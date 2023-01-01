Обработка множества столбцов с LabelEncoder в scikit-learn

Быстрый ответ

Для одновременного кодирования нескольких столбцов используйте OrdinalEncoder из библиотеки scikit-learn:

Python Скопировать код from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder encoder = OrdinalEncoder() df[['col1', 'col2', 'col3']] = encoder.fit_transform(df[['col1', 'col2', 'col3']])

Таким образом, универсальное кодирование будет успешно применено ко всем категориальным столбцам в данных df .

Настройка подхода

Обработка данных разного типа с помощью ColumnTransformer

Воспользуйтесь ColumnTransformer , чтобы к выбранным столбцам применились разъяснённые ранее трансформации:

Python Скопировать код from sklearn.compose import ColumnTransformer from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder ct = ColumnTransformer( [('oh_enc', OneHotEncoder(sparse=False), ['col1', 'col3']), # преобразовываем col1 и col3 в унитарные представления ('rest', 'passthrough', ['col2'])]) # col2 остаётся без изменений transformed = ct.fit_transform(df)

Гибкость с пользовательскими кодировщиками

Реализуйте собственный кодировщик для конкретного контроля над числовыми атрибутами и структурой данных, реализовав методы fit , transform и fit_transform :

Python Скопировать код from sklearn.base import BaseEstimator, TransformerMixin class CustomLabelEncoder(BaseEstimator, TransformerMixin): def __init__(self): self.encoders = {} # Хранилище LabelEncoders... def fit(self, X, y=None): for column in X.columns: le = LabelEncoder() le.fit(X[column]) self.encoders[column] = le # ...чьи записи мы тут заводим return self def transform(self, X): X = X.copy() # Первое правило: всегда создавай копию for column in X.columns: le = self.encoders[column] X[column] = le.transform(X[column]) return X def fit_transform(self, X, y=None): return self.fit(X, y).transform(X) # fit и transform лучше работают вместе # Пример использования: custom_encoder = CustomLabelEncoder() df_encoded = custom_encoder.fit_transform(df)

Эффективное прямое кодирование

Для работ с крупноблочными категориальными данными обратитесь к astype('category').cat.codes из Pandas:

Python Скопировать код df['col1'] = df['col1'].astype('category').cat.codes # Привет, col1, будь добр получить свой код!

Продвинутые техники кодирования

Точное обратное преобразование

Чтобы правильно выполнить inverse_transform , воспользуйтесь кодировщиком на основе словаря:

Python Скопировать код encoders = {col: LabelEncoder().fit(df[col]) for col in df.columns} # Две вещи сразу! encoded_df = df.apply(lambda col: encoders[col.name].transform(col)) # Жизнь как ряд столбцов, с которым мы применяем DF.apply # Для обратного преобразования: decoded_col = encoders['col1'].inverse_transform(encoded_df['col1']) # Вот вы где, col1!

Обработка пропущенных значений: хитрости программиста

Пропущенные значения могут быть неприятной неожиданностью. Настройте кодировщики так, чтобы они менее болезненно встретились с этой проблемой, сохраняя целостность данных.

Визуализация

Представьте кодирование категорий в виде цветовой палитры, где каждый цвет соответствует определённой закодированной категории:

Markdown Скопировать код Исходная таблица: | Имя | Специя | Класс | | ---- | ------ | ----- | | X | Сладкий| A | | Y | Острый | B | | Z | Умамисо | C | Цветовые обозначения (кодирование): | Специя🔖| Класс 🔖| | ------ | ------- | | Сладкий| A | | Острый | B | | Умамисо | C | Цветные коды: | Метка | Цвет кода | | ----- | ----------| | Сладкий | 🟣 | | Острый | 🟡 | | Умамисо | 🟢 | | A | 🟤 | | B | 🟥 | | C | 🟩 | Закодированная таблица: | Имя | Специя 🔖| Класс 🔖| | ---- | -------- | ------- | | X | 🟣 | 🟤 | | Y | 🟡 | 🟥 | | Z | 🟢 | 🟩 |

Так каждая строчка получает уникальную цветовую маркировку, что упрощает восприятие и повышает наглядность данных.

Оптимизация решений по кодированию

Быстрое и лёгкое кодирование с pandas.get_dummies

Для занятий классификацией преобразовывайте категориальные переменные в фиктивные с помощью pandas.get_dummies :

Python Скопировать код encoded_df = pd.get_dummies(df, columns=['col1', 'col3']) # Col1 и col3, приветствуем вас в мире бинарных файлов!

Численная предобработка с использованием RobustScaler

RobustScaler из scikit-learn поможет изящно научиться справляться с выбросами при оцифровке числовых столбцов:

Python Скопировать код from sklearn.preprocessing import RobustScaler scaler = RobustScaler() df['col2'] = scaler.fit_transform(df[['col2']]) # Refreshing col2 после очистки через RobustScaler.

Уникальное кодирование с определением соответствий

Избегайте повторного кодирования с помощью словаря соответствий:

Python Скопировать код mappings = {column: {value: idx for idx, value in enumerate(df[column].unique(), 1)} for column in df.columns} # Повторение — скучно. df = df.apply(lambda col: col.map(mappings[col.name])) # Приём, столбы, начинайте преобразование!

