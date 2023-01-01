Нахождение всех позиций максимального числа в списке Python#Основы Python #Списки, кортежи, множества #Алгоритмы
Быстрый ответ
Чтобы найти все индексы максимального значения в списке, используйте функцию
enumerate в связке со списочным включением. Сначала определите максимальное значение списка с помощью
max(list), а потом найдите индексы, на которых значение списка совпадает с максимальным.
nums = [4, 9, 1, 9, 6, 9]
max_indices = [i for i, val in enumerate(nums) if val == max(nums)]
Приведенный код возвращает список
max_indices, в котором содержатся индексы максимального значения списка
nums.
Основной алгоритм
Для улучшения производительности сначала определите максимальное значение списка перед его обработкой. Это поможет избежать перевычисления максимума для каждого элемента.
max_value = max(nums)
max_indices = [index for index, value in enumerate(nums) if value == max_value]
При работе с пустыми списками, укажите параметр
default для функции
max(), чтобы избежать ошибок:
nums = []
max_value = max(nums, default=None)
max_indices = [index for index, value in enumerate(nums) if value == max_value] if max_value is not None else []
При анализе данных и изучении распределения максимальных значений в массивах NumPy используйте функцию
np.argmax():
import numpy as np
nums = np.array([4, 9, 1, 9, 6, 9])
max_value = nums.max()
max_indices = np.argwhere(nums == max_value).flatten().tolist()
Косвенные, диагональные и другие "неожиданные повороты"
Работа с многомерными списками
Для многомерных списков или случаев, когда требуется специальное сравнение, используйте аргумент
key функции
max(), а также лямбда-функции или пользовательские функции.
Экономия "памяти" на добрые старые времена
При работе с большими данными использование генераторов может быть более эффективным в плане использования памяти:
max_value = max(nums)
max_indices = (index for index, value in enumerate(nums) if value == max_value)
max_indices = list(max_indices)
Игра на вероятности
При анализе больших объемов данных возможно применение вероятностных алгоритмов для оценки распределения максимальных значений и оптимизации поиска.
Визуализация
Представим результаты игры в дартс в виде этажей здания:
Счет: [2, 9, 9, 3, 9, 6, 5]
Этажи: [🏢, 🏦, 🏦, 🏢, 🏦, 🏠, 🏡]
Максимум: 9
Позиции: [🥇, 🥈, 🥉]
На диаграмме
🏦 обозначает этажи с максимальными баллами, а
🥇🥈🥉 указывает на позиции максимальных значений.
Рекомендации по лучшим практикам и совместимости
Будьте на волне с Python 3
Все представленные решения совместимы с Python 3 и соответствуют современным нормам и принципам для обеспечения эффективности кода и его поддержки.
Воспользуйтесь преимуществами библиотек
При работе с большими массивами данных или числовыми вычислениями часто эффективно использовать специализированные библиотеки, такие как NumPy.
Таисия Ермакова
backend-разработчик