Обновление значения в строке с SQLAlchemy: пример на login

#Основы Python  #Базы данных и ORM (SQLAlchemy)  
Быстрый ответ

Чтобы обновить строку в SQLAlchemy, вам потребуется извлечь соответствующий объект, внести в него изменения, а затем выполнить команду session.commit(). Рассмотрим пример:

# 'session' – это ваша сессия в SQLAlchemy, 'User' – класс вашей модели, 'user_id' – идентификатор пользователя, которого следует обновить
user = session.query(User).get(user_id)
if user:
    user.name = 'Обновленное имя'  # Приветствуем с новым именем
    session.commit()

В данном коде мы извлекаем пользователя по его идентификатору — если такой пользователь существует, то присвоим ему новое имя и сохраним изменения в базе данных.

Детальнее об обновлениях в SQLAlchemy

Массовые обновления: Метод хирургической точности

Если требуется обновить множество записей за один раз, не отслеживая каждый объект, можно использовать такой подход:

# Быстро и без лишней траты ресурсов меняем имя пользователя
session.query(User).filter(User.username == 'old_username').update({'username': 'new_username'})
session.commit()

Увеличение значения поля: Подсчет успехов

Чтобы избежать условий гонки при увеличении счетчика, лучше выполнять эти действия непосредственно на стороне базы данных:

# Каждый новый вход в систему увеличивает счетчик побед.
session.query(User).filter(User.username == 'user123').update({User.no_of_logins: User.no_of_logins + 1})
session.commit()

Обрабатываем исключения: Так бывает

Не забывайте обрабатывать исключения при работе с базой данных, чтобы избежать потери информации в случае ошибок:

try:
    session.query(User).filter(User.username == 'user123').update({'username': 'new_username'})
    session.commit()
    # Изменение прошло успешно.
except Exception as e:
    session.rollback()
    # Произошла ошибка – отменяем все изменения.
    raise

Учтите одновременные обновления: Изоляция — залог успеха

Для правильной обработки параллельных обновлений рекомендуется использовать соответствующий уровень изоляции транзакций:

from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker

engine = create_engine('sqlite:///database.db', isolation_level="SERIALIZABLE")  # Выставляем уровень изоляции для надежной работы
Session = sessionmaker(bind=engine)
session = Session()

user = session.query(User).with_for_update().filter(User.username == 'user123').first()
user.no_of_logins += 1
session.commit()

Визуализация

Вот как можно представить процесс обновления записи в SQLAlchemy:

🔍 Находим книгу на полке:
Полка: [📘, 📗, 📙] 
Сюжет: 📗 (запись для обновления)
book = session.query(Book).filter_by(title='Alchemy Basics').first()
book.page_count = 350  # Привносим изменения!
session.commit()  # И сохраняем изменения.
📗 До редактирования: [Название: 'Основы алхимии', Страниц: 300]
📗 После редактирования: [Название: 'Основы алхимии', Страниц: 350]
Полка после сохранения:
📘, 📗* (обновлено), 📙

*📗 символизирует книгу после обновления содержимого с использованием SQLAlchemy и сохранения изменений в базе данных.

Множественные обновления: С большими возможностями приходит большая ответственность

Вы можете обновить несколько записей за одно обращение к базе данных:

# Устанавливаем для всех активных пользователей статус 'неактивен'.
session.query(User).filter(User.is_active).update({'is_active': False}, synchronize_session='fetch')
session.commit()

Операции на стороне базы данных: Возможности SQLAlchemy

Вы можете использовать функциональность SQL-выражений через SQLAlchemy для выполнения более сложных обновлений:

from sqlalchemy import func

# Если пользователь не проявляет активность, пометим его как 'неактивный'.
session.query(User).filter(User.last_login < func.now() – timedelta(days=90)).update({'status': 'inactive'}, synchronize_session=False)
session.commit()

Эффективность имеет значение

Для оптимизации обновлений и избежания необязательной перезагрузки данных используйте параметр synchronize_session в SQLAlchemy.

Милана Усова

разработчик бэкенда

Свежие материалы
Как скачать и установить Python на Android
6 сентября 2024
Видео уроки по анализу данных
6 сентября 2024
Лучшие ресурсы для видео уроков по программированию
6 сентября 2024

Загрузка...