Обновление модуля в интерпретаторе Python без перезапуска

Быстрый ответ

Для того, чтобы обновить модуль во время выполнения программы, следует использовать функцию importlib.reload() . Вот пример использования этой функции:

Python Скопировать код import mymodule from importlib import reload reload(mymodule)

Теперь все внесённые изменения в модуль отразятся и в запущенной программе.

Углубленное описание перезагрузки модулей

Импорт модулей в Python наделяет их некоторыми ограничениями. Для того чтобы обнаружить внесённые в модуль изменения, применяется функция importlib.reload() .

Ссылки и их создающееся состояние

После перезагрузки модуля старые ссылки на его объекты сохраняют своё состояние. Это означает, что обновлённые объекты станут доступны только через новые ссылки.

Специфика работы с взаимосвязанными модулями

В случае, когда модули взаимосвязаны, следует аккуратнее подходить к их перезагрузке и придерживаться определённой последовательности, чтобы избежать возможных конфликтов и ошибок.

Актуализация объектов после перезагрузки модуля

Для обновления объектов классов в модуле после перезагрузки необходимо создать их экземпляры заново. Это позволит отобразить все изменения, выполненные в ходе обновления.

Продвинутые техники перезагрузки модулей

В сложных проектах перезагрузка модулей обладает своими особенностями.

Использование сторонних библиотек для облегчения перезагрузки

Комплексную перезагрузку можно облегчить с помощью таких специализированных решений, как reimport , xreload и livecoding .

Риск при перезагрузке расширенных модулей

Перезагрузка модулей с расширениями (например, C или Cython) может привести к ошибкам. В подобных случаях рекомендуется выполнить перезапуск всей программы.

При неудачной попытке перезагрузки, перезапустите интерпретатор

Иногда самым простым и надёжным решением может стать полный перезапуск интерпретатора.

Визуализация

Процесс переимпорта модуля можно сравнить с обновлением мобильного приложения:

Python Скопировать код import my_package as mp

Обнаружив, что доступно обновление:

Python Скопировать код import importlib importlib.reload(mp)

Команда importlib.reload(mp) служит здесь как действие по применению обновленной версии модуля.

Более сложная перезагрузка модулей

В больших проектах обновление кода может требовать выполнения дополнительных операций.

Обновление импортов из модуля после перезагрузки

После перезагрузки модуля необходимо заново выполнить импортирование командой from для обновления ссылок на объекты в классе.

Python Скопировать код from mymodule import some_function importlib.reload(mymodule) from mymodule import some_function

Удаление модуля из sys.modules

Иногда требуется полностью удалить модуль из sys.modules , чтобы начать работу с ним "с нуля".

Python Скопировать код import sys del sys.modules['mymodule'] import mymodule

