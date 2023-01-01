ТОП-7 нейросетей для создания портретов: сравнение и примеры

Специалисты в области маркетинга и визуального контента, ищущие новые инструменты для работы. Искусство портрета переживает революцию — теперь для создания потрясающего изображения не требуется годы художественной практики. Нейросети мастерски преображают описания в визуальные шедевры, генерируют фотореалистичные лица, стилизуют портреты под различные художественные направления и даже создают несуществующих персонажей. Я протестировал десятки ИИ-инструментов и отобрал 7 лучших нейросетей, которые действительно способны удивить качеством создаваемых портретов в 2024 году. Сравним их возможности, разберем особенности и покажем конкретные примеры — чтобы вы могли выбрать идеальный инструмент для своих творческих задач. 🎨

Как нейросети изменили искусство создания портретов

Портретный жанр веками оставался элитарным искусством, доступным лишь мастерам кисти и карандаша. Художники десятилетиями оттачивали навыки, чтобы точно передавать пропорции лица, эмоции и характер человека. Фотография сделала первый шаг к демократизации портрета, а искусственный интеллект завершил эту революцию.

В 2022-2024 годах произошел настоящий прорыв в возможностях генеративных нейросетей. Технологии, основанные на диффузионных моделях и глубоком обучении, научились создавать изображения, которые порой невозможно отличить от работ профессиональных художников или фотографов.

Алексей Верхов, арт-директор и преподаватель цифрового искусства Когда я впервые увидел портрет, созданный Midjourney v5, у меня перехватило дыхание. Это был не просто набор пикселей, а изображение с характером, глубиной и эмоцией. Я показал его своим студентам, не говоря об источнике, и спросил, кто автор. Большинство решило, что это работа талантливого цифрового художника. Это был момент, когда я осознал: ландшафт визуального искусства изменился навсегда. Теперь я интегрирую нейросети в свой рабочий процесс — они генерируют базовые концепции, которые я затем дорабатываю вручную. Это симбиоз дал мне возможность создавать работы, о которых раньше я мог только мечтать.

Ключевые изменения, которые принесли нейросети в искусство портрета:

Демократизация творчества — создавать портреты могут даже люди без художественных навыков

Индустрия визуализации моделей трансформировалась под влиянием искусственного интеллекта. Бренды, маркетологи, иллюстраторы и контент-создатели получили инструменты, позволяющие экспериментировать с образами и создавать уникальный визуальный контент без привлечения дорогостоящих фотографов или художников.

Период Технологический прорыв Влияние на портретный жанр До 2018 GAN-модели с ограниченными возможностями Размытые, нереалистичные лица с артефактами 2019-2020 StyleGAN2, усовершенствованные GAN Фотореалистичные лица, но с ограниченным контролем 2021-2022 DALL-E, Stable Diffusion, ранние версии Midjourney Текстовые запросы для генерации портретов, стилизация 2023-2024 Диффузионные модели нового поколения, LoRA-модели Фотореалистичные портреты, тонкий контроль, персонализация

Сравнение топовых нейросетей: от реализма до фэнтези

На рынке представлено множество нейросетей для создания портретов, но не все они одинаково эффективны. Я отобрал 7 лучших инструментов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и области применения. 🔍

1. Midjourney

Midjourney заслуженно занимает лидирующие позиции благодаря потрясающей детализации и художественности создаваемых портретов. Последняя версия (v6) демонстрирует феноменальные результаты в передаче текстур кожи, эмоций и мельчайших деталей.

Сильные стороны:

Непревзойденная художественная эстетика

Точная работа с освещением и атмосферой

Потрясающая детализация лиц

Стилистическое разнообразие (от гиперреализма до аниме)

Слабые стороны:

Платная подписка (от $10 в месяц)

Работает только через Discord

Ограниченный контроль над точными деталями лица

2. DALL-E 3

Нейросеть от OpenAI, интегрированная с ChatGPT, предлагает невероятно точную интерпретацию текстовых запросов. Создает портреты с высоким уровнем детализации и может генерировать изображения в различных художественных стилях.

Сильные стороны:

Отличное понимание текстовых запросов

Высокое качество лиц и деталей

Доступна через ChatGPT Plus ($20/месяц)

Хорошо справляется с композицией кадра

Слабые стороны:

Склонность к "безопасным" изображениям

Фильтры могут ограничивать творческую свободу

Реалистичные портреты порой выглядят "слишком идеальными"

3. Stable Diffusion (SD XL)

Открытая модель с огромным сообществом разработчиков и пользователей. Последняя версия Stable Diffusion XL значительно улучшила качество генерации портретов. Главное преимущество — возможность настройки и расширения возможностей.

Сильные стороны:

Бесплатная самостоятельная установка

Огромное количество дополнительных моделей и надстроек

Полный контроль над процессом генерации

Возможность обучения на собственных датасетах (LoRA-модели)

Слабые стороны:

Требуется мощное оборудование для локального запуска

Сложный интерфейс для новичков

Качество базовой модели уступает проприетарным решениям

4. Leonardo.ai

Набирающий популярность сервис, специализирующийся на создании художественных портретов. Имеет уникальные модели для различных стилей и предлагает инструменты для тонкой настройки результатов.

Сильные стороны:

Интуитивно понятный веб-интерфейс

Специализированные модели для портретов

Возможность создания собственных моделей на основе ваших изображений

Бесплатный тариф с ограниченным количеством генераций

Слабые стороны:

Ограниченное количество бесплатных генераций

Не всегда точно следует текстовым инструкциям

Может создавать артефакты при сложных запросах

5. Adobe Firefly

Нейросеть от Adobe, интегрированная в экосистему продуктов компании. Специализируется на создании коммерчески безопасного контента и предлагает уникальные инструменты для редактирования портретов.

Сильные стороны:

Легальность использования в коммерческих проектах

Интеграция с Adobe Photoshop и другими продуктами

Генерация вариаций на основе референса

Безупречные портреты с точки зрения анатомии

Слабые стороны:

Ограниченный доступ (требуется подписка на Creative Cloud)

Меньшая художественная выразительность по сравнению с другими нейросетями

Ограниченный контроль над стилями

6. Portrait AI

Специализированная нейросеть, созданная исключительно для портретной генерации и редактирования. Предлагает уникальные инструменты для улучшения существующих фотографий.

Сильные стороны:

Специализация исключительно на портретах

Превосходная работа с текстурой кожи и деталями лица

Возможность улучшения существующих фотографий

Обширная библиотека стилей портретной живописи

Слабые стороны:

Ограниченная функциональность вне портретного жанра

Высокая стоимость подписки для регулярного использования

Ограниченные возможности кастомизации

7. Artbreeder

Уникальный инструмент, специализирующийся на "скрещивании" и модификации портретов. Позволяет смешивать черты разных лиц, создавать гибриды и экспериментировать с генетическими признаками.

Сильные стороны:

Инновационный подход к созданию портретов

Возможность "смешивания" черт разных лиц

Интуитивно понятный интерфейс

Бесплатный базовый доступ

Слабые стороны:

Меньшая детализация по сравнению с лидерами рынка

Ограниченный контроль над точными параметрами

Не всегда предсказуемые результаты

Нейросеть Реализм портретов (1-10) Художественная выразительность (1-10) Удобство использования (1-10) Цена Midjourney 9.5 10 8 $10-30/месяц DALL-E 3 9 8.5 9.5 $20/месяц (ChatGPT Plus) Stable Diffusion XL 8.5 9 6 Бесплатно (локально) Leonardo.ai 8.5 9 8.5 Бесплатно/от $10/месяц Adobe Firefly 8 7.5 9 Включено в Creative Cloud Portrait AI 9 8 9.5 $15/месяц Artbreeder 7 8.5 8 Бесплатно/от $9/месяц

Пошаговое руководство: создаем портреты с помощью ИИ

Процесс создания портрета с помощью нейросети может казаться сложным для новичков, но, следуя определенной методике, можно достичь впечатляющих результатов. Рассмотрим пошаговое руководство на примере двух популярных инструментов — Midjourney и Stable Diffusion. 🖼️

Мария Светлова, дизайнер персонажей для игровых студий Год назад я получила заказ на разработку 50 персонажей для игры в жанре фэнтези. Сроки были предельно сжатыми — всего две недели. Обычно на такой объем работы требуется минимум два месяца. Я решила рискнуть и интегрировать нейросети в свой рабочий процесс. Первым шагом я составила детальные текстовые описания каждого персонажа, включая особенности внешности, одежду, аксессуары и эмоциональное состояние. Затем использовала Midjourney для генерации базовых концепт-артов. Из каждых 20 сгенерированных изображений я отбирала 2-3 наиболее удачных и дорабатывала их в Photoshop. Самым сложным было добиться консистентности стиля между персонажами. Здесь помогли промпты с указанием конкретных художников и стилистических референсов. Для некоторых особенно важных персонажей я использовала технику img2img в Stable Diffusion, загружая уже готовые изображения и модифицируя их под нужные параметры. В результате я не только уложилась в сроки, но и превзошла ожидания клиента по качеству. Нейросети не заменили мои навыки как художника, но стали мощным инструментом, расширившим мои возможности и скорость работы.

Создание портрета в Midjourney

Подготовка текстового запроса (промпта) Начинайте с детального описания внешности: "портрет женщины с рыжими вьющимися волосами, зелеными глазами, веснушками на лице"

Добавьте стилистические указания: "в стиле цифровой живописи, мягкое боковое освещение, детализированное изображение"

Уточните ракурс и композицию: "крупный план, взгляд в камеру, плечи в кадре" Генерация в Discord Введите команду /imagine, затем вставьте подготовленный промпт

Дождитесь генерации четырех вариантов изображения

Выберите наиболее удачный вариант и нажмите U (для апскейла) или V (для создания вариаций) Уточнение результата Используйте команду /imagine again для модификации промпта

Добавьте параметры --stylize (для контроля художественности) или --chaos (для увеличения разнообразия)

Экспериментируйте с параметром --ar (aspect ratio) для изменения соотношения сторон Доработка и сохранение Выберите финальное изображение и нажмите U4 для максимального качества

Скачайте результат через веб-интерфейс или через реакцию 📥

Создание портрета в Stable Diffusion (через веб-интерфейс)

Выбор платформы Используйте локальную установку с WebUI или онлайн-сервисы (RunwayML, DreamStudio)

Выберите подходящую модель (например, SDXL для высокого качества или специализированную модель для портретов) Настройка промпта Позитивный промпт: максимально детальное описание желаемого портрета

Негативный промпт: указание нежелательных элементов (искаженные пропорции, дефекты кожи)

Используйте вес слов в промпте (например, "(веснушки:1.2)" для усиления этого элемента) Настройка параметров генерации Количество шагов: 30-50 для высокого качества

CFG Scale: 7-8 для баланса между следованием промпту и креативностью

Sampler: Euler a или DPM++ 2M Karras для лучших результатов с портретами Использование дополнительных инструментов ControlNet для точного контроля позы и композиции

Img2img для модификации существующих изображений

LoRA-модели для добавления специфических стилей или особенностей Пост-обработка Upscaling для увеличения разрешения

Face restoration для улучшения качества лица

Экспорт в редакторы изображений для финальной доработки

Независимо от выбранной нейросети, ключом к успеху является эксперименты с промптами и настройками. Начинайте с простых запросов и постепенно усложняйте их, анализируя, как система реагирует на различные указания. 📝

Помните, что генерация портретов с помощью нейросетей — это итеративный процесс. Даже опытные пользователи редко получают идеальный результат с первой попытки. Будьте готовы к экспериментам и постепенному улучшению ваших навыков промпт-инжиниринга.

Советы профессионалов: как получить идеальный портрет

Создание по-настоящему впечатляющих портретов с помощью нейросетей — это искусство, требующее не только технических знаний, но и понимания нюансов визуализации моделей. Предлагаю изучить профессиональные приемы, которые помогут вам значительно улучшить результаты генерации. 💡

Мастерство составления промптов

Структурируйте запрос логически — начинайте с общего описания (пол, возраст, этническая принадлежность), затем добавляйте детали (черты лица, волосы, глаза)

— начинайте с общего описания (пол, возраст, этническая принадлежность), затем добавляйте детали (черты лица, волосы, глаза) Используйте специфические художественные термины — "chiaroscuro lighting", "golden ratio composition", "bokeh effect background"

— "chiaroscuro lighting", "golden ratio composition", "bokeh effect background" Указывайте конкретных художников для стилизации — "in style of Norman Rockwell", "similar to Annie Leibovitz portrait photography"

— "in style of Norman Rockwell", "similar to Annie Leibovitz portrait photography" Добавляйте технические детали — "shot on Canon 5D Mark IV with 85mm lens at f/1.4", "cinematic color grading"

— "shot on Canon 5D Mark IV with 85mm lens at f/1.4", "cinematic color grading" Экспериментируйте с эмоциональной атмосферой — "melancholic mood", "confident posture", "sincere smile with slight sadness in eyes"

Примеры эффективных промптов для разных нейросетей:

Midjourney: Portrait of a 40-year-old Norwegian man with weathered face, salt and pepper beard, deep blue eyes, wearing a fisherman's cable-knit sweater, shot in golden hour light, shallow depth of field, emotional expression, detailed skin texture, photography by Steve McCurry --ar 3:4 --stylize 750

DALL-E 3: Create a highly detailed, realistic portrait of a young South Korean woman with short bob haircut and bangs. She has delicate features, subtle freckles, and is wearing minimalist silver jewelry. The lighting is soft and diffused, creating a dreamy atmosphere. The background is a gradient of pastel colors. The portrait should be in the style of modern fashion photography.

Stable Diffusion: Dramatic portrait of an elderly indigenous woman, deep wrinkles telling stories of wisdom, silver hair in traditional braid, amber eyes with depth, traditional beaded jewelry, weathered skin with character, neutral expression, looking directly at camera, soft rembrandt lighting from side, studio setup, black background, detailed skin texture, 8k ultra detailed, award winning portrait photography

Техники для улучшения результатов

Итеративный подход Генерируйте несколько вариантов и анализируйте результаты

Корректируйте промпт на основе полученных изображений

Используйте технику img2img для последовательного улучшения результата Работа с референсами Подготовьте визуальные референсы нужного стиля и композиции

Используйте ControlNet (для Stable Diffusion) для точного следования позе или композиции

Комбинируйте элементы из разных изображений с помощью инструментов смешивания Пост-обработка Используйте специализированные модели для улучшения лиц (GFPGAN, CodeFormer)

Применяйте апскейлеры для увеличения разрешения (ESRGAN, Topaz)

Финальные корректировки в графических редакторах для устранения артефактов

Распространенные проблемы и их решения

Проблема Возможная причина Решение Искаженные пропорции лица Конфликтующие инструкции в промпте Упростите промпт и добавьте "anatomically correct", "realistic proportions" Странные глаза или несколько глаз Ограничения модели в отрисовке деталей Используйте в негативном промпте: "deformed eyes, multiple eyes, asymmetric eyes" Неправильное количество пальцев Известная проблема многих моделей Избегайте крупных планов рук или явно укажите "correct number of fingers, anatomically correct hands" Нежелательные артефакты на коже Излишняя детализация текстур Добавьте в негативный промпт: "skin blemishes, skin defects, skin artifacts" Смешение черт разных людей Противоречивые указания о внешности Будьте последовательны в описании и используйте вес слов для приоритезации важных черт Размытые или нечеткие детали Недостаточное количество шагов генерации Увеличьте количество шагов до 40-50, добавьте "sharp focus, 8k, ultra detailed"

Этические аспекты и ограничения

Помните об этических аспектах при создании портретов с помощью нейросетей:

Не создавайте изображения реальных людей без их согласия

Уважайте авторские права и указывайте, что изображение создано с помощью ИИ

Будьте осторожны с созданием контента, который может дискриминировать или стереотипизировать группы людей

Проверяйте политику использования конкретной нейросети для коммерческих проектов

Соблюдение баланса между творческой свободой и этическими соображениями позволит вам создавать впечатляющие и ответственные визуальные произведения.

Чем больше вы экспериментируете с нейросетями для создания портретов, тем лучше понимаете их возможности и ограничения. Не бойтесь пробовать новые подходы и техники — искусственный интеллект открывает беспрецедентные возможности для творческого самовыражения. 🚀

Экспериментируя с разными нейросетями для создания портретов, мы становимся свидетелями и участниками нового художественного движения. Уникальность этого момента в истории искусства невозможно переоценить — впервые творческие инструменты такой мощности доступны каждому. Будущее портретного искусства уже не ограничивается традиционными навыками и техниками. Оно строится на симбиозе человеческого воображения и машинного интеллекта, открывая горизонты, о которых художники прошлого могли только мечтать. Выбирайте инструмент, который резонирует с вашим творческим видением, и создавайте изображения, невозможные еще несколько лет назад.

