Обновление значений в DataFrame Pandas в цикле: примеры

Быстрый ответ

Если вам необходимо изменить значения в отдельных ячейках DataFrame во время итерации, наиболее подходящими для этого будут методы df.at и df.iat. Рассмотрите следующий пример:

Python Скопировать код import pandas as pd # Предположим, что 'df' – это ваш DataFrame, а 'your_function' – функция для преобразования значения # "idx" используется для быстрого доступа и обновления for idx in df.index: df.at[idx, 'column_to_change'] = your_function(df.loc[idx, 'relevant_column'])

Рекомендуется использовать векторизацию для обеспечения максимальной производительности вместо итераций там, где это возможно. В случаях, когда векторизация не подходит, df.at и df.loc окажутся незаменимыми помощниками при обновлении данных.

Практичные методы итерации

Когда циклы кажутся привлекательными, но неэффективными

Циклы хоть и выглядят простыми решениями, но для работы с датафреймами они не самый лучший вариант. Если вы все же решили использовать итерацию:

Используйте df.iterrows() для доступа к строкам, но не для их изменения.

для доступа к строкам, но не для их изменения. Предпочитайте df.itertuples() , которые работают быстрее, чем df.iterrows() .

, которые работают быстрее, чем . Отдавайте приоритет векторизации, ее эффективность в работе с DataFrame непревзойденна!

Как безопасно обновлять данные

Будьте осторожны с SettingWithCopyWarning и удостоверьтесь, что вы модифицируете оригинальный DataFrame. Корректно используйте .loc, чтобы избежать ошибок. Избегайте устаревших df.ix[] и .set_value().

При работе с другими столбцами и строками

Если для обновления требуется использовать данные из других столбцов или строк:

Воспользуйтесь встроенными функциями DataFrame, такими как shift() или cumsum() .

или . Чтобы определить индекс нужной колонки, используйте df.columns.get_loc() .

. Для условной обработки строк или столбцов применяйте df.apply() в сочетании с lambda-функциями.

Визуализация

Представьте себе DataFrame как поезд, где каждое купе соответствует уникальной строке:

Купе (Строка) Груз (Данные) Первое купе 📦📦📦 Центральное 📦📦🔧 Заднее 📦🔧🔧

Пошаговое обновление каждого 'купе' напоминает попытку ремонта в движении поезда. Более эффективным будет сделать остановку и перегрузить все данные сразу. Не упустите возможность улучшить производительность!

Применение условных проверок при программировании

Включайте условные проверки в цикл с помощью блоков if-else:

Python Скопировать код # Пример использования условной инструкции for i in df.index: if df.at[i, 'age'] > 18: df.at[i, 'status'] = 'взрослый' else: df.at[i, 'status'] = 'несовершеннолетний'

Однако не забывайте о векторизации, как о наиболее производительном методе обработки данных:

Python Скопировать код # С помощью лямбда-функции можно сделать то же самое, но более эффективно df['status'] = df['age'].apply(lambda x: 'взрослый' if x > 18 else 'несовершеннолетний')

Сложные операции и кунсты программирования

Когда векторизация не подходит

Если векторизация не применима, выбирайте df.at или df.loc для точного обновления, а для операций по строкам – .apply().

Избегайте предупреждений

Берегитесь SettingWithCopyWarning и работайте с оригинальным DataFrame. Глубокое понимание индексации pandas поможет в этом.

Обновление с использованием внешних данных

Если для обновления необходимы данные из других объектов Pandas:

Используйте pd.merge() или .join() для слияния датафреймов.

или для слияния датафреймов. Для обновления столбцов на основе других структур применяйте .map() с сериями данных.

