроками и дедлайнами, None — это то, от чего вы захотите избавиться. Это прекрасный случай для использования оператора or.

Python
Скопировать код
# Обработка None быстрой, как первый глоток утреннего кофе
database_field = db_value or default_value

Нюансы работы с None

Дело в порядке!

Оператор or в Python проверяет выражения слева направо и принимает первое "истинное" значение:

Markdown
Скопировать код
- `None or default`  => default
- `0 or default`     => default
- `False or default` => default
- `'a' or default`   => 'a'

Из этого следует: порядок операндов в операторе or имеет значение, поэтому вы должны следить за ним!

Тернарный оператор как меч праведника

Нужно подставить значение по умолчанию только там, где находится None? Тернарный оператор к вашим услугам! Он "отсеивает" None с точностью хирургического инструмента, сохраняя при этом другие ложные значения.

Визуализация

Представим автобус:

Markdown
Скопировать код
🚌 Автобус до: [👩, None, 👨, None]

Мы – контролёр, и наша задача — заполнить вакантные места (None) значением по умолчанию (🎁):

Python
Скопировать код
seat = passenger or '🎁'  # Подарим свободное место, почему бы и нет?

Вуаля:

Markdown
Скопировать код
🚌 Автобус после: [👩, 🎁, 👨, 🎁]

Пассажиры удовлетворены, ко всему прочему, мы тоже!

Замечания для рефлексии

or — это не устрица 🦪

В Python отсутствуют аналоги оператора сравнения с null ??, как в C#, поэтому помните, что or не разделяет None и остальные ложные значения.

Исключения в маскараде

Применение or может скрыть исключения под видом значений по умолчанию. Если вам нужно отделить None как особый случай и вызывать исключение, вам стоит выбрать тернарный оператор.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

