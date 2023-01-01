Не могу переключить версию Python с помощью pyenv: решение

Быстрый ответ

Для успешной смены версий Python с помощью pyenv, проверьте, что в файле конфигурации вашего терминала указаны следующие строки:

Bash Скопировать код export PATH="$HOME/.pyenv/bin:$PATH" eval "$(pyenv init --path)"

После добавления этих команд обновите файл конфигурации, выполнив . ~/.bash_profile или соответствующую команду для вашего терминала. Успешность переключения проверяется командой pyenv version .

Первоначальная настройка pyenv: вопрос "путей"

Исследование переменной окружения PATH

Переменная окружения PATH отвечает за поиск исполняемых файлов. pyenv вносит изменения в эту переменную, корректируя PATH. Если после установки pyenv активная версия Python остаётся неизменной, проверьте, подключён ли корректный файл профиля. Это зависит от выбранной оболочки терминала – bash , zsh или другой.

Настройка разных оболочек

Для bash и zsh существуют свои собственные файлы профилей – ~/.bash_profile и ~/.zshrc соответственно. Если вы работаете в оболочке zsh и установили pyenv с помощью Homebrew, используйте файл ~/.zprofile для настройки, чтобы избежать конфликта с настройками PATH, созданными Homebrew.

Глобальная версия Python

Вы установили желаемую версию Python с помощью команды:

Bash Скопировать код pyenv global <желаемая-версия>

Проверьте, корректно ли она установлена с помощью следующей команды:

Bash Скопировать код python -V

Перезапуск терминала

Изменения в профиле вступают в силу только после перезапуска терминала или обновления его командой . ~/.bash_profile или соответствующей для вашего окружения.

Проектная версия Python

Если вы хотите установить версию Python, конкретную для вашего проекта, выполните:

Bash Скопировать код pyenv local <версия>

Это позволит использовать нужную версию для каждого проекта независимо.

Обновление окружения

Чтобы обеспечить стабильность и совместимость версий, следите за обновлениями pyenv и его плагинов:

Bash Скопировать код cd $(pyenv root) git pull

Визуализация

Представьте себе версии Python как разные дорожные полосы в эпохе цифровых технологий:

Markdown Скопировать код # Текущая полоса с pyenv 🛣️: Python 3.8 # Желаемая полоса 🎯: Python 3.9

Вы пытаетесь переключиться на другую полосу с помощью команды pyenv , но безуспешно!

Markdown Скопировать код Команда для смены полосы: `pyenv global 3.9` Полученный результат: 🚗💤 ... Ничего не изменилось!

Визуализация проблемы:

Markdown Скопировать код 🛣️[3\.7]---[3\.8]---[3\.9]---[3\.10] 🚗 Застопорился на 3.8 и не смог переключиться

Чтобы успешно сменить полосу:

Проверьте настройки и переменные окружения PATH

Проверьте корректность установленной версии Python

Обновите переменные окружения

Беспрепятственная смена полос:

Markdown Скопировать код 🛣️[3\.7]---[3\.8]---[3\.9]---[3\.10] 🚗 Без труда переключаемся на 3.9!

Устранение проблем с версиями

Отладка и диагностика

Будьте внимательны к уведомлениям и предупреждениям от pyenv при инициализации. Они помогут обнаружить ошибки в настройках или переменной PATH.

Поиск версии Python через pyenv

Для поиска расхождений между системной версией Python и версией, установленной через pyenv, используйте:

Bash Скопировать код pyenv which python

Осуществите сравнение полученного пути до Python с тем, что ожидалось. Это поможет выяснить причины проблем при попытке переключить версию.

Безошибочная интеграция pyenv: лучшие практики

Команды инициализации

Добавьте команду eval "$(pyenv init --path)" в файл профиля оболочки. Это позволит интегрировать pyenv в ваш рабочий процесс. В качестве файла профиля можно использовать .bash_profile или .zprofile .

Виртуальные окружения

Используйте виртуальные окружения для отделения зависимостей разных проектов и их изоляции друг от друга.

С математической точностью выбираем каталог Python

Убедитесь, что каталог, в котором установлен Python, совпадает с тем, который использует pyenv . В противном случае могут возникнуть проблемы с переключением версий.

