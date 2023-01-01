Настройка сервера SimpleHTTPServer в Python на Windows

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Чтобы запустить HTTP-сервер на Python в Windows, выполните следующие команды в командной строке. Сначала перейдите в каталог, который вы хотите использовать в качестве сервера:

  • Python 2.x:

    python -m SimpleHTTPServer

  • Python 3.x:

    python -m http.server

Сервер по умолчанию будет работать на порту 8000. Доступ к содержимому осуществляется через http://localhost:8000. Чтобы выбрать другой порт, добавьте его номер в конец команды.

Убедитесь, что вы используете нужную версию Python

Перед запуском убедитесь, что версия Python, которую вы используете, соответствует вашей команде. В противном случае, если вы попытаетесь использовать команду для Python 2 в Python 3 или наоборот, возникнет ошибка "No module named SimpleHTTPServer".

Будьте осторожны с модулями

Если вы столкнулись с ошибкой "No module named SimpleHTTPServer" в Python 3.x, помните, что вы попытались использовать модуль, который в этой версии языка имеет другое имя. Внимательно проверяйте соответствие версий и названия модулей Python, чтобы избежать ошибок.

Визуализация

Можно представить настройку SimpleHTTPServer в Python так, как если бы вы организовали flashmob в вашем любимом торговом центре:

🏬 + 💃💃💃 = 🌐🖥️
Тут торговый центр – это ваш сервер, а флешмоб – это HTTP-сервер.

Тогда алгоритм будет выглядеть следующим образом:

1. Открываете командную строку (💻). Это ваша "сцена".
2. Выполняете команду `python -m http.server`, чтобы "начать флешмоб".
3. Заходите на `http://localhost:8000`, чтобы посмотреть, как "проходит ваше выступление" (посещаете ваш сервер).

Покажите всему миру свой контент, как если бы это было захватывающее танцевальное шоу!

Настройка "сцены"

  • Расширение площади: Используйте python -m http.server 8080, чтобы увеличить "сцену", т.е. изменить порт на 8080.
  • Закрытый показ: Ограничьте доступ к серверу, привязав его к определённому интерфейсу, например, 127.0.0.1, как для VIP-гостей.

"Танцуйте" где угодно

Желаете сменить место проведения? Достаточно перейти в нужную директорию или использовать параметр --directory (начиная с Python 3.7), чтобы указать новое место для сервера.

python -m http.server --directory /path/to/directory

Обеспечьте безопасность ваших "флешмобов"

Несмотря на то что SimpleHTTPServer не ассоциируется с безопасностью, вы всё же можете добавить базовую аутентификацию или SSL-шифрование для защиты вашего сервера.

Антон Крылов

Python-разработчик

