Настройка размера colorbar под график в Matplotlib: практический гид

Быстрый ответ

Чтобы цветовая шкала автоматически подстроилась под размеры вашего графика в Matplotlib, воспользуйтесь функцией make_axes_locatable .

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt from mpl_toolkits.axes_grid1 import make_axes_locatable fig, ax = plt.subplots() im = ax.imshow([[1, 2], [2, 3]]) # Добавьте свои данные здесь # Приводим размеры цветовой шкалы к размерам графика divider = make_axes_locatable(ax) cax = divider.append_axes("right", size="5%", pad=0.05) # Размещаем цветовую шкалу в соседнем контейнере fig.colorbar(im, cax=cax) plt.show()

Этот пример демонстрирует, как улучшается визуальное восприятие графика при правильном размещении цветовой шкалы.

Секрет в создании идеальной динамичной цветовой шкалы

Ничто так не ухудшает впечатление от графика, как несоответствующая его размерам цветовая шкала. Для достижения идеального соответствия воспользуйтесь функцией make_axes_locatable .

Золотой рецепт: делитель осей

С помощью make_axes_locatable вы сможете подстроить размеры и отступы цветовой шкалы под свои нужды:

Python Скопировать код # Предполагается, что `fig` и `ax` уже созданы # Приспосабливаем размер и отступ цветовой шкалы под изображение divider = make_axes_locatable(ax) cax = divider.append_axes("right", size="7%", pad=0.07) # Теперь cax готов plt.colorbar(im, cax=cax)

Путь мастера: оси через add_axes

Для точного размещения цветовой шкалы используйте метод ax.add_axes :

Python Скопировать код # Определяем положение текущих осей графика pos = ax.get_position() # Получаем место для цветовой шкалы cax = fig.add_axes([pos.x1 + 0.01, pos.y0, 0.02, pos.height]) # Размещаем в нём цветовую шкалу plt.colorbar(im, cax=cax)

Не забудьте сохранить пропорции!

Важно избегать сжатия или растяжения графика, размещая цветовую шкалу на отдельной оси:

Python Скопировать код fig.colorbar(im, cax=cax)

Автоматическая настройка параметров fraction и padding

Установите параметры fraction и pad так, чтобы они подходили различным размерам графика:

Python Скопировать код fig.colorbar(im, fraction=0.046 if ax.get_aspect() == 'equal' else 0.035, pad=0.04)

Визуализация

Как при подборе одежды, важно, чтобы все элементы гармонично сочетались друг с другом: то же самое относится и к графику с цветовой шкалой. Убедитесь, что размеры цветовой шкалы приемлемы и не нарушают эстетику изображения.

Вы можете настроить размер цветовой шкалы следующим образом:

Python Скопировать код cbar = plt.colorbar() cbar.ax.set_aspect('auto')

Результат заметен:

До: Цветовая шкала была слишком велика для графика

После: Цветовая шкала идеально гармонирует с графиком!

Довершение ваших графиков: продвинутые советы

Работа с несколькими подграфиками

Если у вас есть множество подграфиков, используйте параметр ax , чтобы обеспечить унифицированное отображение цветовых шкал:

Python Скопировать код fig.colorbar(im, ax=axs, fraction=0.046, pad=0.04)

Ориентация цветовой шкалы

В зависимости от ориентации цветовой шкалы, подберите соответствующие значения для fraction и pad :

Python Скопировать код cax = divider.append_axes("bottom", size="5%", pad=0.3) plt.colorbar(im, cax=cax, orientation='horizontal')

Профессиональный совет: функция для многократного использования

Создайте функцию для быстрого добавления цветовых шкал к вашим графикам:

Python Скопировать код def whipUpColorbar(fig, ax, im, orientation='vertical'): divider = make_axes_locatable(ax) if orientation == 'vertical': cax = divider.append_axes("right", size="5%", pad=0.05) else: cax = divider.append_axes("bottom", size="5%", pad=0.3) fig.colorbar(im, cax=cax, orientation=orientation)

