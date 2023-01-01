logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Настройка размера colorbar под график в Matplotlib: практический гид
Перейти

Настройка размера colorbar под график в Matplotlib: практический гид

#Python и Pandas для анализа данных  #Визуализация данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы цветовая шкала автоматически подстроилась под размеры вашего графика в Matplotlib, воспользуйтесь функцией make_axes_locatable.

Python
Скопировать код
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.axes_grid1 import make_axes_locatable

fig, ax = plt.subplots()
im = ax.imshow([[1, 2], [2, 3]])  # Добавьте свои данные здесь

# Приводим размеры цветовой шкалы к размерам графика
divider = make_axes_locatable(ax)
cax = divider.append_axes("right", size="5%", pad=0.05)

# Размещаем цветовую шкалу в соседнем контейнере
fig.colorbar(im, cax=cax)

plt.show()

Этот пример демонстрирует, как улучшается визуальное восприятие графика при правильном размещении цветовой шкалы.

Секрет в создании идеальной динамичной цветовой шкалы

Ничто так не ухудшает впечатление от графика, как несоответствующая его размерам цветовая шкала. Для достижения идеального соответствия воспользуйтесь функцией make_axes_locatable.

Золотой рецепт: делитель осей

С помощью make_axes_locatable вы сможете подстроить размеры и отступы цветовой шкалы под свои нужды:

Python
Скопировать код
# Предполагается, что `fig` и `ax` уже созданы

# Приспосабливаем размер и отступ цветовой шкалы под изображение
divider = make_axes_locatable(ax)
cax = divider.append_axes("right", size="7%", pad=0.07)

# Теперь cax готов
plt.colorbar(im, cax=cax)

Путь мастера: оси через add_axes

Для точного размещения цветовой шкалы используйте метод ax.add_axes:

Python
Скопировать код
# Определяем положение текущих осей графика
pos = ax.get_position()

# Получаем место для цветовой шкалы
cax = fig.add_axes([pos.x1 + 0.01, pos.y0, 0.02, pos.height])

# Размещаем в нём цветовую шкалу
plt.colorbar(im, cax=cax)

Не забудьте сохранить пропорции!

Важно избегать сжатия или растяжения графика, размещая цветовую шкалу на отдельной оси:

Python
Скопировать код
fig.colorbar(im, cax=cax)

Автоматическая настройка параметров fraction и padding

Установите параметры fraction и pad так, чтобы они подходили различным размерам графика:

Python
Скопировать код
fig.colorbar(im, fraction=0.046 if ax.get_aspect() == 'equal' else 0.035, pad=0.04)

Визуализация

Как при подборе одежды, важно, чтобы все элементы гармонично сочетались друг с другом: то же самое относится и к графику с цветовой шкалой. Убедитесь, что размеры цветовой шкалы приемлемы и не нарушают эстетику изображения.

Вы можете настроить размер цветовой шкалы следующим образом:

Python
Скопировать код
cbar = plt.colorbar()
cbar.ax.set_aspect('auto')

Результат заметен:

До: Цветовая шкала была слишком велика для графика
После: Цветовая шкала идеально гармонирует с графиком!

Довершение ваших графиков: продвинутые советы

Работа с несколькими подграфиками

Если у вас есть множество подграфиков, используйте параметр ax, чтобы обеспечить унифицированное отображение цветовых шкал:

Python
Скопировать код
fig.colorbar(im, ax=axs, fraction=0.046, pad=0.04)

Ориентация цветовой шкалы

В зависимости от ориентации цветовой шкалы, подберите соответствующие значения для fraction и pad:

Python
Скопировать код
cax = divider.append_axes("bottom", size="5%", pad=0.3)
plt.colorbar(im, cax=cax, orientation='horizontal')

Профессиональный совет: функция для многократного использования

Создайте функцию для быстрого добавления цветовых шкал к вашим графикам:

Python
Скопировать код
def whipUpColorbar(fig, ax, im, orientation='vertical'):
    divider = make_axes_locatable(ax)
    if orientation == 'vertical':
        cax = divider.append_axes("right", size="5%", pad=0.05)
    else:
        cax = divider.append_axes("bottom", size="5%", pad=0.3)
    fig.colorbar(im, cax=cax, orientation=orientation)

Полезные материалы

  1. Официальная документация Matplotlib по цветовым шкалам.
  2. Обсуждение настройки размера цветовой шкалы на Stack Overflow.
  3. Гид по модулю AxesGrid1 в Matplotlib documentation.
  4. Учебное видео о применении цветовых шкал в Matplotlib на YouTube.
  5. Блог Джозефа Лонга с полезными советами по настройке цветовых шкал.
  6. Урок по используемый функции Tight Layout в Matplotlib для управления расположением графиков.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию следует использовать для настройки размера цветовой шкалы в Matplotlib?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

