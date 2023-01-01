Настройка Jupyter Notebook на использование Python из Anaconda
Быстрый ответ
Для определения версии Python в Jupyter Notebook воспользуйтесь следующей командой:
!python --version
Эта команда активирует shell-команду, которая мгновенно отображает информацию о версии установленного Python. Это простой и быстрый способ уточнить версию текущего Python.
Прямой запрос к пути интерпретатора Python
Для более детальной информации можно указать путь к интерпретатору Python:
import sys
print("Python interpreter path:", sys.executable)
Этот подход дает полную информацию о пути к исполняемому файлу Python, что помогает убедиться в использовании определенной версии интерпретатора, особенно в случае, когда на компьютере установлено несколько версий Python.
Переключение между окружениями ядра
Сменить Python окружение в Jupyter можно через меню: KERNEL >> CHANGE KERNEL. Каждое ядро относится к определённому Python-окружению. Если нужного вам окружения нет в списке, его можно создать и добавить к ядру.
Управление Python окружениями с помощью Conda
Создание нового окружения с определённой версией Python можно осуществить с помощью команды
conda create:
conda create -n myenv python=3.8
Далее активируйте созданное окружение и установите в нём Jupyter и другие необходимые пакеты:
conda activate myenv
pip install notebook
После этого новое окружение необходимо привязать к Jupyter:
python -m ipykernel install --user --name=myenv
Настройка и кастомизация: особенности
Важно интегрировать Anaconda в системный PATH для упрощения процесса работы. Команда
conda init делает эту интеграцию автоматически, минимизируя возможность ошибок в ручной настройке. Перед внесением изменений рекомендуется изучить документацию Anaconda и следовать ей.
Также можно сконфигурировать Jupyter для удобного управления пространствами имен, применяя дополнительные аргументы для
ipykernel, например
--user или
--name.
Визуализация
Представьте Jupyter как станцию, откуда отправляются поезда (🚂) по рельсам различных Python-окружений:
| Path | Python Version | Train |
| -----| --------------| ------|
| 1 | Python 3.7 | |
| 2 | Python 2.7 | |
| 3 | Anaconda 3.6 | 🚂 |
| 4 | Miniconda 3.8 | |
Как посмотреть, куда направляется ваш "поезд" из Jupyter Notebook?
import sys
print("Python version information:", sys.version)
Эта команда покажет, на каком пути (версии Python) находится ваш notebook:
Python version information: 3.6.13 (default, Jun 4 2021, 14:25:59)
[Anaconda, Inc.]
Так мы находим наш "поезд" (Jupyter notebook) на платформе Python 🚂📓✨
Просмотр доступных ядер
Для вывода списка всех доступных ядер в Jupyter воспользуйтесь командой:
!jupyter kernelspec list
Этот список дает представление обо всех окружениях, доступных в Jupyter, это важно для проверки корректности настройки окружений.
Глубокое изучение документации: ваш путеводитель
Обратитесь к официальной документации для более глубокого понимания работы с Python-окружениями в Jupyter. В ней содержится богатство полезной информации о управлении окружениями, настройке путей и многом другом.
Например, в документации можно найти способы более точной проверки версии Python через библиотеку Python
platform, которая поможет лучше понять функционирование вашего интерпретатора и операционной системы.
Маневрирование по Jupyter и профилям IPython
Для тех, кто хочет большей гибкости и контроля, оказываются полезными профили IPython. Они предоставляют возможность настройки и персонализации работы с окружениями на более глубоком уровне.
Антон Крылов
Python-разработчик