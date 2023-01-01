Настройка Sublime Text 3 для Python: мощный редактор кода

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные разработчики на Python, желающие улучшить свою рабочую среду.

Студенты и учащиеся, обучающиеся программированию на Python и использующие Sublime Text 3.

Программисты, ищущие советы по оптимизации процесса разработки и интеграции различных инструментов в Sublime Text 3. Создание эффективной среды для программирования на Python может стать решающим фактором между часами мучительного дебаггинга и плавным процессом разработки. Sublime Text 3 — редактор, заслуживший признание благодаря своей скорости, элегантности и мощному функционалу, который раскрывается в полной мере при правильной настройке. В этом руководстве я раскрою все секреты интеграции Python с Sublime Text 3: от базовой установки до продвинутых техник автоматизации, которые позволят вам писать код быстрее, чище и с меньшим количеством ошибок. 🚀

Установка и интеграция Python с Sublime Text 3

Первый шаг к эффективной работе с Python в Sublime Text 3 — правильная установка и интеграция обоих компонентов. Это фундамент, без которого невозможно построить продуктивную среду разработки.

Начнем с установки Python. Если у вас еще не установлен Python, скачайте последнюю версию с официального сайта python.org. При установке обязательно отметьте пункт "Add Python to PATH" — это критически важно для корректной работы интеграции с Sublime Text 3.

Алексей Воронов, технический руководитель Python-разработки Когда я только начинал работать с Python в Sublime Text, я столкнулся с классической проблемой: код не запускался из редактора, хотя Python был установлен. Оказалось, я пропустил галочку "Add Python to PATH" при установке. Переустановка с правильными настройками решила проблему, но я потерял целый день на поиск решения. Теперь это первое, что я проверяю у новых разработчиков в команде, и это экономит нам массу времени при настройке рабочей среды.

После установки Python, проверьте работоспособность интерпретатора в командной строке:

python --version

Вы должны увидеть версию установленного Python. Если команда не распознается, проверьте переменные окружения PATH.

Теперь установите Sublime Text 3 с официального сайта sublimetext.com. После установки редактора необходимо установить Package Control — менеджер пакетов для Sublime Text 3, который позволит устанавливать плагины:

Откройте консоль Sublime Text через меню View > Show Console Вставьте код установки Package Control (доступен на официальном сайте packagecontrol.io) Перезапустите Sublime Text 3

После установки Package Control вы сможете устанавливать плагины через Preferences > Package Control > Install Package.

Для базовой интеграции Python с Sublime Text 3 необходимо настроить билд-систему:

Создайте новый файл с расширением .py Выберите Tools > Build System > New Build System Вставьте следующий код для Windows:

{ "cmd": ["python", "-u", "$file"], "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)", "selector": "source.python", "encoding": "utf8" }

Для macOS и Linux используйте "python3" вместо "python" в команде.

Сохраните файл как "Python.sublime-build" и выберите его через Tools > Build System > Python.

Теперь вы можете запускать Python-скрипты непосредственно из Sublime Text 3, нажав Ctrl+B (Cmd+B на macOS). 🔧

Для проверки работоспособности создайте простой скрипт:

print("Hello, Sublime Text 3 and Python!")

Сохраните файл с расширением .py и нажмите Ctrl+B. Если все настроено правильно, вы увидите вывод в консоли Sublime Text 3.

Операционная система Команда Python Сочетание клавиш для запуска Путь к Python.sublime-build Windows python Ctrl+B %APPDATA%\Sublime Text 3\Packages\User macOS python3 Cmd+B ~/Library/Application Support/Sublime Text 3/Packages/User Linux python3 Ctrl+B ~/.config/sublime-text-3/Packages/User

Настройка плагинов для эффективной разработки на Python

После базовой интеграции Python с Sublime Text 3 следующим шагом является установка специализированных плагинов, которые превратят ваш текстовый редактор в полноценную IDE для Python-разработки. 🛠️

Установка плагинов в Sublime Text 3 производится через Package Control. Нажмите Ctrl+Shift+P (Cmd+Shift+P на macOS), введите "Package Control: Install Package" и выберите соответствующий пункт. После этого вы увидите список доступных плагинов.

Рассмотрим ключевые плагины для Python-разработки:

Anaconda — комплексное решение, превращающее Sublime Text 3 в полноценную Python IDE с автодополнением, линтингом и многим другим

— позволяет запускать Python REPL прямо в редакторе

— отображает изменения в файлах относительно Git-репозитория

— фреймворк для линтинга кода

— автоматически форматирует код по стандарту PEP 8

Начнем с Anaconda — самого мощного плагина для Python в Sublime Text 3. После установки необходимо его настроить. Перейдите в Preferences > Package Settings > Anaconda > Settings – User и добавьте следующие настройки:

{ "python_interpreter": "путь_к_интерпретатору_python", "auto_formatting": true, "autoformat_on_save": true, "pep8_ignore": ["E501"], "anaconda_linting": true, "anaconda_linting_behaviour": "always", "display_signatures": true }

Замените "путькинтерпретатору_python" на реальный путь к Python на вашем компьютере. Для Windows это может выглядеть как "C:\Python39\python.exe", для macOS и Linux — "/usr/bin/python3".

SublimeREPL позволяет запускать интерактивный Python-интерпретатор прямо в Sublime Text 3. После установки настройте сочетание клавиш для быстрого доступа. Перейдите в Preferences > Key Bindings и добавьте:

{ "keys": ["ctrl+alt+r"], "command": "run_existing_window_command", "args": { "id": "repl_python", "file": "config/Python/Main.sublime-menu" } }

Теперь вы можете запустить Python REPL, нажав Ctrl+Alt+R.

AutoPEP8 автоматически форматирует ваш код согласно стандарту PEP 8. После установки плагина добавьте в настройки пользователя:

{ "format_on_save": true, "max_line_length": 120 }

Сергей Климов, Python-разработчик Я работал над проектом анализа данных с командой из 8 человек. Каждый имел свои привычки форматирования кода, что приводило к постоянным конфликтам при слияниях и усложняло код-ревью. Внедрение AutoPEP8 с одинаковыми настройками на машинах всех разработчиков решило эту проблему. Мы настроили форматирование при сохранении и договорились о стандарте кодирования на основе PEP 8. Результат превзошел ожидания: количество конфликтов при слияниях уменьшилось на 70%, а время, затрачиваемое на код-ревью, сократилось почти вдвое. Это подтвердило мое убеждение, что автоматизация форматирования — не просто вопрос эстетики, а реальный фактор повышения продуктивности команды.

SublimeLinter вместе с SublimeLinter-pylint обеспечивает подсветку потенциальных проблем в вашем коде. Для работы SublimeLinter-pylint необходимо установить pylint через pip:

pip install pylint

После этого настройте SublimeLinter через Preferences > Package Settings > SublimeLinter > Settings:

{ "linters": { "pylint": { "disable": false, "args": ["--rcfile=~/.pylintrc"], "excludes": ["*.pyx"] } } }

GitGutter показывает изменения в файлах относительно Git-репозитория прямо в редакторе. После установки он работает автоматически, если ваш проект находится в Git-репозитории.

Плагин Основная функция Зависимости Уровень сложности настройки Anaconda Превращает ST3 в Python IDE Python Средний SublimeREPL Интерактивная консоль Python Python Низкий AutoPEP8 Автоформатирование по PEP 8 autopep8 (pip) Низкий SublimeLinter Фреймворк для линтинга – Низкий SublimeLinter-pylint Линтинг Python-кода pylint (pip) Средний GitGutter Отображение Git-изменений Git Низкий

Комбинация этих плагинов превратит ваш Sublime Text 3 в мощную среду разработки для Python с возможностями автодополнения, линтинга и форматирования кода. 🐍

Создание билд-систем для запуска Python-кода в Sublime Text 3

Билд-системы в Sublime Text 3 — это мощный инструмент, позволяющий автоматизировать процесс запуска и тестирования Python-кода. Правильно настроенные билд-системы значительно ускоряют цикл разработки, избавляя от необходимости переключаться между редактором и командной строкой. 🚀

Базовую билд-систему мы уже настроили в первом разделе, но для серьезной разработки на Python потребуются более продвинутые конфигурации. Рассмотрим несколько полезных сценариев.

Для начала создадим расширенную билд-систему, которая поддерживает аргументы командной строки:

Выберите Tools > Build System > New Build System Вставьте следующий код:

{ "cmd": ["python", "-u", "$file", "$file_base_name.txt"], "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)", "selector": "source.python", "encoding": "utf8", "env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"} }

Сохраните как "Python with Args.sublime-build". Эта билд-система будет передавать имя текущего файла с расширением .txt как аргумент вашему Python-скрипту.

Теперь создадим билд-систему для запуска тестов с использованием pytest:

{ "cmd": ["pytest", "$file", "-v"], "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)", "selector": "source.python", "working_dir": "${project_path:${folder}}", "env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"} }

Сохраните как "Python Tests.sublime-build". Для работы этой билд-системы необходимо установить pytest через pip:

pip install pytest

Для проектов с виртуальными окружениями создадим билд-систему, которая активирует виртуальное окружение перед запуском скрипта. Для Windows:

{ "cmd": ["cmd", "/c", "cd", "${file_path}", "&&", "${project_path}\\venv\\Scripts\\activate.bat", "&&", "python", "-u", "$file"], "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)", "selector": "source.python", "encoding": "utf8", "env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"} }

Для macOS/Linux:

{ "cmd": ["/bin/bash", "-c", "source \"${project_path}/venv/bin/activate\" && python \"$file\""], "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)", "selector": "source.python", "encoding": "utf8", "env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"} }

Сохраните как "Python Virtualenv.sublime-build".

Для удобного переключения между различными билд-системами можно создать вариантные билд-системы. Создайте файл "Python Variants.sublime-build" со следующим содержимым:

{ "selector": "source.python", "encoding": "utf8", "env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"}, "variants": [ { "name": "Run", "cmd": ["python", "-u", "$file"] }, { "name": "Run with Args", "cmd": ["python", "-u", "$file", "$file_base_name.txt"] }, { "name": "Tests", "cmd": ["pytest", "$file", "-v"], "working_dir": "${project_path:${folder}}" }, { "name": "Lint", "cmd": ["pylint", "$file"], "working_dir": "${project_path:${folder}}" } ] }

После выбора этой билд-системы через Tools > Build System > Python Variants, вы можете выбрать конкретный вариант через Tools > Build With... (Ctrl+Shift+B).

Для проектов Django создадим специализированную билд-систему:

{ "cmd": ["python", "manage.py", "runserver"], "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)", "selector": "source.python", "working_dir": "${project_path:${folder}}", "env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"}, "variants": [ { "name": "Test", "cmd": ["python", "manage.py", "test"] }, { "name": "Migrate", "cmd": ["python", "manage.py", "migrate"] }, { "name": "Make Migrations", "cmd": ["python", "manage.py", "makemigrations"] } ] }

Сохраните как "Django.sublime-build".

Выбор правильной билд-системы зависит от типа вашего проекта и рабочего процесса. Для простого скрипта достаточно базовой билд-системы, для проекта с тестами пригодится вариант с pytest, а для веб-разработки на Django — специализированная билд-система для Django.

Продвинутые функции автодополнения и линтинга Python

Автодополнение и линтинг кода — функции, которые отличают профессиональную среду разработки от простого текстового редактора. Правильно настроенные, они значительно ускоряют написание кода и помогают избежать многих ошибок еще на этапе редактирования. В Sublime Text 3 эти возможности можно реализовать с помощью специализированных плагинов. 🔍

Начнем с автодополнения. Базовые возможности предоставляет плагин Anaconda, который мы установили ранее. Однако для максимальной эффективности требуется дополнительная настройка.

Откройте Preferences > Package Settings > Anaconda > Settings – User и добавьте следующие параметры для улучшения автодополнения:

{ "complete_parameters": true, "complete_all_parameters": false, "suppress_word_completions": false, "suppress_explicit_completions": false, "complete_parameters_command": "tab", "auto_complete_triggers": [{"selector": "source.python – string – comment – constant.numeric", "characters": "."}], "python_interpreter": "путь_к_интерпретатору_python", "enable_signatures_tooltip": true, "merge_signatures_and_doc": true, "anaconda_tooltip_theme": "popup" }

Эти настройки активируют автоматическое заполнение параметров функций, отображение подсказок с сигнатурами функций и документацией, а также настраивают срабатывание автодополнения при вводе точки.

Для еще более продвинутого автодополнения с поддержкой рефакторинга и навигации по коду установите плагин Kite через Package Control. После установки следуйте инструкциям на экране для установки и настройки Kite Engine.

Теперь перейдем к линтингу кода. Линтинг — это процесс анализа кода на предмет потенциальных ошибок, стилистических нарушений и других проблем.

Основой для линтинга в Sublime Text 3 служит SublimeLinter. Для Python вам понадобятся следующие плагины:

SublimeLinter-pylint — для проверки кода с помощью pylint

SublimeLinter-flake8 — для проверки на соответствие PEP 8

SublimeLinter-pycodestyle — альтернативный линтер для проверки PEP 8

Установите эти плагины через Package Control. Также установите соответствующие пакеты Python через pip:

pip install pylint flake8 pycodestyle

После установки настройте SublimeLinter, добавив следующие параметры в Preferences > Package Settings > SublimeLinter > Settings:

{ "linters": { "pylint": { "disable": false, "args": ["--rcfile=~/.pylintrc"], "excludes": ["*.pyx"] }, "flake8": { "disable": false, "args": ["--max-line-length=120"], "excludes": ["*.pyx"] }, "pycodestyle": { "disable": true } }, "paths": { "linux": [], "osx": [], "windows": [] }, "styles": [ { "mark_style": "outline", "priority": 1, "scope": "region.orangish", "icon": "warning", "types": ["warning"] }, { "mark_style": "outline", "priority": 1, "scope": "region.redish", "icon": "error", "types": ["error"] } ] }

Эти настройки активируют pylint и flake8, но отключают pycodestyle (чтобы избежать дублирования с flake8). Также они настраивают стили подсветки ошибок и предупреждений.

Для более глубокого анализа кода можно использовать mypy — статический анализатор типов для Python. Установите mypy через pip и плагин SublimeLinter-contrib-mypy через Package Control:

pip install mypy

Добавьте следующие настройки в конфигурацию SublimeLinter:

"mypy": { "disable": false, "args": ["--ignore-missing-imports"], "excludes": ["*.pyx"] }

Сравним различные линтеры и их возможности:

Линтер Тип проверок Строгость Скорость Интеграция с типизацией pylint Стиль, ошибки, структура Высокая Низкая Частичная flake8 PEP 8, синтаксис Средняя Высокая Нет pycodestyle Только PEP 8 Низкая Высокая Нет mypy Типизация Настраиваемая Средняя Полная

Для максимального удобства настройте сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям линтинга и автодополнения. Откройте Preferences > Key Bindings и добавьте:

[ { "keys": ["alt+d"], "command": "goto_definition" }, { "keys": ["alt+r"], "command": "anaconda_find_references" }, { "keys": ["alt+f"], "command": "anaconda_auto_format" }, { "keys": ["alt+l"], "command": "sublimelinter_lint" }, { "keys": ["alt+n"], "command": "sublimelinter_goto_error", "args": {"direction": "next"} }, { "keys": ["alt+p"], "command": "sublimelinter_goto_error", "args": {"direction": "previous"} } ]

Эти настройки позволят вам быстро переходить к определению символа, находить все его использования, форматировать код и перемещаться между ошибками линтинга. 🛠️

Оптимизация рабочего процесса Python в Sublime Text 3

После настройки базовых инструментов разработки на Python в Sublime Text 3 следующим шагом является оптимизация рабочего процесса. Эффективно организованная среда позволяет сосредоточиться на решении задач, а не на борьбе с инструментами. 🔧

Начнем с организации проектов. Sublime Text 3 имеет мощную систему проектов, которая помогает управлять исходным кодом и настройками для конкретных проектов.

Для создания проекта выберите Project > Save Project As... и сохраните файл .sublime-project в корневой папке вашего проекта. Затем откройте этот файл и добавьте следующие настройки:

{ "folders": [ { "path": ".", "folder_exclude_patterns": ["__pycache__", "*.egg-info", "dist", "build", ".pytest_cache", ".mypy_cache"], "file_exclude_patterns": ["*.pyc", "*.pyo", "*.pyd", ".coverage", ".DS_Store"] } ], "settings": { "python_interpreter": "путь_к_интерпретатору_python", "anaconda_linting": true, "anaconda_linting_behaviour": "always", "pep8_ignore": ["E501"], "auto_complete_triggers": [{"selector": "source.python", "characters": "."}] }, "build_systems": [ { "name": "Project Python", "selector": "source.python", "cmd": ["python", "-u", "$file"], "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)", "working_dir": "${project_path}" } ] }

Эта конфигурация исключает временные файлы из боковой панели проекта, устанавливает специфичные для проекта настройки Python и определяет собственную билд-систему.

Для быстрой навигации по коду установите плагин CTags через Package Control. CTags создает индекс определений функций, классов и методов в вашем проекте, что позволяет быстро перемещаться между ними.

После установки CTags необходимо установить внешнюю программу ctags. На Windows скачайте ctags с официального сайта и добавьте путь к исполняемому файлу в переменную среды PATH. На macOS установите ctags через Homebrew:

brew install ctags

На Linux установите ctags через менеджер пакетов:

sudo apt-get install exuberant-ctags

После установки CTags настройте его через Preferences > Package Settings > CTags > Settings – User:

{ "command": "ctags", "recursive": true, "tag_file": ".tags", "opts": ["--languages=python", "--python-kinds=-i"] }

Теперь вы можете генерировать теги для вашего проекта, выбрав CTags: Rebuild Tags в палитре команд (Ctrl+Shift+P). После генерации тегов вы можете быстро перемещаться к определениям с помощью CTags: Jump to Definition (Ctrl+T, Ctrl+T).

Для повышения продуктивности при работе с Python-кодом установите плагин Python Improved, который обеспечивает улучшенную подсветку синтаксиса для Python.

Также полезным будет плагин BracketHighlighter, который подсвечивает скобки, теги и другие парные символы, что упрощает ориентацию в коде.

Для быстрого доступа к часто используемым фрагментам кода настройте сниппеты. Создайте файл Python.sublime-snippet в папке Packages/User со следующим содержимым:

<snippet> <content><![CDATA[def ${1:function_name}(${2:parameters}): ${3:pass}]]></content> <tabTrigger>def</tabTrigger> <scope>source.python</scope> <description>Function</description> </snippet>

Теперь при вводе "def" и нажатии Tab будет автоматически вставляться шаблон функции.

Создайте несколько полезных сниппетов для типичных Python-конструкций:

Шаблон класса

Шаблон if name == " main "

== " " Шаблон try-except

Шаблон with open

Шаблон для тестов с pytest

Для ускорения выполнения повторяющихся действий используйте макросы. Для записи макроса нажмите Ctrl+Q, выполните последовательность действий и снова нажмите Ctrl+Q. Затем сохраните макрос через Tools > Save Macro.

Наконец, для более эффективной работы с Git прямо из Sublime Text 3 установите плагин Sublime Merge. Он интегрируется с Sublime Text 3 и предоставляет удобный интерфейс для работы с Git-репозиториями.

Вот несколько полезных сочетаний клавиш, которые ускорят вашу работу с Python в Sublime Text 3:

Ctrl+P — быстрый переход к файлу

Ctrl+R — быстрый переход к символу в текущем файле

Ctrl+Shift+R — поиск символа в проекте (требуется CTags)

Ctrl+D — выбор следующего вхождения выделенного текста

Alt+F3 — выбор всех вхождений выделенного текста

Ctrl+Shift+L — разместить курсор на каждой строке выделения

Ctrl+Shift+M — выбор текущего блока с фигурными скобками

Ctrl+L — выбор текущей строки

Ctrl+Shift+K — удаление текущей строки

Ctrl+Shift+D — дублирование строки или выделения

Ctrl+Shift+Up/Down — перемещение строки или выделения вверх/вниз

Настройка этих инструментов и освоение сочетаний клавиш значительно повысит вашу продуктивность при работе с Python в Sublime Text 3. 💻

Правильно настроенный Sublime Text 3 для Python превращается из простого редактора в мощный инструмент разработки. Билд-системы автоматизируют рутинные задачи, плагины для автодополнения и линтинга предотвращают ошибки еще на этапе кодирования, а оптимизированный рабочий процесс позволяет сосредоточиться на творческом решении задач. Теперь, когда у вас есть все необходимые знания для создания идеальной среды разработки, ничто не мешает вам писать чистый, эффективный и элегантный Python-код. Инвестиции в настройку среды окупаются многократно — каждая сэкономленная минута накапливается, превращаясь в часы продуктивной работы.

