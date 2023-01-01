Настройка Conda в Z shell: решение проблемы command not found#DevOps/Deploy #Установка софта
Быстрый ответ
Если вы видите ошибку, указывающую на то, что команда Conda не найдена, не беспокойтесь. Зачастую это происходит из-за того, что путь к исполняемому файлу Conda не добавлен в переменную окружения PATH на вашем компьютере.
На UNIX-подобных системах, в том числе на macOS и Linux, проблема может быть решена выполнением следующей команды:
echo "export PATH=$HOME/miniconda3/bin:$PATH" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
В операционной системе Windows необходимо вручную модифицировать переменные окружения. Так, путь к директории, в которой установлена Conda (обычно, это
C:\UsersВашПользователь\miniconda3\Scripts), следует добавить в системную переменную PATH. Затем проверьте корректность установки, введя
conda --version в командной строке. Если при этом отображается версия Conda, значит, все настроено верно.
Погружение в процесс устранения неполадок
Проверка правильности установки
Первым делом убедитесь, что Miniconda или Anaconda установлены корректно. Обратите особое внимание на директорию установки — она может отличаться от стандартной
$HOME/miniconda3. Если установка проводилась при работающем терминале, возможно, потребуется его перезапуск или даже перезагрузка компьютера для того, чтобы внесенные изменения вступили в силу.
Рекомендации для пользователей zsh
Если вы используете оболочку
zsh, путь к Conda необходимо добавить в файл
.zshrc аналогичным образом:
echo "export PATH=$HOME/miniconda3/bin:$PATH" >> ~/.zshrc && source ~/.zshrc
Не забудьте заменить
$HOME/miniconda3 на актуальный путь установки в вашей системе.
Интеграция с Z shell
Если вы используете
zsh и Conda работает с
bash, выполните
conda init zsh для корректной настройки Conda для данной оболочки. Если ваша конфигурация включает файлы
.bashrc и
.bash_profile, убедитесь, что они подключены в настройках
.zshrc. После проведения этих настроек, проверьте корректность установки посредством
conda --version.
Визуализация
Представьте переменную окружения PATH как схему метро:
Станция Conda 🚉 = Не включена в PATH = Команда Conda не функционирует
Главный узел 🧭 = Переменная окружения PATH
Чтобы решить проблему, необходимо:
**1. Найти станцию Conda** :mag_right: = Определить директорию установки Conda
**2. Проложить путь от станции к главному узлу** :chains: = Добавить путь в переменную PATH
**3. Вход в систему открыт** :key: = Команды `conda` готовы к использованию
Операция: Восстановление доступа к Conda
💻 Терминал: "conda" ➡️ Не работает ➡️ 🚫
💡 Соедините станцию с главным узлом ➡️ Терминал: "conda" ➡️ 🚉 Conda ➡️ 🎉
Проверка синтаксиса в переменной окружения
Очень важно избегать синтаксических ошибок при изменении
.zshrc или
.bashrc, поскольку даже незначительные неточности могут вызвать проблемы с распознаванием обновленного PATH системой.
Особенности macOS Catalina и новее
В macOS Catalina и более поздних версиях по умолчанию используется Z-shell, и вам может потребоваться...
Элина Баранова
разработчик Android