Настройка цветного вывода в Python через модуль logging

Быстрый ответ

Для того чтобы добавить цветовую разметку в логи Python, можно создать подкласс Formatter и использовать ANSI escape-коды для управления цветом текста:

Python Скопировать код import logging class ColoredFormatter(logging.Formatter): COLORS = {'DEBUG': '\033[94m', 'INFO': '\033[92m', 'WARNING': '\033[93m', 'ERROR': '\033[91m', 'CRITICAL': '\033[95m'} def format(self, record): log_fmt = f"{self.COLORS.get(record.levelname, '')}%(message)s\033[0m" formatter = logging.Formatter(log_fmt) return formatter.format(record) logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format='%(levelname)s:', handlers=[logging.StreamHandler()]) logging.getLogger().handlers[0].setFormatter(ColoredFormatter()) logging.info("Информация — все под контролем") logging.warning("Предупреждение — обнаружены некоторые проблемы") logging.error("Ошибка — что-то пошло не так")

Данный подход позволяет интегрировать цветовые инструкции непосредственно в вывод логов, что облегчает восприятие и ускоряет распознавание уровней логирования.

Завершение

Включение цветов в вашу систему логирования – эффективный способ повышения читаемости и различимости уровней сообщений.

Визуализация

Вот так ваша консоль будет выглядеть после внедрения цветов в логи, словно библиотека, полная книг в яркой окраске:

Markdown Скопировать код 📘: Информация – глубина океанской бездны 📙: Предупреждение – теплоятие закатного солнца 📕: Ошибка – порыв красного фейерверка в ночном небе 📗: Отладка – свежесть зеленой лужайки

После такого перевоплощения, ваши логи превратятся из обычных текстовых записей в сочные цветные полотна. Это поможет вам сразу определить, насколько серьёзна проблема, упомянутая в сообщении.

