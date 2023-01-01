Обработка нескольких исключений в одном блоке try в Python
Быстрый ответ
В Python блок
try может содержать множество блоков
except, каждый из которых обрабатывает определенные типы исключений. Если ошибки обрабатываются одинаково, можно сгруппировать их и использовать общий обработчик. Однако будьте внимательны при применении
Exception как универсального перехватчика исключений, чтобы не скрыть неожиданные ошибки.
Пример кода:
try:
# Здесь располагается потенциально опасный код
pass
except (TypeError, ValueError) as e:
# Одновременная обработка нескольких типов исключений
print(f"Выявлены ошибки типов TypeError или ValueError: {e}")
except Exception as e:
# Перехватываем все остальные исключения
print(f"Обнаружено неожиданное исключение: {e}")
Если подводить итог:
- Чтобы улучшить читаемость кода, разделяйте исключения по различным блокам
except
- Группируйте исключения с использованием кортежей, если они обрабатываются одинаково
- Используйте
Exceptionкак универсальный перехватчик исключений, если необходимо обрабатывать неизвестные ошибки
- Во избежание сложностей в отладке программы, лучше явно обрабатывать исключения
Понимание иерархии исключений
Чтобы эффективно настроить блоки
try-except, следует начать с выполнения обработки конкретных исключений, таких как
KeyboardInterrupt, и завершить на общем классе
Exception, знание иерархии исключений Python очень важно.
try:
# Коду, которому предоставляется последний шанс
except KeyboardInterrupt:
# Отдельная обработка прерываний с клавиатуры
except IOError as e:
# Здесь возникли проблемы с вводом-выводом
handle_io_error(e)
except Exception as general_error:
# В этом месте отлавливаются неожиданные исключения
log_exception(general_error)
Следовательно, обработка специфических исключений производится перед общим типом исключения
Exception.
Лучшие практики и сложная обработка исключений
Используйте иерархию исключений
Стремитесь понять наследование исключений, чтобы лучше перехватывать наиболее конкретные ошибки, а затем двигаться к более общим в иерархии. Это позволит в точности обрабатывать проблемы в программах и выводить более точные сообщения об ошибках для пользователей.
Добавьте
else и
finally
Блок
else выполнится после блока
try, если в нем не было исключений, а
finally выполнится в любом случае. Это дает больше контроля над порядком исполнения кода.
Избегайте общих перехватчиков исключений
Постарайтесь использовать конкретные исключения вместо общего
Exception. Это упростит отладку и повысит надежность программы.
Записывайте ошибки в журнал
Записывайте исключения в журнал немедленно после их возникновения. Информация о контексте, в котором произошла ошибка, особенно важна для эффективного разрешения проблем. Для этого вам может помочь стандартная библиотека
logging.
Пример использования логирования ошибок:
import logging
try:
# здесь может возникнуть потенциально опасная ситуация
except SpecificError as e:
logging.error("Обнаружена проблема: мы оказались в блоке except", exc_info=True)
except AnotherError as e:
logging.warning("Наш код выбрал альтернативный путь", exc_info=True)
except Exception as e:
logging.exception("Возникла непредвиденная опасность")
Создайте специализированные пользовательские исключения
Пользовательские исключения помогают точно управлять исполнением кода и упрощают обработку определенных видов ситуаций.
Визуализация
Обработку исключений можно представить в виде управления трафиком:
try:
| 🚦 | except:
| Светофор | | Обработчик |
| – - – - – - | | – - – - – |
| 🟢 Зеленый | | ValueError -> Остановиться и отладить |
| 🟠 Желтый | | TypeError -> Быть осторожными и проверить снова |
| 🔴 Красный | | KeyError -> Исправить и повторить попытку |
| 🚨 Авария | | Exception -> Немедленно вызвать помощь |
Каждый "цвет светофора" отражает группу исключений и соответствующие действия, которые следует предпринять при их возникновении.
Продвинутые методы и советы профессионалов
Обработка повторно возникших исключений
Если требуется, обработайте исключение и повторно вызовите его с помощью
raise для передачи дальше по стеку вызовов.
try:
# Проверяем, что может произойти здесь
except SomeError as e:
handle_error(e)
# Повторно вызываем ошибку
raise
Связывание исключений в цепочку
Используйте
from для явного указания на причинно-следственную связь между исключениями. Это гарантирует, что исходная ошибка не будет утеряна в цепочке исключений.
try:
# Здесь может произойти исходное исключение
except FirstError as e:
raise SecondError("Произошла вторая ошибка, это было неожиданно, не так ли?") from e
Антон Крылов
Python-разработчик