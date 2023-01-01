Настройка формата времени в Python logging: без миллисекунд#Основы Python #Дата и время (datetime) #Логирование
Быстрый ответ
Чтобы настроить отображение времени в логировании Python, воспользуйтесь свойством
datefmt в классе Formatter. Можно создать логгер, который будет отображать сообщения с определённым форматом времени, следующим образом:
import logging
# Задаем вам подходящий формат времени
time_format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
# Определяем настройки логгера
logger = logging.getLogger('my_logger')
logger.setLevel(logging.INFO)
handler = logging.StreamHandler()
# Описываем формат вывода сообщений
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(message)s', datefmt=time_format)
handler.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(handler)
# Выводим сообщение в заданном формате времени
logger.info('Лог с настраиваемым форматом времени')
Измените
time_format в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы разнообразить отображение времени в логах. Такие настройки обеспечивают точное отображение даты и времени для каждого сообщения.
Простая настройка логирования
Функция
logging.basicConfig с параметром
datefmt позволяет задать формат времени для всех логов:
import logging
# Задаем определенный формат времени
custom_time_format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
# Производим общую настройку логирования
logging.basicConfig(level=logging.INFO,
format='%(asctime)s – %(message)s',
datefmt=custom_time_format)
# Демонстрируем эффект от использования этих настроек
logging.info('Также со своим форматом времени')
Этот подход оптимален, если требуется простая и унифицированная настройка логирования.
Использование конфигурационного файла
Если ваш проект масштабен с большим количеством логгеров и обработчиков, рекомендуется использовать конфигурационные файлы для указания форматов времени. Это помогает сделать код аккуратнее и более удобным для управления:
[formatter_myFormatter]
format=%(asctime)s – %(levelname)s – %(message)s
datefmt=%Y-%m-%d %H:%M:%S
Такой подход позволяет легко выбирать форматтеры в настройках логгеров.
Визуализация
Логирование в Python можно представить как расписание движения поездов: каждая запись – это отдельный поезд:
🚂 Регистрация лога – текущее время по умолчанию
Настройка формата времени емкий процесс установки "часов" для просмотра этого расписания:
logging.basicConfig(format='%(asctime)s – %(message)s', datefmt='%I:%M%p')
В результате расписание будет отображать время в 12-часовом формате AM/PM:
🚂 Регистрация лога – пользовательское время: [🕒 03:45PM]
Настраиваемый формат времени
Вы можете настроить отображение времени, используя директивы strftime, такие как
%Y для года,
%m для месяца,
%d для дня,
%H для 24-часового и
%I для 12-часового формата времени.
Удаление миллисекунд
Чтобы исключить миллисекунды (
%f), просто не указывайте их в строке форматирования
datefmt.
logging.Formatter('%(asctime)s – %(message)s', datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
Динамическое форматирование времени
Вы можете создать разные форматтеры для разных обработчиков или логгеров, чтобы отображать различные временные метки в одном и том же приложении.
# Форматтер для вывода в консоль – без миллисекунд
console_formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(message)s', '%H:%M:%S')
# Форматтер для вывода в файл – с миллисекундами
file_formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(message)s', '%H:%M:%S.%f')
Уровень детализации логов зависит только от ваших требований.
Антон Крылов
Python-разработчик