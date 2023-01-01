Настройка рабочего каталога для отладки Python в VSCode#Основы Python #Файлы и пути
Быстрый ответ
Для настройки рабочей директории в VSCode при отладке Python-программы вам потребуется добавить параметр
cwd в файл
launch.json:
"cwd": "/absolute/path/to/directory" // Выполнение кода будет происходить в указанной директории.
Инструкция:
- Откройте файл
launch.jsonв директории .vscode или создайте его через меню Run > Add Configuration.
- Пропишите в параметре
"cwd"путь к нужной директории.
- Сохраните файл и активируйте отладку — VSCode будет работать с указанной директорией.
Декодирование файла launch.json
Файл
launch.json служит некой инструкцией для VSCode о том, как должна проводиться отладка, где находится интерпретатор Python, с какого места начинается выполнение программы и какие устанавливаются переменные окружения. Правильная настройка этого файла обеспечивает удобство и эффективность отладки.
Переключение между различными Python-путями
Если работа ведется с несколькими интерпретаторами Python или виртуальными окружениями, просто укажите требуемый путь в параметре
pythonPath файла
launch.json:
"pythonPath": "/path/to/python" // Указываем путь к интерпретатору.
Убедитесь, что выбранный путь ведёт к корректной версии Python, это особенно важно при работе над разнообразными проектами, требующими своей версии интерпретатора.
Гибкость в выборе директорий: статические против динамических
VSCode дает возможность устанавливать рабочую директорию, используя как абсолютный путь, так и переменные, подстраивающиеся под контекст:
${fileDirname}устанавливает директорию текущего файла в качестве рабочей.
${workspaceFolder}задаёт корневую директорию проекта как рабочую.
При этом путь к файлам определяется относительно
cwd, поэтому важно, чтобы рабочая директория была правильно определена в соответствии с требованиями вашей программы.
Визуализация
Настройка рабочей директории в VSCode напоминает расставление фигур на шахматной доске:
launch.json – это правила, а ваш Python-скрипт – стратегия:
"configurations": [
{
"name": "Python: Current File",
"type": "python", // "Язык" общения – Python.
"request": "launch", // Намечаем запуск, а не швартовку.
"cwd": "${fileDirname}", // Это наша стартовая площадка.
"program": "${file}" // И мы готовы к полёту!
}
]
Определите начальную точку выполнения (
"cwd": "${fileDirname}") и ваш код будет готов к запуску.
Использование переменных окружения
VSCode предоставляет возможность настройки окружения с помощью переменных
env в
launch.json:
"env": {
"PYTHONPATH": "/path/to/additional/python/modules", // Дорожные указатели не только для автомобилистов.
"OTHER_ENV_VAR": "value"
}
Параметр
PYTHONPATH позволяет вашей программе обращаться к нужным модулям без модификации системных переменных окружения.
Используйте встроенный терминал VSCode для отладки
Включите встроенный терминал для отслеживания вывода данных в реальном времени, активировав его через параметр
console:
"console": "integratedTerminal" // Всё необходимое для отладки в одном месте
Отладка и терминал в одном окне VSCode обеспечат удобный и эффективный процесс разработки.
Антон Крылов
Python-разработчик