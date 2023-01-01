Настройка рабочего каталога для отладки Python в VSCode

Быстрый ответ

Для настройки рабочей директории в VSCode при отладке Python-программы вам потребуется добавить параметр cwd в файл launch.json :

json Скопировать код "cwd": "/absolute/path/to/directory" // Выполнение кода будет происходить в указанной директории.

Инструкция:

Откройте файл launch.json в директории .vscode или создайте его через меню Run > Add Configuration. Пропишите в параметре "cwd" путь к нужной директории. Сохраните файл и активируйте отладку — VSCode будет работать с указанной директорией.

Декодирование файла launch.json

Файл launch.json служит некой инструкцией для VSCode о том, как должна проводиться отладка, где находится интерпретатор Python, с какого места начинается выполнение программы и какие устанавливаются переменные окружения. Правильная настройка этого файла обеспечивает удобство и эффективность отладки.

Переключение между различными Python-путями

Если работа ведется с несколькими интерпретаторами Python или виртуальными окружениями, просто укажите требуемый путь в параметре pythonPath файла launch.json :

json Скопировать код "pythonPath": "/path/to/python" // Указываем путь к интерпретатору.

Убедитесь, что выбранный путь ведёт к корректной версии Python, это особенно важно при работе над разнообразными проектами, требующими своей версии интерпретатора.

Гибкость в выборе директорий: статические против динамических

VSCode дает возможность устанавливать рабочую директорию, используя как абсолютный путь, так и переменные, подстраивающиеся под контекст:

${fileDirname} устанавливает директорию текущего файла в качестве рабочей.

устанавливает директорию текущего файла в качестве рабочей. ${workspaceFolder} задаёт корневую директорию проекта как рабочую.

При этом путь к файлам определяется относительно cwd , поэтому важно, чтобы рабочая директория была правильно определена в соответствии с требованиями вашей программы.

Визуализация

Настройка рабочей директории в VSCode напоминает расставление фигур на шахматной доске: launch.json – это правила, а ваш Python-скрипт – стратегия:

json Скопировать код "configurations": [ { "name": "Python: Current File", "type": "python", // "Язык" общения – Python. "request": "launch", // Намечаем запуск, а не швартовку. "cwd": "${fileDirname}", // Это наша стартовая площадка. "program": "${file}" // И мы готовы к полёту! } ]

Определите начальную точку выполнения ( "cwd": "${fileDirname}" ) и ваш код будет готов к запуску.

Использование переменных окружения

VSCode предоставляет возможность настройки окружения с помощью переменных env в launch.json :

json Скопировать код "env": { "PYTHONPATH": "/path/to/additional/python/modules", // Дорожные указатели не только для автомобилистов. "OTHER_ENV_VAR": "value" }

Параметр PYTHONPATH позволяет вашей программе обращаться к нужным модулям без модификации системных переменных окружения.

Используйте встроенный терминал VSCode для отладки

Включите встроенный терминал для отслеживания вывода данных в реальном времени, активировав его через параметр console :

json Скопировать код "console": "integratedTerminal" // Всё необходимое для отладки в одном месте

Отладка и терминал в одном окне VSCode обеспечат удобный и эффективный процесс разработки.

Полезные материалы