Обработка None в Python: возврат значения по умолчанию

Быстрый ответ

Хотите избежать ошибок из-за None ? В Python оператор or даст возможность автоматически заменить None на значение по умолчанию.

Python Скопировать код safety_net = variable or default_value

То есть если variable равна None или булевому False , safety_net сразу примет значение default_value .

Это решение отлично подходит для многих ситуаций, но имейте в виду, что любое ложное значение приведёт к использованию default_value , не только None . Это важно!

Когда нужно отличить None от других ложных значений

Если требуется строго отделить None от других ложных значений, можно использовать тернарный условный оператор.

Python Скопировать код safety_net = variable if variable is not None else default_value

Такой подход будет работать непревзойдённо в случаях, когда None нужно отделить от других "ложных тревог".

Упоминая None, не забудем про базы данных

Если работы тесно связаны с операциями над базами данных, настройкой конфигураций или вековечной борьбой со сроками и дедлайнами, None — это то, от чего вы захотите избавиться. Это прекрасный случай для использования оператора or .

Python Скопировать код # Обработка None быстрой, как первый глоток утреннего кофе database_field = db_value or default_value

Нюансы работы с None

Дело в порядке!

Оператор or в Python проверяет выражения слева направо и принимает первое "истинное" значение:

Markdown Скопировать код - `None or default` => default - `0 or default` => default - `False or default` => default - `'a' or default` => 'a'

Из этого следует: порядок операндов в операторе or имеет значение, поэтому вы должны следить за ним!

Тернарный оператор как меч праведника

Нужно подставить значение по умолчанию только там, где находится None ? Тернарный оператор к вашим услугам! Он "отсеивает" None с точностью хирургического инструмента, сохраняя при этом другие ложные значения.

Визуализация

Представим автобус:

Markdown Скопировать код 🚌 Автобус до: [👩, None, 👨, None]

Мы – контролёр, и наша задача — заполнить вакантные места ( None ) значением по умолчанию ( 🎁 ):

Python Скопировать код seat = passenger or '🎁' # Подарим свободное место, почему бы и нет?

Вуаля:

Markdown Скопировать код 🚌 Автобус после: [👩, 🎁, 👨, 🎁]

Пассажиры удовлетворены, ко всему прочему, мы тоже!

Замечания для рефлексии

or — это не устрица 🦪

В Python отсутствуют аналоги оператора сравнения с null ?? , как в C#, поэтому помните, что or не разделяет None и остальные ложные значения.

Исключения в маскараде

Применение or может скрыть исключения под видом значений по умолчанию. Если вам нужно отделить None как особый случай и вызывать исключение, вам стоит выбрать тернарный оператор.

Полезные материалы