Обработка None в Python: возврат значения по умолчанию
Быстрый ответ
Хотите избежать ошибок из-за
None? В Python оператор
or даст возможность автоматически заменить
None на значение по умолчанию.
safety_net = variable or default_value
То есть если
variable равна
None или булевому
False,
safety_net сразу примет значение
default_value.
Это решение отлично подходит для многих ситуаций, но имейте в виду, что любое ложное значение приведёт к использованию
default_value, не только
None. Это важно!
Когда нужно отличить None от других ложных значений
Если требуется строго отделить
None от других ложных значений, можно использовать тернарный условный оператор.
safety_net = variable if variable is not None else default_value
Такой подход будет работать непревзойдённо в случаях, когда
None нужно отделить от других "ложных тревог".
Упоминая None, не забудем про базы данных
Если работы тесно связаны с операциями над базами данных, настройкой конфигураций или вековечной борьбой со сроками и дедлайнами,
None — это то, от чего вы захотите избавиться. Это прекрасный случай для использования оператора
or.
# Обработка None быстрой, как первый глоток утреннего кофе
database_field = db_value or default_value
Нюансы работы с None
Дело в порядке!
Оператор
or в Python проверяет выражения слева направо и принимает первое "истинное" значение:
- `None or default` => default
- `0 or default` => default
- `False or default` => default
- `'a' or default` => 'a'
Из этого следует: порядок операндов в операторе
or имеет значение, поэтому вы должны следить за ним!
Тернарный оператор как меч праведника
Нужно подставить значение по умолчанию только там, где находится
None? Тернарный оператор к вашим услугам! Он "отсеивает"
None с точностью хирургического инструмента, сохраняя при этом другие ложные значения.
Визуализация
Представим автобус:
🚌 Автобус до: [👩, None, 👨, None]
Мы – контролёр, и наша задача — заполнить вакантные места (
None) значением по умолчанию (
🎁):
seat = passenger or '🎁' # Подарим свободное место, почему бы и нет?
Вуаля:
🚌 Автобус после: [👩, 🎁, 👨, 🎁]
Пассажиры удовлетворены, ко всему прочему, мы тоже!
Замечания для рефлексии
or — это не устрица 🦪
В Python отсутствуют аналоги оператора сравнения с null
??, как в C#, поэтому помните, что
or не разделяет
None и остальные ложные значения.
Исключения в маскараде
Применение
or может скрыть исключения под видом значений по умолчанию. Если вам нужно отделить
None как особый случай и вызывать исключение, вам стоит выбрать тернарный оператор.
