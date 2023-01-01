Настройка максимальной длины строки в PyCharm на Windows

Быстрый ответ

Для установки максимальной длины строки в PyCharm выполните следующие действия:

Редактор → Стиль кода → Python → Перенос и скобки → Правый край: 80

Замените число 80 на необходимую вам длину строки. Этот параметр обеспечивает аккуратность кода, подсветив строки, которые превысили заданный лимит.

Важность длины строки

Ограничение длины строки в коде помогает не только придерживаться стандартов написания кода, но и упрощает чтение и последующее сопровождение кода. Это способствует структурированию кода и облегчает работу с ним в будущем. Рекомендуемая длина строки согласно PEP 8 составляет 79 символов, но не стоит считать это жёстким правилом — адаптируйте его в зависимости от потребностей вашего проекта.

Пошаговое руководство для Windows и Mac

Для установки максимальной длины строки в PyCharm вам потребуется:

Для Windows:

Файл → Настройки → Редактор → Стиль кода → Python → Перенос и скобки → Правый край

Для Mac:

PyCharm → Настройки → Редактор → Стиль кода → Python → Перенос и скобки → Правый край

Выбор максимальной длины строки зависит от ваших предпочтений. Обратите внимание на разницу в путях доступа к настройкам в разных операционных системах.

Визуализация

Пример кода до задания ограничения на длину строки:

Python Скопировать код # Даже Python устаёт от строк такой длины def very_long_function_name_with_lots_of_parameters(parameter_one, parameter_two, parameter_three, ...): pass

Пример кода после установки ограничения на длину строки (например, до 79 символов):

Python Скопировать код # Теперь Python может спокойно вздохнуть def very_long_function_name_with_lots_of_parameters( parameter_one, parameter_two, parameter_three, ...): pass

Этот пример показывает, как задаваемый предел длины строки помогает привести код в соответствие с форматом PEP 8 и делает его более читабельным.

Длина строки и лучшие практики программирования

Ограничение в 79 символов: а если серьезно?

Соблюдение ограничения в 79 символов важно не только для соответствия стандартам PEP 8, но и для комфорта при работе с кодом. Слишком длинные строки делают процесс анализа кода более сложным и впечатлением от него менее ясным. Это "мягкое" ограничение способствует разборчивости каждой строки кода.

Настройка ширины строки для различных языков программирования

В PyCharm можно настраивать значение правого края не только для Python, но и для других языков:

Редактор → Стиль кода → [Выбранный язык] → Перенос и скобки → Правый край

Это способствует поддержанию чистоты и порядка в вашем коде в течении всего проекта.

Разумное увеличение длины строки

В некоторых случаях может быть оправданным увеличить максимальную длину строки, например, при работе с веб-фреймворками или при использовании большого количества вложенностей в коде, где большее горизонтальное пространство может способствовать сохранению читабельности кода. Однако следует учитывать возможные нюансы, например, затруднённость чтения кода на малых экранах или при параллельном просмотре изменений.

