Обработка даты/времени с учётом часового пояса в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для сохранения сведений о часовом поясе используйте функцию parse из библиотеки python-dateutil . В отличие от strptime() , входящей в стандартную библиотеку и создающей объекты без учета часового пояса, функция parse корректно обрабатывает смещение часового пояса:

Python Скопировать код from dateutil import parser dt = parser.parse("2023-02-20T14:30:00-05:00") # Экземпляр datetime с учетом часового пояса!

В этом случае функция parse учитывает смещение -05:00 и возвращает "осведомленный" объект datetime.

Работа со strftime и strptime

С использованием strptime() и директивы %z можно получить объекты datetime, которые содержат информацию о часовом поясе:

Python Скопировать код from datetime import datetime datetime_obj = datetime.strptime("2023-04-01T14:30:00-0500", "%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z")

Рекомендуется избегать использование директивы %Z с функцией strptime() , поскольку она может вызвать ошибки из-за неоднозначности обозначений часовых поясов (например, «EST»).

Ручная настройка часового пояса в объекте datetime

Если для объектов datetime используется известный фиксированный часовой пояс, можно вручную установить tzinfo :

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone, timedelta naive_datetime = datetime.strptime("2023-04-01 14:30:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S") aware_datetime = naive_datetime.replace(tzinfo=timezone(timedelta(hours=-5)))

Данный подход подходит в случае, когда не требуется динамичный разбор часового пояса из строки.

Разбор временных меток электронной почты с помощью функции parsedate_tz

Функция parsedate_tz из модуля email.utils идеально приспособлена для работы с часовыми поясами в строках с датами из email:

Python Скопировать код from email.utils import parsedate_tz, mktime_tz date_tuple = parsedate_tz('Mon, 20 Feb 2023 14:30:00 -0500') timestamp = mktime_tz(date_tuple) # Получаем корректную Unix-метку времени

В результате получаем временную метку с учетом сведений о часовом поясе.

Оценка использования альтернативных библиотек

Помимо python-dateutil , существуют другие библиотеки, например, pendulum , предоставляющие дополнительные возможности для работы с часовыми поясами:

Python Скопировать код import pendulum dt = pendulum.parse("2023-02-20T14:30:00-05:00")

Визуализация

Представьте себе стену с часами, где указаны часы для различных городов и их часовых поясов, чтобы убедиться в правильности часового пояса:

Markdown Скопировать код Стена мировых часов: | Город | Время | Часовой пояс | | ---------- | ------------ | -------------------------- | | Нью-Йорк | 12:00 PM | EST 🗽 | | Лондон | 05:00 PM | GMT 🎡 | | Токио | 02:00 AM | JST 🗼 |

Чтобы установить часовой пояс для объекта datetime, можно также воспользоваться модулем pytz :

Python Скопировать код from datetime import datetime from pytz import timezone new_york_time_str = "2023-04-01 12:00:00 EST" pattern = "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z" time_with_zone = timezone('US/Eastern').localize(datetime.strptime(new_york_time_str[:-4], pattern[:-3]))

Теперь у вас есть точное "время", синхронизированное с его часовым поясом.

Применение названий и смещений часовых поясов

Проверяйте сокращения различных часовых поясов. Чтобы вывести название часового пояса из объекта datetime, используйте функцию tzname() :

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone dt = datetime.now(timezone.utc) print(dt.tzname()) # Выводит 'UTC'

Метод tzname() помогает извлечь название часового пояса из "осведомленных" объектов.

Корректировка временных меток для специфических случаев

Временами потребовать корректировки временных меток, особенно при работе с неоднозначными аббревиатурами, например, EST :

Python Скопировать код import pytz timestamp = "2023-04-01 14:30:00 EST" aus_tz = pytz.timezone('Australia/Sydney') corrected_time = aus_tz.localize(datetime.strptime(timestamp, "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z"))

