Множественная перегрузка функций в Python: рецепт для игровых пуль

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В Python возможно имитировать перегрузку функций, и тем самым добиться того, что одна функция будет исполнять различные действия в зависимости от числа и типа принимаемых ей аргументов. Это осуществляется через использование такого синтаксиса как *args и **kwargs , а также с помощью инструкций if и функции isinstance() . Пример ниже иллюстрирует функцию, поведение которой отличается в зависимости от типа и количества принимаемых ей аргументов:

Python Скопировать код def func(*args): if len(args) == 1 and isinstance(args[0], str): return "Строка: " + args[0] elif len(args) == 2 and all(isinstance(arg, int) for arg in args): return "Сумма: " + str(sum(args)) print(func("тест")) # Вывод: Строка: тест print(func(1, 2)) # Вывод: Сумма: 3

Здесь len(args) считает количество аргументов, а isinstance() проверяет их типы, тем самым адаптируя функцию к различным обстоятельствам.

Объединение функций с использованием singledispatch

Начиная с версии Python 3.4 стал доступен декоратор functools.singledispatch , позволяющий менять поведение функции в зависимости от типа первого аргумента. Сначала определяется функция с декоратором @singledispatch как обработчик по умолчанию, а затем с применением метода .register() добавляются варианты функции для различных типов аргументов:

Python Скопировать код from functools import singledispatch @singledispatch def func(arg): raise NotImplementedError("Тип не поддерживается") @func.register(str) def _(arg): return "Строка: " + arg @func.register(list) def _(arg): return "Список: " + str(len(arg))

Функция func будет вызываться с разным поведением в зависимости от типа первого аргумента, передаваемого ей.

Знакомство с multipledispatch

Для работы с функциями, имеющими несколько сигнатур, подходит библиотека multipledispatch , расширяющая возможности перегрузки функций. Однако стоит учесть, что она не обеспечивает потокобезопасность в многопоточных средах.

Python Скопировать код from multipledispatch import dispatch @dispatch(str) def func(arg): return "Строка: " + arg @dispatch(int, int) def func(x, y): return "Сумма: " + str(x + y) @dispatch(list) def func(arg): return "Список: " + str(len(arg))

Визуализация

Чтобы наглядно представить суть перегрузки функций, давайте представим маскарадный бал. На этом балу каждый гость представляет функцию с одним и тем же именем, но "маски", которые они носят, отражают различные типы аргументов:

Markdown Скопировать код Гости у входа 🧙🤖🧟‍♂️: "Все мы — это func!"

Организатор бала, Python, определяет гостей по их "маскам" и предоставляет им специальные "браслеты". Здесь они известны как перегруженные версии:

Python Скопировать код @overload def func(🧙: Волшебник): ... @overload def func(🤖: Робот): ... @overload def func(🧟‍♂️: Зомби): ...

Когда вызывается func , Python определяет тип аргумента и активирует соответствующую реализацию функции:

Markdown Скопировать код func(🧙) -> "Привет, Волшебник!" func(🤖) -> "Привет, Робот!" func(🧟‍♂️) -> "Боже, Зомби!"

Примечание: Несмотря на то, что Python не поддерживает перегрузку функций на уровне языка, можно имитировать подобный функционал при помощи декоратора @overload из модуля typing .

Осмотрим мир мультиметодов

Существует и другой подход к перегрузке – мультиметоды. Это методы, которые не связаны ни с одним классом или объектом. Они работают как самостоятельные единицы, отказываясь от традиционной классификации с наследованием и широким использованием именованных аргументов.

