Настройка рабочего каталога для отладки Python в VSCode

#Основы Python  #Файлы и пути  
Быстрый ответ

Для настройки рабочей директории в VSCode при отладке Python-программы вам потребуется добавить параметр cwd в файл launch.json:

json

"cwd": "/absolute/path/to/directory" // Выполнение кода будет происходить в указанной директории.

Инструкция:

  1. Откройте файл launch.json в директории .vscode или создайте его через меню Run > Add Configuration.
  2. Пропишите в параметре "cwd" путь к нужной директории.
  3. Сохраните файл и активируйте отладку — VSCode будет работать с указанной директорией.
Декодирование файла launch.json

Файл launch.json служит некой инструкцией для VSCode о том, как должна проводиться отладка, где находится интерпретатор Python, с какого места начинается выполнение программы и какие устанавливаются переменные окружения. Правильная настройка этого файла обеспечивает удобство и эффективность отладки.

Переключение между различными Python-путями

Если работа ведется с несколькими интерпретаторами Python или виртуальными окружениями, просто укажите требуемый путь в параметре pythonPath файла launch.json:

json

"pythonPath": "/path/to/python" // Указываем путь к интерпретатору.

Убедитесь, что выбранный путь ведёт к корректной версии Python, это особенно важно при работе над разнообразными проектами, требующими своей версии интерпретатора.

Гибкость в выборе директорий: статические против динамических

VSCode дает возможность устанавливать рабочую директорию, используя как абсолютный путь, так и переменные, подстраивающиеся под контекст:

  • ${fileDirname} устанавливает директорию текущего файла в качестве рабочей.
  • ${workspaceFolder} задаёт корневую директорию проекта как рабочую.

При этом путь к файлам определяется относительно cwd, поэтому важно, чтобы рабочая директория была правильно определена в соответствии с требованиями вашей программы.

Визуализация

Настройка рабочей директории в VSCode напоминает расставление фигур на шахматной доске: launch.json – это правила, а ваш Python-скрипт – стратегия:

json

"configurations": [
    {
        "name": "Python: Current File",
        "type": "python", // "Язык" общения – Python.
        "request": "launch", // Намечаем запуск, а не швартовку.
        "cwd": "${fileDirname}", // Это наша стартовая площадка.
        "program": "${file}" // И мы готовы к полёту!
    }
]

Определите начальную точку выполнения ("cwd": "${fileDirname}") и ваш код будет готов к запуску.

Использование переменных окружения

VSCode предоставляет возможность настройки окружения с помощью переменных env в launch.json:

json

"env": {
    "PYTHONPATH": "/path/to/additional/python/modules", // Дорожные указатели не только для автомобилистов.
    "OTHER_ENV_VAR": "value"
}

Параметр PYTHONPATH позволяет вашей программе обращаться к нужным модулям без модификации системных переменных окружения.

Используйте встроенный терминал VSCode для отладки

Включите встроенный терминал для отслеживания вывода данных в реальном времени, активировав его через параметр console:

json

"console": "integratedTerminal" // Всё необходимое для отладки в одном месте

Отладка и терминал в одном окне VSCode обеспечат удобный и эффективный процесс разработки.

Полезные материалы

  1. Настройка конфигураций для отладки Python-приложений в Visual Studio Code — Детальное руководство по настройке отладки в VSCode.
  2. Выбор интерпретатора Python без изменения settings.json рабочего пространства — Обсуждение методов управления в мультиплатформенных Python-проектах.
  3. Python в Visual Studio Code — Подробная информация по работе с Python в VSCode.
  4. Справочник переменных Visual Studio Code — Документация об использовании переменных в launch.json.
  5. Как отлаживать Python с помощью VSCode – YouTube — Видеогайд по отладке Python-программ в VSCode.
  6. Статья на Medium – Настройка окружений Python в VSCode — Гайд по настройке Python-сред.
Антон Крылов

Python-разработчик

