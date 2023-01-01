Настройка сервера SimpleHTTPServer в Python на Windows#Основы Python #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Чтобы запустить HTTP-сервер на Python в Windows, выполните следующие команды в командной строке. Сначала перейдите в каталог, который вы хотите использовать в качестве сервера:
Python 2.x:
python -m SimpleHTTPServer
Python 3.x:
python -m http.server
Сервер по умолчанию будет работать на порту 8000. Доступ к содержимому осуществляется через
http://localhost:8000. Чтобы выбрать другой порт, добавьте его номер в конец команды.
Убедитесь, что вы используете нужную версию Python
Перед запуском убедитесь, что версия Python, которую вы используете, соответствует вашей команде. В противном случае, если вы попытаетесь использовать команду для Python 2 в Python 3 или наоборот, возникнет ошибка "No module named SimpleHTTPServer".
Будьте осторожны с модулями
Если вы столкнулись с ошибкой "No module named SimpleHTTPServer" в Python 3.x, помните, что вы попытались использовать модуль, который в этой версии языка имеет другое имя. Внимательно проверяйте соответствие версий и названия модулей Python, чтобы избежать ошибок.
Визуализация
Можно представить настройку
SimpleHTTPServer в Python так, как если бы вы организовали flashmob в вашем любимом торговом центре:
🏬 + 💃💃💃 = 🌐🖥️
Тут торговый центр – это ваш сервер, а флешмоб – это HTTP-сервер.
Тогда алгоритм будет выглядеть следующим образом:
1. Открываете командную строку (💻). Это ваша "сцена".
2. Выполняете команду `python -m http.server`, чтобы "начать флешмоб".
3. Заходите на `http://localhost:8000`, чтобы посмотреть, как "проходит ваше выступление" (посещаете ваш сервер).
Покажите всему миру свой контент, как если бы это было захватывающее танцевальное шоу!
Настройка "сцены"
- Расширение площади: Используйте
python -m http.server 8080, чтобы увеличить "сцену", т.е. изменить порт на 8080.
- Закрытый показ: Ограничьте доступ к серверу, привязав его к определённому интерфейсу, например,
127.0.0.1, как для VIP-гостей.
"Танцуйте" где угодно
Желаете сменить место проведения? Достаточно перейти в нужную директорию или использовать параметр
--directory (начиная с Python 3.7), чтобы указать новое место для сервера.
python -m http.server --directory /path/to/directory
Обеспечьте безопасность ваших "флешмобов"
Несмотря на то что
SimpleHTTPServer не ассоциируется с безопасностью, вы всё же можете добавить базовую аутентификацию или SSL-шифрование для защиты вашего сервера.
Антон Крылов
Python-разработчик