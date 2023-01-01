Мокирование запросов с помощью Python: использование mock package

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Сначала можно воспользоваться библиотекой requests-mock . Она позволяет легко формировать заранее определенные ответы для тестов:

Python Скопировать код import requests from requests_mock import Adapter session = requests.Session() adapter = Adapter() session.mount('http://', adapter) # Метод мокирования в действии. adapter.register_uri('GET', 'http://example.com', text='имитированный контент') response = session.get('http://example.com') # И вот, мы получаем 'имитированный контент'! assert response.text == 'имитированный контент'

В данном примере при помощи requests_mock.Adapter мы настраиваем объект requests.Session возвращать на GET-запрос к 'http://example.com' заранее заготовленное содержимое. Таким образом, мы ускоряем работу тестов и делаем их надёжными, всё это без обращения к реальному серверу.

Альтернативы для управления запросами

Если вам необходимы более детализированные настройки, обратите внимание на responses . Этот инструмент предлагает удобный способ замены ответов в вашем приложении:

Python Скопировать код import responses import requests @responses.activate def test_simple(): # Ответ уже в очереди! responses.add(responses.GET, 'http://example.com', json={'key': 'value'}, status=200) resp = requests.get('http://example.com') # Проверка результата assert resp.json() == {'key': 'value'} assert len(responses.calls) == 1 assert responses.calls[0].request.url == 'http://example.com' assert responses.calls[0].response.text == '{"key": "value"}'

Эпоха асинхронности: httpx и respx

Для асинхронных запросов можно применить сочетание библиотек httpx и respx .

Python Скопировать код import httpx import respx from httpx import Response @respx.mock async def test_httpx_async(): # Асинхронный тест выполнен мгновенно! respx.get("https://test.org/").mock(return_value=Response(200, content=b'Test')) async with httpx.AsyncClient() as client: response = await client.get("https://test.org/") # Получаем ровно то, что и ожидали! assert response.content == b'Test'

Визуализация

Давайте представим процесс мокирования как театральную постановку:

Markdown Скопировать код Сцена (💻): Ваше Приложение Актер (🎭): requests Роль (📜): GET 'https://api.example.com/data'

Для этого подключим дублёра (👥 мок):

Python Скопировать код from unittest.mock import MagicMock requests.get = MagicMock(return_value='Имитированный Контент')

Вот как проходит взаимодействие:

Markdown Скопировать код 💻 --> 🎭: "Сделай GET-запрос!" 👥 (Мок): "Получите вот этот 'Имитированный Контент'!"

Суммируя сценарий:

Приложение (💻) уверено, что общается с настоящим «requests»,

Но дублёр (👥) играет свою роль и предоставляет имитированное исполнение.

Создание ваших имитаций

Рассмотрим более сложные сценарии с примерами создания имитаций:

Тестирование нескольких URL

Для тестирования нескольких URL с разными HTTP-методами отлично подойдет HTTPretty .

Python Скопировать код import httpretty import requests @httpretty.activate def test_requests(): # Два URL, два ответа – всё в одном месте! httpretty.register_uri(httpretty.GET, 'http://example1.com', 'Ответ 1') httpretty.register_uri(httpretty.POST, 'http://example2.com', 'Ответ 2') response1 = requests.get('http://example1.com') response2 = requests.post('http://example2.com') # Проверка результата assert response1.text == 'Ответ 1' assert response2.text == 'Ответ 2'

Модульное тестирование с имитированием

unittest.mock.patch позволяет имитировать вызовы в модульных тестах:

Python Скопировать код from unittest.mock import patch from my_module import my_function def test_my_function(): with patch('my_module.requests.get') as mock_get: # Имитация обеспечивает мягкую работу теста mock_get.return_value.json.return_value = {'data': 'test'} result = my_function() assert result == 'test'

Имитирование Django-представлений

Отделите тесты от основного кода для лучшей читабельности и поддержки. Вот пример тестирования Django view:

Python Скопировать код from django.test import TestCase from unittest.mock import patch from .views import data_processor class DataProcessorTestCase(TestCase): @patch('path.to.views.requests.get') def test_data_processor(self, mock_get): # Идеальное сочетание Django и имитаций mock_get.return_value.json.return_value = {'key':'value'} self.assertEqual(data_processor(), {'key': 'value'})

