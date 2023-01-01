Настройка максимальной длины строки в PyCharm на Windows

#Основы Python  #Синтаксис и стиль кода (PEP 8)  #Настройки и лайфхаки  
Быстрый ответ

Для установки максимальной длины строки в PyCharm выполните следующие действия:

Редактор → Стиль кода → Python → Перенос и скобки → Правый край: 80

Замените число 80 на необходимую вам длину строки. Этот параметр обеспечивает аккуратность кода, подсветив строки, которые превысили заданный лимит.

Важность длины строки

Ограничение длины строки в коде помогает не только придерживаться стандартов написания кода, но и упрощает чтение и последующее сопровождение кода. Это способствует структурированию кода и облегчает работу с ним в будущем. Рекомендуемая длина строки согласно PEP 8 составляет 79 символов, но не стоит считать это жёстким правилом — адаптируйте его в зависимости от потребностей вашего проекта.

Пошаговое руководство для Windows и Mac

Для установки максимальной длины строки в PyCharm вам потребуется:

Для Windows:

Файл → Настройки → Редактор → Стиль кода → Python → Перенос и скобки → Правый край

Для Mac:

PyCharm → Настройки → Редактор → Стиль кода → Python → Перенос и скобки → Правый край

Выбор максимальной длины строки зависит от ваших предпочтений. Обратите внимание на разницу в путях доступа к настройкам в разных операционных системах.

Визуализация

Пример кода до задания ограничения на длину строки:

# Даже Python устаёт от строк такой длины
def very_long_function_name_with_lots_of_parameters(parameter_one, parameter_two, parameter_three, ...): 
    pass

Пример кода после установки ограничения на длину строки (например, до 79 символов):

# Теперь Python может спокойно вздохнуть
def very_long_function_name_with_lots_of_parameters(
    parameter_one, parameter_two, parameter_three, ...): 
    pass

Этот пример показывает, как задаваемый предел длины строки помогает привести код в соответствие с форматом PEP 8 и делает его более читабельным.

Длина строки и лучшие практики программирования

Ограничение в 79 символов: а если серьезно?

Соблюдение ограничения в 79 символов важно не только для соответствия стандартам PEP 8, но и для комфорта при работе с кодом. Слишком длинные строки делают процесс анализа кода более сложным и впечатлением от него менее ясным. Это "мягкое" ограничение способствует разборчивости каждой строки кода.

Настройка ширины строки для различных языков программирования

В PyCharm можно настраивать значение правого края не только для Python, но и для других языков:

Редактор → Стиль кода → [Выбранный язык] → Перенос и скобки → Правый край

Это способствует поддержанию чистоты и порядка в вашем коде в течении всего проекта.

Разумное увеличение длины строки

В некоторых случаях может быть оправданным увеличить максимальную длину строки, например, при работе с веб-фреймворками или при использовании большого количества вложенностей в коде, где большее горизонтальное пространство может способствовать сохранению читабельности кода. Однако следует учитывать возможные нюансы, например, затруднённость чтения кода на малых экранах или при параллельном просмотре изменений.

Полезные материалы

  1. Настройка стиля кода | Документация PyCharm — официальное руководство по настройке стилей кода в PyCharm.
  2. Как настроить длину строки в PyCharm — дискуссия на форуме поддержки JetBrains.
  3. PEP 8 – Руководство по стилю написания кода на Python — основное руководство по стилю кода Python, включающее длину строки.
  4. Как установить максимальную длину строки в PyCharm? — обсуждение на Stack Overflow.
  5. Reddit – Обсуждение задания длины строки в PyCharm — виды и рекомендации от сообщества Reddit.
  6. Настройка Flake8 — руководство по Flake8 7.0.0 — инструкция по настройке Flake8 для различных стилей кодирования.
  7. Учебник по Python: модульное тестирование с помощью модуля unittest — полезная информация для разработчиков на Python, использующих PyCharm.
