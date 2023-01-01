Обновление значений в DataFrame Pandas в цикле: примеры
Быстрый ответ
Если вам необходимо изменить значения в отдельных ячейках DataFrame во время итерации, наиболее подходящими для этого будут методы df.at и df.iat. Рассмотрите следующий пример:
import pandas as pd
# Предположим, что 'df' – это ваш DataFrame, а 'your_function' – функция для преобразования значения
# "idx" используется для быстрого доступа и обновления
for idx in df.index:
df.at[idx, 'column_to_change'] = your_function(df.loc[idx, 'relevant_column'])
Рекомендуется использовать векторизацию для обеспечения максимальной производительности вместо итераций там, где это возможно. В случаях, когда векторизация не подходит, df.at и df.loc окажутся незаменимыми помощниками при обновлении данных.
Практичные методы итерации
Когда циклы кажутся привлекательными, но неэффективными
Циклы хоть и выглядят простыми решениями, но для работы с датафреймами они не самый лучший вариант. Если вы все же решили использовать итерацию:
- Используйте df.iterrows() для доступа к строкам, но не для их изменения.
- Предпочитайте df.itertuples(), которые работают быстрее, чем df.iterrows().
- Отдавайте приоритет векторизации, ее эффективность в работе с DataFrame непревзойденна!
Как безопасно обновлять данные
Будьте осторожны с SettingWithCopyWarning и удостоверьтесь, что вы модифицируете оригинальный DataFrame. Корректно используйте .loc, чтобы избежать ошибок. Избегайте устаревших df.ix[] и .set_value().
При работе с другими столбцами и строками
Если для обновления требуется использовать данные из других столбцов или строк:
- Воспользуйтесь встроенными функциями DataFrame, такими как shift() или cumsum().
- Чтобы определить индекс нужной колонки, используйте df.columns.get_loc().
- Для условной обработки строк или столбцов применяйте df.apply() в сочетании с lambda-функциями.
Визуализация
Представьте себе DataFrame как поезд, где каждое купе соответствует уникальной строке:
|Купе (Строка)
|Груз (Данные)
|Первое купе
|📦📦📦
|Центральное
|📦📦🔧
|Заднее
|📦🔧🔧
Пошаговое обновление каждого 'купе' напоминает попытку ремонта в движении поезда. Более эффективным будет сделать остановку и перегрузить все данные сразу. Не упустите возможность улучшить производительность!
Применение условных проверок при программировании
Включайте условные проверки в цикл с помощью блоков if-else:
# Пример использования условной инструкции
for i in df.index:
if df.at[i, 'age'] > 18:
df.at[i, 'status'] = 'взрослый'
else:
df.at[i, 'status'] = 'несовершеннолетний'
Однако не забывайте о векторизации, как о наиболее производительном методе обработки данных:
# С помощью лямбда-функции можно сделать то же самое, но более эффективно
df['status'] = df['age'].apply(lambda x: 'взрослый' if x > 18 else 'несовершеннолетний')
Сложные операции и кунсты программирования
Когда векторизация не подходит
Если векторизация не применима, выбирайте df.at или df.loc для точного обновления, а для операций по строкам – .apply().
Избегайте предупреждений
Берегитесь SettingWithCopyWarning и работайте с оригинальным DataFrame. Глубокое понимание индексации pandas поможет в этом.
Обновление с использованием внешних данных
Если для обновления необходимы данные из других объектов Pandas:
- Используйте pd.merge() или .join() для слияния датафреймов.
- Для обновления столбцов на основе других структур применяйте .map() с сериями данных.
