Обновление значения в строке с SQLAlchemy: пример на login

Быстрый ответ

Чтобы обновить строку в SQLAlchemy, вам потребуется извлечь соответствующий объект, внести в него изменения, а затем выполнить команду session.commit() . Рассмотрим пример:

Python Скопировать код # 'session' – это ваша сессия в SQLAlchemy, 'User' – класс вашей модели, 'user_id' – идентификатор пользователя, которого следует обновить user = session.query(User).get(user_id) if user: user.name = 'Обновленное имя' # Приветствуем с новым именем session.commit()

В данном коде мы извлекаем пользователя по его идентификатору — если такой пользователь существует, то присвоим ему новое имя и сохраним изменения в базе данных.

Детальнее об обновлениях в SQLAlchemy

Массовые обновления: Метод хирургической точности

Если требуется обновить множество записей за один раз, не отслеживая каждый объект, можно использовать такой подход:

Python Скопировать код # Быстро и без лишней траты ресурсов меняем имя пользователя session.query(User).filter(User.username == 'old_username').update({'username': 'new_username'}) session.commit()

Увеличение значения поля: Подсчет успехов

Чтобы избежать условий гонки при увеличении счетчика, лучше выполнять эти действия непосредственно на стороне базы данных:

Python Скопировать код # Каждый новый вход в систему увеличивает счетчик побед. session.query(User).filter(User.username == 'user123').update({User.no_of_logins: User.no_of_logins + 1}) session.commit()

Обрабатываем исключения: Так бывает

Не забывайте обрабатывать исключения при работе с базой данных, чтобы избежать потери информации в случае ошибок:

Python Скопировать код try: session.query(User).filter(User.username == 'user123').update({'username': 'new_username'}) session.commit() # Изменение прошло успешно. except Exception as e: session.rollback() # Произошла ошибка – отменяем все изменения. raise

Учтите одновременные обновления: Изоляция — залог успеха

Для правильной обработки параллельных обновлений рекомендуется использовать соответствующий уровень изоляции транзакций:

Python Скопировать код from sqlalchemy import create_engine from sqlalchemy.orm import sessionmaker engine = create_engine('sqlite:///database.db', isolation_level="SERIALIZABLE") # Выставляем уровень изоляции для надежной работы Session = sessionmaker(bind=engine) session = Session() user = session.query(User).with_for_update().filter(User.username == 'user123').first() user.no_of_logins += 1 session.commit()

Визуализация

Вот как можно представить процесс обновления записи в SQLAlchemy:

Markdown Скопировать код 🔍 Находим книгу на полке: Полка: [📘, 📗, 📙] Сюжет: 📗 (запись для обновления)

Python Скопировать код book = session.query(Book).filter_by(title='Alchemy Basics').first() book.page_count = 350 # Привносим изменения! session.commit() # И сохраняем изменения.

Markdown Скопировать код 📗 До редактирования: [Название: 'Основы алхимии', Страниц: 300] 📗 После редактирования: [Название: 'Основы алхимии', Страниц: 350]

Markdown Скопировать код Полка после сохранения: 📘, 📗* (обновлено), 📙

*📗 символизирует книгу после обновления содержимого с использованием SQLAlchemy и сохранения изменений в базе данных.

Множественные обновления: С большими возможностями приходит большая ответственность

Вы можете обновить несколько записей за одно обращение к базе данных:

Python Скопировать код # Устанавливаем для всех активных пользователей статус 'неактивен'. session.query(User).filter(User.is_active).update({'is_active': False}, synchronize_session='fetch') session.commit()

Операции на стороне базы данных: Возможности SQLAlchemy

Вы можете использовать функциональность SQL-выражений через SQLAlchemy для выполнения более сложных обновлений:

Python Скопировать код from sqlalchemy import func # Если пользователь не проявляет активность, пометим его как 'неактивный'. session.query(User).filter(User.last_login < func.now() – timedelta(days=90)).update({'status': 'inactive'}, synchronize_session=False) session.commit()

Эффективность имеет значение