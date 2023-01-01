Обработка CSV в Python: как пропустить строку с заголовками

Быстрый ответ

Для того чтобы пропустить строки с заголовками при чтении CSV-файла на Python, используйте следующий код:

import csv

with open('data.csv') as file:
    reader = csv.reader(file)
    next(reader)  # Пропускаем заголовки
    for row in reader:
        print(row)  # Обрабатываем только сами данные
Работа с заголовками по мере необходимости

Иногда требуется не только пропустить заголовки, но и использовать их в процессе обработки данных:

Сохранение заголовков для последующего использования

Сохраняйте заголовки отдельно, прежде чем приступить к обработке данных:

import csv

with open('data.csv') as file:
    reader = csv.reader(file)
    headers = next(reader)  # Сохраняем заголовки
    for row in reader:
        # Обрабатываем данные

Работа с различными разделителями

CSV-файлы могут использовать разные символы в качестве разделителей, указывайте их при необходимости:

reader = csv.reader(file, delimiter=';')  # Изменяем разделитель на точку с запятой

Перенос строк с заголовками в отдельный файл

Для более удобной работы с данными можно переместить заголовки в новый файл:

import csv

with open('data.csv') as infile, open('headers.csv', 'w') as outfile:
    reader = csv.reader(infile)
    writer = csv.writer(outfile)
    writer.writerow(next(reader))  # Записываем заголовки в отдельный файл
    for row in reader:
        # Производим обработку данных

Визуализация

Представим CSV-файл в виде очереди на городских аттракционах:

Очередь на CSV-аттракционы
--------------
🎟 Контроль билетов (Заголовки)
🎢 Американские горки
🎠 Карусель
🚂 Поезд
🏰 Приключения в замке

Цель состоит в следующем: Python должен пропустить контроль билетов и сразу приступить к аттракционам:

import csv

with open('queue.csv', 'r') as file:
    reader = csv.reader(file)
    next(reader)  # Пропускаем контроль билетов
    for ride in reader:  # Начинаем непосредственно с аттракционов
        print(ride)

В результате этого Python сразу же погружается в "развлечения", минуя строки с заголовками!

Альтернативные способы пропуска заголовков

Вместо использования next(), вы можете применить другие методы:

DictReader для обращения к данным по ключам заголовков

Вы можете обращаться к данным CSV-файла через ключи заголовков:

with open('data.csv') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    for row in reader:
        print(row['Header_Name'])  # Обращаемся к данным через ключи заголовков

csv.DictReader автоматически пропускает строки с заголовками.

Пропуск строк с заголовками через срез

Вы можете пропустить строки с заголовками, преобразовав объект чтения в список и воспользовавшись срезом:

with open('data.csv') as file:
    rows = list(csv.reader(file))[1:]  # Используем срез для удаления первой строки (с заголовками)
    for row in rows:
        print(row)

Этот способ прост, но его следует использовать осторожно, поскольку он загружает весь файл в оперативную память.

Полезные материалы

  1. csv — Работа с CSV-файлами — официальная документация Python по работе с модулем csv.
  2. pandas.readcsv — Работа с pandas.readcsv — Подробное руководство по использованию функции read_csv в библиотеке Pandas, включая параметр skiprows.
  3. Чтение и запись CSV-файлов – Real Python — Глубокое пособие по обработке CSV-файлов на Python от Real Python.
  4. Встроенные функции Python — next() — Официальная документация по функции next().
  5. Использование функции next() в Python — Обзор функции next() на сайте Programiz.
  6. Обработка данных CSV в Python – GeeksforGeeks — Пояснения и детали обработки CSV-файлов на Python от GeeksforGeeks.
  7. Открытие файла в Python — Обзор основ работы с файлами на Python, включая CSV, от W3Schools.
