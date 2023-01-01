Настройка формата времени в Python logging: без миллисекунд

Быстрый ответ

Чтобы настроить отображение времени в логировании Python, воспользуйтесь свойством datefmt в классе Formatter. Можно создать логгер, который будет отображать сообщения с определённым форматом времени, следующим образом:

import logging # Задаем вам подходящий формат времени time_format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S' # Определяем настройки логгера logger = logging.getLogger('my_logger') logger.setLevel(logging.INFO) handler = logging.StreamHandler() # Описываем формат вывода сообщений formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(message)s', datefmt=time_format) handler.setFormatter(formatter) logger.addHandler(handler) # Выводим сообщение в заданном формате времени logger.info('Лог с настраиваемым форматом времени')

Измените time_format в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы разнообразить отображение времени в логах. Такие настройки обеспечивают точное отображение даты и времени для каждого сообщения.

Простая настройка логирования

Функция logging.basicConfig с параметром datefmt позволяет задать формат времени для всех логов:

import logging # Задаем определенный формат времени custom_time_format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S' # Производим общую настройку логирования logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s – %(message)s', datefmt=custom_time_format) # Демонстрируем эффект от использования этих настроек logging.info('Также со своим форматом времени')

Этот подход оптимален, если требуется простая и унифицированная настройка логирования.

Использование конфигурационного файла

Если ваш проект масштабен с большим количеством логгеров и обработчиков, рекомендуется использовать конфигурационные файлы для указания форматов времени. Это помогает сделать код аккуратнее и более удобным для управления:

[formatter_myFormatter] format=%(asctime)s – %(levelname)s – %(message)s datefmt=%Y-%m-%d %H:%M:%S

Такой подход позволяет легко выбирать форматтеры в настройках логгеров.

Визуализация

Логирование в Python можно представить как расписание движения поездов: каждая запись – это отдельный поезд:

🚂 Регистрация лога – текущее время по умолчанию

Настройка формата времени емкий процесс установки "часов" для просмотра этого расписания:

logging.basicConfig(format='%(asctime)s – %(message)s', datefmt='%I:%M%p')

В результате расписание будет отображать время в 12-часовом формате AM/PM:

🚂 Регистрация лога – пользовательское время: [🕒 03:45PM]

Настраиваемый формат времени

Вы можете настроить отображение времени, используя директивы strftime, такие как %Y для года, %m для месяца, %d для дня, %H для 24-часового и %I для 12-часового формата времени.

Удаление миллисекунд

Чтобы исключить миллисекунды ( %f ), просто не указывайте их в строке форматирования datefmt .

logging.Formatter('%(asctime)s – %(message)s', datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S')

Динамическое форматирование времени

Вы можете создать разные форматтеры для разных обработчиков или логгеров, чтобы отображать различные временные метки в одном и том же приложении.

# Форматтер для вывода в консоль – без миллисекунд console_formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(message)s', '%H:%M:%S') # Форматтер для вывода в файл – с миллисекундами file_formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(message)s', '%H:%M:%S.%f')

Уровень детализации логов зависит только от ваших требований.

