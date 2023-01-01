Мокирование возвращаемых значений функции в Python: unit-тесты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если требуется принудить объект мока возвращать значения по порядку, следует использовать атрибут side_effect библиотеки unittest.mock . Вам потребуется установить этот атрибут следующим образом:

Python Скопировать код from unittest.mock import MagicMock mock_func = MagicMock() # Последовательный возврат значениями: 'первый', 'второй', 'третий' mock_func.side_effect = ['первый', 'второй', 'третий'] # Ваш последовательный вызов функции-мока print(mock_func()) # Выведет: 'первый' print(mock_func()) # Выведет: 'второй' print(mock_func()) # Выведет: 'третий'

Для этого присваивается side_effect итерируемый объект с требуемыми значениями. Каждый вызов mock_func вернёт следующее по порядку значение из перечисленных.

Если вам необходима более сложная логика ответа, используйте функцию или итератор в качестве side_effect . Это даст большую гибкость и позволит сценарию динамически имитировать ответы.

Использование итераторов и итерируемых объектов в качестве side_effect

Создание mock-объекта с итерируемым объектом в side_effect

Вы можете напрямую присвоить список или любой иной итерируемый объект в side_effect :

Python Скопировать код mock_obj = Mock() mock_obj.some_method.side_effect = ["Я Бэтмен!", "Нет, я Бэтмен!", "Нет, БЭТМЕН – это я..."]

Теперь mock_obj.some_method() при каждом вызове будет возвращать новую фразу о Бэтмене.

Более точное управление возвращаемыми значениями с помощью итератора

Для более точного контроля возвращаемыми значениями можно использовать сочетание функций iter() и patch() , присваивая side_effect :

Python Скопировать код return_values = iter(['да', 'нет', 'может быть']) with patch('module.func', side_effect=return_values) as mocked_func: # Здесь вы можете выполнять свои действия ...

Состояние итератора сохраняется между вызовами и результаты возвращаются последовательно.

Тестирование функций с переменными возвращаемыми значениями

Управление вызовами функций без учета входных данных

Если у функции нет входных данных, можно установить разные возвращаемые значения:

Python Скопировать код mock_obj = Mock(return_value=None) mock_obj.method.side_effect = ['клубничный', 'черничный', 'яблочный']

Проверка соответствия вызовов и результатов

После того как вы настроили side_effect , можно создать тесты для проверки:

Количество вызовов функции соответствует ожидаемому. Последовательность возвращаемых значений соответствует массиву side_effect .

Использование исключений в side_effect

Если требуется последовательно генерировать исключения в сочетании с подходящими возвращаемыми значениями:

Python Скопировать код mock_obj = Mock() mock_obj.broken_method.side_effect = ['утка', 'утка', GooseError('ГУСЬ!')]

Запомните, что при срабатывании исключения оставшиеся вызовы не выполняются, если исключение не обработано в коде теста.

Настройка параметров поведения функций

Разные входные данные соответствуют разным выходным

Если разные входные данные должны вызывать конкретные ответы:

Python Скопировать код mock_obj = Mock() def side_effect(arg): returns = {'яблоко': 1, 'банан': 2, 'киви': 3} return returns.get(arg, 'Сюрприз!') mock_obj.method.side_effect = side_effect

Это позволит возвращать разные результаты для разных входных данных.

Динамически изменяющиеся возвращаемые значения

Если необходимо имитировать динамично меняющееся поведение:

Python Скопировать код return_values = ['подъем', 'круиз', 'спуск', 'посадка'] def dynamic_side_effect(*args): return return_values.pop(0) mock_obj.method.side_effect = dynamic_side_effect

Таким образом, можно имитировать процесс, который меняется со временем.

Визуализация

Представьте мок-функцию как диджея, который по требованию включает различные треки:

Python Скопировать код from unittest.mock import Mock # DJ с ротационным плейлистом dj = Mock() dj.play.side_effect = ['🎶 Трек 1', '🎶 Трек 2', '🎶 Трек 3']

При каждом запросе пользователя будет включаться следующий трек:

Markdown Скопировать код 📻 ➡️ 🎶 Трек 1

Следующий запрос:

Markdown Скопировать код 📻 ➡️ 🎶 Трек 2

И следующий:

Markdown Скопировать код 📻 ➡️ 🎶 Трек 3

Так же как и mock , который возвращает заданные заранее значения.

Управление множеством mock-объектов с помощью side_effect

Подмена методов экземпляра

При подмене методов экземпляра убедитесь, что цель подмены выбрана корректно:

Python Скопировать код with patch.object(SomeClass, 'method', side_effect=[...]) as mock_method: instance = SomeClass() instance.method() # Выполняет первый вызов ...

Подмена классовых и статических методов

Классовые и статические методы подменяются с помощью mock:

Python Скопировать код with patch.object(SomeClass, 'class_method', side_effect=[...]) as mock_class_method: ... with patch.object(SomeClass, 'static_method', side_effect=[...]) as mock_static_method: ...

Подмена свойств с использованием side_effect

Для отображения изменений свойств используйте side_effect в сочетании с PropertyMock :

Python Скопировать код with patch('module.Class.property', new_callable=PropertyMock) as mock_property: mock_property.side_effect = [val1, val2, val3] ...

Полезные материалы