Mock'ирование datetime.date.today() в Python: решение проблемы

Быстрый ответ

Для мока функции datetime.date.today() , используйте метод unittest.mock.patch непосредственно в классе date, который импортирован в модуле, подвергающемся тестированию. Вот пример применения:

Python Скопировать код from unittest.mock import patch from datetime import date import my_module with patch('my_module.date.today') as mock_today: mock_today.return_value = date(2023, 1, 1) # После замены функции datetime.date.today() my_module ‘считает’, что сегодня 1 января 2023 года

В этом контексте, вместо запроса реального текущего времени функция my_module.date.today() будет возвращать заданный объект date , обеспечивая тем самым предсказуемость тестов.

Углубляемся в использование моков

unittest.mock.patch все мы знаем и любим, но есть и другая отличная библиотека, заслуживающая вашего внимания: freezegun.

Расслабляемся с freezegun 🧊⏲️

Основная задача, которую решает Freezegun, — это управление временем. Для установки библиотеки выполните pip install freezegun . Декоратор @freeze_time("ГГГГ-ММ-ДД") позволяет провести путешествие во времени:

Python Скопировать код from freezegun import freeze_time import my_module @freeze_time("2023-01-01") def test_something(): assert my_module.some_function() == expected_result # Теперь мы можем проверять функции, которые зависят от времени

Freezegun заставляет время остановиться, фиксируя его значение во всех модулях, что очень полезно при тестировании.

MagicMock: коллега Patch

Когда работа идёт с изменяющимися датами, unittest.mock.MagicMock сможет добавить ваших тестам немного магии:

Python Скопировать код from unittest.mock import patch, MagicMock from datetime import datetime, timedelta with patch('my_module.date.today', new_callable=MagicMock) as mock_today: mock_today.side_effect = [datetime.today(), datetime.today() + timedelta(days=1)] # Сегодня функция вернёт текущую дату, а завтра — дату, смещённую на один день вперёд

Ловушки, на которые следует быть внимательным

Необходимо аккуратно обращаться с импортами:

Мокируем импорты: Заменяйте на мок функцию date.today() в том модуле, где она используется.

Markdown Скопировать код - ✅ Верно: Мокируем `'my_app.my_module.date.today'` - ❌ Не верно: Мокируем `'datetime.date.today'`

Контролируем выполнение: Проверяйте результаты, чтобы убедиться, что мок работает как задумано.

Ограничиваем область применения моков: Используйте @patch('your_module.datetime') , чтобы корректно ограничить действие мока и избежать его проникновения за пределы тест-кейсов.

Визуализация

Представим, что вы управляете отображением времени в большом городе:

Markdown Скопировать код | Действительное время | Метод | Имитируемое время | | 📅 **Сегодняшняя дата**| Применение `mock` | 🔄 **Мокируемая дата** |

Вам потребуются правильные инструменты для изменения этого отображения — в данном случае это unittest.mock :

Markdown Скопировать код - 🛠️ **Инструмент**: `mock` из модуля `unittest` - 📺 **Цель**: `datetime.date.today()` - ❌ **Проблема**: Дата на экране не меняется

И тогда, когда у вас появится подходящий код:

Python Скопировать код with mock.patch('my_app.my_module.date.today') as mock_date: mock_date.return_value = date(2022, 1, 1) # Мы перемещаемся в прошлое и меняем отображаемую дату assert my_module.function_display_date() == '01 января 2022'

Markdown Скопировать код **Результат**: 📅 Экран показывает другую, замоканную дату! Вам не придётся использовать конденсатор потока.

Не забывайте о важности правильного способа импортирования при использовании mock .

Мокайте как профи: продвинутые советы

Создаем всесторонние моки для взаимосвязанных модулей

Если модули имеют связь, использование Freezegun поможет "заморозить" время сразу для всех модулей.

Мокирование обёрток

Для сохранения оригинального поведения других функций datetime следует использовать аргумент wraps :

Python Скопировать код from unittest.mock import patch, MagicMock from datetime import datetime def custom_today(): return datetime(2023, 1, 1) with patch('my_module.datetime', wraps=datetime) as mock_dt: mock_dt.date.today = MagicMock(side_effect=custom_today) # Это изменение затронет только сегодняшнюю дату

Тестирование крайних случаев

Не забывайте тестировать такие даты, как последний день месяца или года.

