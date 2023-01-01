Настройка Sublime Text 3 для Python: мощный редактор кода#Установка софта
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные разработчики на Python, желающие улучшить свою рабочую среду.
- Студенты и учащиеся, обучающиеся программированию на Python и использующие Sublime Text 3.
Программисты, ищущие советы по оптимизации процесса разработки и интеграции различных инструментов в Sublime Text 3.
Создание эффективной среды для программирования на Python может стать решающим фактором между часами мучительного дебаггинга и плавным процессом разработки. Sublime Text 3 — редактор, заслуживший признание благодаря своей скорости, элегантности и мощному функционалу, который раскрывается в полной мере при правильной настройке. В этом руководстве я раскрою все секреты интеграции Python с Sublime Text 3: от базовой установки до продвинутых техник автоматизации, которые позволят вам писать код быстрее, чище и с меньшим количеством ошибок. 🚀
Установка и интеграция Python с Sublime Text 3
Первый шаг к эффективной работе с Python в Sublime Text 3 — правильная установка и интеграция обоих компонентов. Это фундамент, без которого невозможно построить продуктивную среду разработки.
Начнем с установки Python. Если у вас еще не установлен Python, скачайте последнюю версию с официального сайта python.org. При установке обязательно отметьте пункт "Add Python to PATH" — это критически важно для корректной работы интеграции с Sublime Text 3.
Алексей Воронов, технический руководитель Python-разработки
Когда я только начинал работать с Python в Sublime Text, я столкнулся с классической проблемой: код не запускался из редактора, хотя Python был установлен. Оказалось, я пропустил галочку "Add Python to PATH" при установке. Переустановка с правильными настройками решила проблему, но я потерял целый день на поиск решения. Теперь это первое, что я проверяю у новых разработчиков в команде, и это экономит нам массу времени при настройке рабочей среды.
После установки Python, проверьте работоспособность интерпретатора в командной строке:
python --version
Вы должны увидеть версию установленного Python. Если команда не распознается, проверьте переменные окружения PATH.
Теперь установите Sublime Text 3 с официального сайта sublimetext.com. После установки редактора необходимо установить Package Control — менеджер пакетов для Sublime Text 3, который позволит устанавливать плагины:
- Откройте консоль Sublime Text через меню View > Show Console
- Вставьте код установки Package Control (доступен на официальном сайте packagecontrol.io)
- Перезапустите Sublime Text 3
После установки Package Control вы сможете устанавливать плагины через Preferences > Package Control > Install Package.
Для базовой интеграции Python с Sublime Text 3 необходимо настроить билд-систему:
- Создайте новый файл с расширением .py
- Выберите Tools > Build System > New Build System
- Вставьте следующий код для Windows:
{
"cmd": ["python", "-u", "$file"],
"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
"selector": "source.python",
"encoding": "utf8"
}
Для macOS и Linux используйте "python3" вместо "python" в команде.
Сохраните файл как "Python.sublime-build" и выберите его через Tools > Build System > Python.
Теперь вы можете запускать Python-скрипты непосредственно из Sublime Text 3, нажав Ctrl+B (Cmd+B на macOS). 🔧
Для проверки работоспособности создайте простой скрипт:
print("Hello, Sublime Text 3 and Python!")
Сохраните файл с расширением .py и нажмите Ctrl+B. Если все настроено правильно, вы увидите вывод в консоли Sublime Text 3.
|Операционная система
|Команда Python
|Сочетание клавиш для запуска
|Путь к Python.sublime-build
|Windows
|python
|Ctrl+B
|%APPDATA%\Sublime Text 3\Packages\User
|macOS
|python3
|Cmd+B
|~/Library/Application Support/Sublime Text 3/Packages/User
|Linux
|python3
|Ctrl+B
|~/.config/sublime-text-3/Packages/User
Настройка плагинов для эффективной разработки на Python
После базовой интеграции Python с Sublime Text 3 следующим шагом является установка специализированных плагинов, которые превратят ваш текстовый редактор в полноценную IDE для Python-разработки. 🛠️
Установка плагинов в Sublime Text 3 производится через Package Control. Нажмите Ctrl+Shift+P (Cmd+Shift+P на macOS), введите "Package Control: Install Package" и выберите соответствующий пункт. После этого вы увидите список доступных плагинов.
Рассмотрим ключевые плагины для Python-разработки:
- Anaconda — комплексное решение, превращающее Sublime Text 3 в полноценную Python IDE с автодополнением, линтингом и многим другим
- SublimeREPL — позволяет запускать Python REPL прямо в редакторе
- GitGutter — отображает изменения в файлах относительно Git-репозитория
- SublimeLinter — фреймворк для линтинга кода
- AutoPEP8 — автоматически форматирует код по стандарту PEP 8
Начнем с Anaconda — самого мощного плагина для Python в Sublime Text 3. После установки необходимо его настроить. Перейдите в Preferences > Package Settings > Anaconda > Settings – User и добавьте следующие настройки:
{
"python_interpreter": "путь_к_интерпретатору_python",
"auto_formatting": true,
"autoformat_on_save": true,
"pep8_ignore": ["E501"],
"anaconda_linting": true,
"anaconda_linting_behaviour": "always",
"display_signatures": true
}
Замените "путькинтерпретатору_python" на реальный путь к Python на вашем компьютере. Для Windows это может выглядеть как "C:\Python39\python.exe", для macOS и Linux — "/usr/bin/python3".
SublimeREPL позволяет запускать интерактивный Python-интерпретатор прямо в Sublime Text 3. После установки настройте сочетание клавиш для быстрого доступа. Перейдите в Preferences > Key Bindings и добавьте:
{
"keys": ["ctrl+alt+r"],
"command": "run_existing_window_command",
"args": {
"id": "repl_python",
"file": "config/Python/Main.sublime-menu"
}
}
Теперь вы можете запустить Python REPL, нажав Ctrl+Alt+R.
AutoPEP8 автоматически форматирует ваш код согласно стандарту PEP 8. После установки плагина добавьте в настройки пользователя:
{
"format_on_save": true,
"max_line_length": 120
}
Сергей Климов, Python-разработчик
Я работал над проектом анализа данных с командой из 8 человек. Каждый имел свои привычки форматирования кода, что приводило к постоянным конфликтам при слияниях и усложняло код-ревью. Внедрение AutoPEP8 с одинаковыми настройками на машинах всех разработчиков решило эту проблему. Мы настроили форматирование при сохранении и договорились о стандарте кодирования на основе PEP 8. Результат превзошел ожидания: количество конфликтов при слияниях уменьшилось на 70%, а время, затрачиваемое на код-ревью, сократилось почти вдвое. Это подтвердило мое убеждение, что автоматизация форматирования — не просто вопрос эстетики, а реальный фактор повышения продуктивности команды.
SublimeLinter вместе с SublimeLinter-pylint обеспечивает подсветку потенциальных проблем в вашем коде. Для работы SublimeLinter-pylint необходимо установить pylint через pip:
pip install pylint
После этого настройте SublimeLinter через Preferences > Package Settings > SublimeLinter > Settings:
{
"linters": {
"pylint": {
"disable": false,
"args": ["--rcfile=~/.pylintrc"],
"excludes": ["*.pyx"]
}
}
}
GitGutter показывает изменения в файлах относительно Git-репозитория прямо в редакторе. После установки он работает автоматически, если ваш проект находится в Git-репозитории.
|Плагин
|Основная функция
|Зависимости
|Уровень сложности настройки
|Anaconda
|Превращает ST3 в Python IDE
|Python
|Средний
|SublimeREPL
|Интерактивная консоль Python
|Python
|Низкий
|AutoPEP8
|Автоформатирование по PEP 8
|autopep8 (pip)
|Низкий
|SublimeLinter
|Фреймворк для линтинга
|–
|Низкий
|SublimeLinter-pylint
|Линтинг Python-кода
|pylint (pip)
|Средний
|GitGutter
|Отображение Git-изменений
|Git
|Низкий
Комбинация этих плагинов превратит ваш Sublime Text 3 в мощную среду разработки для Python с возможностями автодополнения, линтинга и форматирования кода. 🐍
Создание билд-систем для запуска Python-кода в Sublime Text 3
Билд-системы в Sublime Text 3 — это мощный инструмент, позволяющий автоматизировать процесс запуска и тестирования Python-кода. Правильно настроенные билд-системы значительно ускоряют цикл разработки, избавляя от необходимости переключаться между редактором и командной строкой. 🚀
Базовую билд-систему мы уже настроили в первом разделе, но для серьезной разработки на Python потребуются более продвинутые конфигурации. Рассмотрим несколько полезных сценариев.
Для начала создадим расширенную билд-систему, которая поддерживает аргументы командной строки:
- Выберите Tools > Build System > New Build System
- Вставьте следующий код:
{
"cmd": ["python", "-u", "$file", "$file_base_name.txt"],
"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
"selector": "source.python",
"encoding": "utf8",
"env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"}
}
Сохраните как "Python with Args.sublime-build". Эта билд-система будет передавать имя текущего файла с расширением .txt как аргумент вашему Python-скрипту.
Теперь создадим билд-систему для запуска тестов с использованием pytest:
{
"cmd": ["pytest", "$file", "-v"],
"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
"selector": "source.python",
"working_dir": "${project_path:${folder}}",
"env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"}
}
Сохраните как "Python Tests.sublime-build". Для работы этой билд-системы необходимо установить pytest через pip:
pip install pytest
Для проектов с виртуальными окружениями создадим билд-систему, которая активирует виртуальное окружение перед запуском скрипта. Для Windows:
{
"cmd": ["cmd", "/c", "cd", "${file_path}", "&&", "${project_path}\\venv\\Scripts\\activate.bat", "&&", "python", "-u", "$file"],
"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
"selector": "source.python",
"encoding": "utf8",
"env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"}
}
Для macOS/Linux:
{
"cmd": ["/bin/bash", "-c", "source \"${project_path}/venv/bin/activate\" && python \"$file\""],
"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
"selector": "source.python",
"encoding": "utf8",
"env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"}
}
Сохраните как "Python Virtualenv.sublime-build".
Для удобного переключения между различными билд-системами можно создать вариантные билд-системы. Создайте файл "Python Variants.sublime-build" со следующим содержимым:
{
"selector": "source.python",
"encoding": "utf8",
"env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"},
"variants": [
{
"name": "Run",
"cmd": ["python", "-u", "$file"]
},
{
"name": "Run with Args",
"cmd": ["python", "-u", "$file", "$file_base_name.txt"]
},
{
"name": "Tests",
"cmd": ["pytest", "$file", "-v"],
"working_dir": "${project_path:${folder}}"
},
{
"name": "Lint",
"cmd": ["pylint", "$file"],
"working_dir": "${project_path:${folder}}"
}
]
}
После выбора этой билд-системы через Tools > Build System > Python Variants, вы можете выбрать конкретный вариант через Tools > Build With... (Ctrl+Shift+B).
Для проектов Django создадим специализированную билд-систему:
{
"cmd": ["python", "manage.py", "runserver"],
"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
"selector": "source.python",
"working_dir": "${project_path:${folder}}",
"env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"},
"variants": [
{
"name": "Test",
"cmd": ["python", "manage.py", "test"]
},
{
"name": "Migrate",
"cmd": ["python", "manage.py", "migrate"]
},
{
"name": "Make Migrations",
"cmd": ["python", "manage.py", "makemigrations"]
}
]
}
Сохраните как "Django.sublime-build".
Выбор правильной билд-системы зависит от типа вашего проекта и рабочего процесса. Для простого скрипта достаточно базовой билд-системы, для проекта с тестами пригодится вариант с pytest, а для веб-разработки на Django — специализированная билд-система для Django.
Продвинутые функции автодополнения и линтинга Python
Автодополнение и линтинг кода — функции, которые отличают профессиональную среду разработки от простого текстового редактора. Правильно настроенные, они значительно ускоряют написание кода и помогают избежать многих ошибок еще на этапе редактирования. В Sublime Text 3 эти возможности можно реализовать с помощью специализированных плагинов. 🔍
Начнем с автодополнения. Базовые возможности предоставляет плагин Anaconda, который мы установили ранее. Однако для максимальной эффективности требуется дополнительная настройка.
Откройте Preferences > Package Settings > Anaconda > Settings – User и добавьте следующие параметры для улучшения автодополнения:
{
"complete_parameters": true,
"complete_all_parameters": false,
"suppress_word_completions": false,
"suppress_explicit_completions": false,
"complete_parameters_command": "tab",
"auto_complete_triggers": [{"selector": "source.python – string – comment – constant.numeric", "characters": "."}],
"python_interpreter": "путь_к_интерпретатору_python",
"enable_signatures_tooltip": true,
"merge_signatures_and_doc": true,
"anaconda_tooltip_theme": "popup"
}
Эти настройки активируют автоматическое заполнение параметров функций, отображение подсказок с сигнатурами функций и документацией, а также настраивают срабатывание автодополнения при вводе точки.
Для еще более продвинутого автодополнения с поддержкой рефакторинга и навигации по коду установите плагин Kite через Package Control. После установки следуйте инструкциям на экране для установки и настройки Kite Engine.
Теперь перейдем к линтингу кода. Линтинг — это процесс анализа кода на предмет потенциальных ошибок, стилистических нарушений и других проблем.
Основой для линтинга в Sublime Text 3 служит SublimeLinter. Для Python вам понадобятся следующие плагины:
- SublimeLinter-pylint — для проверки кода с помощью pylint
- SublimeLinter-flake8 — для проверки на соответствие PEP 8
- SublimeLinter-pycodestyle — альтернативный линтер для проверки PEP 8
Установите эти плагины через Package Control. Также установите соответствующие пакеты Python через pip:
pip install pylint flake8 pycodestyle
После установки настройте SublimeLinter, добавив следующие параметры в Preferences > Package Settings > SublimeLinter > Settings:
{
"linters": {
"pylint": {
"disable": false,
"args": ["--rcfile=~/.pylintrc"],
"excludes": ["*.pyx"]
},
"flake8": {
"disable": false,
"args": ["--max-line-length=120"],
"excludes": ["*.pyx"]
},
"pycodestyle": {
"disable": true
}
},
"paths": {
"linux": [],
"osx": [],
"windows": []
},
"styles": [
{
"mark_style": "outline",
"priority": 1,
"scope": "region.orangish",
"icon": "warning",
"types": ["warning"]
},
{
"mark_style": "outline",
"priority": 1,
"scope": "region.redish",
"icon": "error",
"types": ["error"]
}
]
}
Эти настройки активируют pylint и flake8, но отключают pycodestyle (чтобы избежать дублирования с flake8). Также они настраивают стили подсветки ошибок и предупреждений.
Для более глубокого анализа кода можно использовать mypy — статический анализатор типов для Python. Установите mypy через pip и плагин SublimeLinter-contrib-mypy через Package Control:
pip install mypy
Добавьте следующие настройки в конфигурацию SublimeLinter:
"mypy": {
"disable": false,
"args": ["--ignore-missing-imports"],
"excludes": ["*.pyx"]
}
Сравним различные линтеры и их возможности:
|Линтер
|Тип проверок
|Строгость
|Скорость
|Интеграция с типизацией
|pylint
|Стиль, ошибки, структура
|Высокая
|Низкая
|Частичная
|flake8
|PEP 8, синтаксис
|Средняя
|Высокая
|Нет
|pycodestyle
|Только PEP 8
|Низкая
|Высокая
|Нет
|mypy
|Типизация
|Настраиваемая
|Средняя
|Полная
Для максимального удобства настройте сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям линтинга и автодополнения. Откройте Preferences > Key Bindings и добавьте:
[
{ "keys": ["alt+d"], "command": "goto_definition" },
{ "keys": ["alt+r"], "command": "anaconda_find_references" },
{ "keys": ["alt+f"], "command": "anaconda_auto_format" },
{ "keys": ["alt+l"], "command": "sublimelinter_lint" },
{ "keys": ["alt+n"], "command": "sublimelinter_goto_error", "args": {"direction": "next"} },
{ "keys": ["alt+p"], "command": "sublimelinter_goto_error", "args": {"direction": "previous"} }
]
Эти настройки позволят вам быстро переходить к определению символа, находить все его использования, форматировать код и перемещаться между ошибками линтинга. 🛠️
Оптимизация рабочего процесса Python в Sublime Text 3
После настройки базовых инструментов разработки на Python в Sublime Text 3 следующим шагом является оптимизация рабочего процесса. Эффективно организованная среда позволяет сосредоточиться на решении задач, а не на борьбе с инструментами. 🔧
Начнем с организации проектов. Sublime Text 3 имеет мощную систему проектов, которая помогает управлять исходным кодом и настройками для конкретных проектов.
Для создания проекта выберите Project > Save Project As... и сохраните файл .sublime-project в корневой папке вашего проекта. Затем откройте этот файл и добавьте следующие настройки:
{
"folders": [
{
"path": ".",
"folder_exclude_patterns": ["__pycache__", "*.egg-info", "dist", "build", ".pytest_cache", ".mypy_cache"],
"file_exclude_patterns": ["*.pyc", "*.pyo", "*.pyd", ".coverage", ".DS_Store"]
}
],
"settings": {
"python_interpreter": "путь_к_интерпретатору_python",
"anaconda_linting": true,
"anaconda_linting_behaviour": "always",
"pep8_ignore": ["E501"],
"auto_complete_triggers": [{"selector": "source.python", "characters": "."}]
},
"build_systems": [
{
"name": "Project Python",
"selector": "source.python",
"cmd": ["python", "-u", "$file"],
"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
"working_dir": "${project_path}"
}
]
}
Эта конфигурация исключает временные файлы из боковой панели проекта, устанавливает специфичные для проекта настройки Python и определяет собственную билд-систему.
Для быстрой навигации по коду установите плагин CTags через Package Control. CTags создает индекс определений функций, классов и методов в вашем проекте, что позволяет быстро перемещаться между ними.
После установки CTags необходимо установить внешнюю программу ctags. На Windows скачайте ctags с официального сайта и добавьте путь к исполняемому файлу в переменную среды PATH. На macOS установите ctags через Homebrew:
brew install ctags
На Linux установите ctags через менеджер пакетов:
sudo apt-get install exuberant-ctags
После установки CTags настройте его через Preferences > Package Settings > CTags > Settings – User:
{
"command": "ctags",
"recursive": true,
"tag_file": ".tags",
"opts": ["--languages=python", "--python-kinds=-i"]
}
Теперь вы можете генерировать теги для вашего проекта, выбрав CTags: Rebuild Tags в палитре команд (Ctrl+Shift+P). После генерации тегов вы можете быстро перемещаться к определениям с помощью CTags: Jump to Definition (Ctrl+T, Ctrl+T).
Для повышения продуктивности при работе с Python-кодом установите плагин Python Improved, который обеспечивает улучшенную подсветку синтаксиса для Python.
Также полезным будет плагин BracketHighlighter, который подсвечивает скобки, теги и другие парные символы, что упрощает ориентацию в коде.
Для быстрого доступа к часто используемым фрагментам кода настройте сниппеты. Создайте файл Python.sublime-snippet в папке Packages/User со следующим содержимым:
<snippet>
<content><![CDATA[def ${1:function_name}(${2:parameters}):
${3:pass}]]></content>
<tabTrigger>def</tabTrigger>
<scope>source.python</scope>
<description>Function</description>
</snippet>
Теперь при вводе "def" и нажатии Tab будет автоматически вставляться шаблон функции.
Создайте несколько полезных сниппетов для типичных Python-конструкций:
- Шаблон класса
- Шаблон if name == "main"
- Шаблон try-except
- Шаблон with open
- Шаблон для тестов с pytest
Для ускорения выполнения повторяющихся действий используйте макросы. Для записи макроса нажмите Ctrl+Q, выполните последовательность действий и снова нажмите Ctrl+Q. Затем сохраните макрос через Tools > Save Macro.
Наконец, для более эффективной работы с Git прямо из Sublime Text 3 установите плагин Sublime Merge. Он интегрируется с Sublime Text 3 и предоставляет удобный интерфейс для работы с Git-репозиториями.
Вот несколько полезных сочетаний клавиш, которые ускорят вашу работу с Python в Sublime Text 3:
- Ctrl+P — быстрый переход к файлу
- Ctrl+R — быстрый переход к символу в текущем файле
- Ctrl+Shift+R — поиск символа в проекте (требуется CTags)
- Ctrl+D — выбор следующего вхождения выделенного текста
- Alt+F3 — выбор всех вхождений выделенного текста
- Ctrl+Shift+L — разместить курсор на каждой строке выделения
- Ctrl+Shift+M — выбор текущего блока с фигурными скобками
- Ctrl+L — выбор текущей строки
- Ctrl+Shift+K — удаление текущей строки
- Ctrl+Shift+D — дублирование строки или выделения
- Ctrl+Shift+Up/Down — перемещение строки или выделения вверх/вниз
Настройка этих инструментов и освоение сочетаний клавиш значительно повысит вашу продуктивность при работе с Python в Sublime Text 3. 💻
Правильно настроенный Sublime Text 3 для Python превращается из простого редактора в мощный инструмент разработки. Билд-системы автоматизируют рутинные задачи, плагины для автодополнения и линтинга предотвращают ошибки еще на этапе кодирования, а оптимизированный рабочий процесс позволяет сосредоточиться на творческом решении задач. Теперь, когда у вас есть все необходимые знания для создания идеальной среды разработки, ничто не мешает вам писать чистый, эффективный и элегантный Python-код. Инвестиции в настройку среды окупаются многократно — каждая сэкономленная минута накапливается, превращаясь в часы продуктивной работы.
Элина Баранова
разработчик Android