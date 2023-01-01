Обработка нескольких исключений в одном блоке try в Python

Быстрый ответ

В Python блок try может содержать множество блоков except , каждый из которых обрабатывает определенные типы исключений. Если ошибки обрабатываются одинаково, можно сгруппировать их и использовать общий обработчик. Однако будьте внимательны при применении Exception как универсального перехватчика исключений, чтобы не скрыть неожиданные ошибки.

Пример кода:

Python Скопировать код try: # Здесь располагается потенциально опасный код pass except (TypeError, ValueError) as e: # Одновременная обработка нескольких типов исключений print(f"Выявлены ошибки типов TypeError или ValueError: {e}") except Exception as e: # Перехватываем все остальные исключения print(f"Обнаружено неожиданное исключение: {e}")

Если подводить итог:

Чтобы улучшить читаемость кода, разделяйте исключения по различным блокам except

Группируйте исключения с использованием кортежей, если они обрабатываются одинаково

Используйте Exception как универсальный перехватчик исключений, если необходимо обрабатывать неизвестные ошибки

Во избежание сложностей в отладке программы, лучше явно обрабатывать исключения

Понимание иерархии исключений

Чтобы эффективно настроить блоки try-except , следует начать с выполнения обработки конкретных исключений, таких как KeyboardInterrupt , и завершить на общем классе Exception , знание иерархии исключений Python очень важно.

Python Скопировать код try: # Коду, которому предоставляется последний шанс except KeyboardInterrupt: # Отдельная обработка прерываний с клавиатуры except IOError as e: # Здесь возникли проблемы с вводом-выводом handle_io_error(e) except Exception as general_error: # В этом месте отлавливаются неожиданные исключения log_exception(general_error)

Следовательно, обработка специфических исключений производится перед общим типом исключения Exception .

Лучшие практики и сложная обработка исключений

Используйте иерархию исключений

Стремитесь понять наследование исключений, чтобы лучше перехватывать наиболее конкретные ошибки, а затем двигаться к более общим в иерархии. Это позволит в точности обрабатывать проблемы в программах и выводить более точные сообщения об ошибках для пользователей.

Добавьте else и finally

Блок else выполнится после блока try , если в нем не было исключений, а finally выполнится в любом случае. Это дает больше контроля над порядком исполнения кода.

Избегайте общих перехватчиков исключений

Постарайтесь использовать конкретные исключения вместо общего Exception . Это упростит отладку и повысит надежность программы.

Записывайте ошибки в журнал

Записывайте исключения в журнал немедленно после их возникновения. Информация о контексте, в котором произошла ошибка, особенно важна для эффективного разрешения проблем. Для этого вам может помочь стандартная библиотека logging .

Пример использования логирования ошибок:

Python Скопировать код import logging try: # здесь может возникнуть потенциально опасная ситуация except SpecificError as e: logging.error("Обнаружена проблема: мы оказались в блоке except", exc_info=True) except AnotherError as e: logging.warning("Наш код выбрал альтернативный путь", exc_info=True) except Exception as e: logging.exception("Возникла непредвиденная опасность")

Создайте специализированные пользовательские исключения

Пользовательские исключения помогают точно управлять исполнением кода и упрощают обработку определенных видов ситуаций.

Визуализация

Обработку исключений можно представить в виде управления трафиком:

Markdown Скопировать код try: | 🚦 | except: | Светофор | | Обработчик | | – - – - – - | | – - – - – | | 🟢 Зеленый | | ValueError -> Остановиться и отладить | | 🟠 Желтый | | TypeError -> Быть осторожными и проверить снова | | 🔴 Красный | | KeyError -> Исправить и повторить попытку | | 🚨 Авария | | Exception -> Немедленно вызвать помощь |

Каждый "цвет светофора" отражает группу исключений и соответствующие действия, которые следует предпринять при их возникновении.

Продвинутые методы и советы профессионалов

Обработка повторно возникших исключений

Если требуется, обработайте исключение и повторно вызовите его с помощью raise для передачи дальше по стеку вызовов.

Python Скопировать код try: # Проверяем, что может произойти здесь except SomeError as e: handle_error(e) # Повторно вызываем ошибку raise

Связывание исключений в цепочку

Используйте from для явного указания на причинно-следственную связь между исключениями. Это гарантирует, что исходная ошибка не будет утеряна в цепочке исключений.

Python Скопировать код try: # Здесь может произойти исходное исключение except FirstError as e: raise SecondError("Произошла вторая ошибка, это было неожиданно, не так ли?") from e

