Обработка CSV в Python: как пропустить строку с заголовками

Быстрый ответ

Для того чтобы пропустить строки с заголовками при чтении CSV-файла на Python, используйте следующий код:

Python Скопировать код import csv with open('data.csv') as file: reader = csv.reader(file) next(reader) # Пропускаем заголовки for row in reader: print(row) # Обрабатываем только сами данные

Работа с заголовками по мере необходимости

Иногда требуется не только пропустить заголовки, но и использовать их в процессе обработки данных:

Сохранение заголовков для последующего использования

Сохраняйте заголовки отдельно, прежде чем приступить к обработке данных:

Python Скопировать код import csv with open('data.csv') as file: reader = csv.reader(file) headers = next(reader) # Сохраняем заголовки for row in reader: # Обрабатываем данные

Работа с различными разделителями

CSV-файлы могут использовать разные символы в качестве разделителей, указывайте их при необходимости:

Python Скопировать код reader = csv.reader(file, delimiter=';') # Изменяем разделитель на точку с запятой

Перенос строк с заголовками в отдельный файл

Для более удобной работы с данными можно переместить заголовки в новый файл:

Python Скопировать код import csv with open('data.csv') as infile, open('headers.csv', 'w') as outfile: reader = csv.reader(infile) writer = csv.writer(outfile) writer.writerow(next(reader)) # Записываем заголовки в отдельный файл for row in reader: # Производим обработку данных

Визуализация

Представим CSV-файл в виде очереди на городских аттракционах:

Markdown Скопировать код Очередь на CSV-аттракционы -------------- 🎟 Контроль билетов (Заголовки) 🎢 Американские горки 🎠 Карусель 🚂 Поезд 🏰 Приключения в замке

Цель состоит в следующем: Python должен пропустить контроль билетов и сразу приступить к аттракционам:

Python Скопировать код import csv with open('queue.csv', 'r') as file: reader = csv.reader(file) next(reader) # Пропускаем контроль билетов for ride in reader: # Начинаем непосредственно с аттракционов print(ride)

В результате этого Python сразу же погружается в "развлечения", минуя строки с заголовками!

Альтернативные способы пропуска заголовков

Вместо использования next() , вы можете применить другие методы:

DictReader для обращения к данным по ключам заголовков

Вы можете обращаться к данным CSV-файла через ключи заголовков:

Python Скопировать код with open('data.csv') as file: reader = csv.DictReader(file) for row in reader: print(row['Header_Name']) # Обращаемся к данным через ключи заголовков

csv.DictReader автоматически пропускает строки с заголовками.

Пропуск строк с заголовками через срез

Вы можете пропустить строки с заголовками, преобразовав объект чтения в список и воспользовавшись срезом:

Python Скопировать код with open('data.csv') as file: rows = list(csv.reader(file))[1:] # Используем срез для удаления первой строки (с заголовками) for row in rows: print(row)

Этот способ прост, но его следует использовать осторожно, поскольку он загружает весь файл в оперативную память.

