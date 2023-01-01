MicroPython для микроконтроллеров: программирование на Python для начинающих

Для кого эта статья:

Новички в программировании и электронике

Энтузиасты, желающие создавать IoT-устройства

Студенты и преподаватели, интересующиеся современными методами обучения программированию микроконтроллеров Программирование микроконтроллеров всегда считалось вотчиной опытных инженеров с глубокими знаниями C и ассемблера. Но это время прошло! MicroPython изменил правила игры, позволив энтузиастам и новичкам с базовыми знаниями Python создавать умные устройства без погружения в сложности низкоуровневого кода. Теперь управление светодиодами, считывание данных с датчиков и создание IoT-устройств доступно каждому, кто способен написать простой скрипт. Готовы превратить свою плату ESP32 в полноценный мини-компьютер за несколько строк понятного кода? 🐍💻

Что такое MicroPython и почему он идеален для начинающих

MicroPython — это урезанная версия Python 3, оптимизированная для работы на микроконтроллерах и ограниченных системах. В отличие от традиционного программирования микроконтроллеров на C/C++, он предлагает более высокоуровневый подход, сохраняя при этом доступ к аппаратным возможностям устройств.

Для новичков MicroPython представляет несколько неоспоримых преимуществ над традиционными методами программирования микроконтроллеров:

Интерактивный REPL (Read-Evaluate-Print Loop) — позволяет экспериментировать с кодом в режиме реального времени

— позволяет экспериментировать с кодом в режиме реального времени Синтаксическая простота — код на Python значительно лаконичнее и понятнее, чем на C

— код на Python значительно лаконичнее и понятнее, чем на C Отсутствие необходимости компиляции — написал код и он сразу выполняется

— написал код и он сразу выполняется Кроссплатформенность — работает на множестве популярных микроконтроллерных платформ

— работает на множестве популярных микроконтроллерных платформ Встроенная поддержка периферии — готовые библиотеки для работы с распространёнными датчиками и модулями

MicroPython поддерживает широкий спектр микроконтроллеров и плат разработки, но особенно хорошо работает на следующих платформах:

Платформа Особенности Идеально для ESP8266 Доступная цена, встроенный Wi-Fi IoT-проекты начального уровня ESP32 Производительность, Wi-Fi, Bluetooth Продвинутые IoT-приложения PyBoard Официальная плата разработки MicroPython Образовательных целей Raspberry Pi Pico Недорогая, хорошая производительность Начинающих и образовательных проектов

Алексей Мартынов, преподаватель курсов электроники Когда я начал внедрять MicroPython в свой курс для старшеклассников, многие коллеги сомневались в эффективности этого подхода. "Дети должны изучать настоящее программирование на C", — говорили они. Но уже через месяц мои ученики создавали проекты, для которых студентам технических ВУЗов требовался целый семестр. Особенно запомнился случай с Максимом, 15-летним школьником, который никогда прежде не программировал. После двух занятий с MicroPython он смог запустить домашнюю метеостанцию на ESP32 с датчиками температуры и влажности, выводящую данные на OLED-дисплей и в телеграм-бота. На все это ему потребовалось менее 100 строк понятного кода. Когда я спросил его, что было самым сложным, он ответил: "Честно говоря, припаять провода к датчику. С кодом проблем не было".

Однако MicroPython имеет и свои ограничения, которые следует учитывать:

Более низкая производительность по сравнению с нативным C-кодом

Большое потребление памяти

Не подходит для критических по времени приложений с микросекундными требованиями

Но для большинства любительских и образовательных проектов, эти ограничения не являются существенными, особенно учитывая скорость разработки и легкость отладки.

Первые шаги в программировании микроконтроллеров на Python

Начать программирование микроконтроллеров на MicroPython проще, чем кажется. Достаточно пройти несколько базовых шагов, и вы уже сможете запустить свою первую программу. 🚀

Для начала вам потребуется:

Микроконтроллер с поддержкой MicroPython (например, ESP32, ESP8266 или Raspberry Pi Pico)

USB-кабель для подключения к компьютеру

IDE или редактор кода (Thonny, uPyCraft, VS Code с расширением PyMakr)

Прежде чем начать писать код, необходимо прошить MicroPython на ваш микроконтроллер:

Скачайте прошивку с официального сайта MicroPython для вашей конкретной платы Подключите микроконтроллер к компьютеру через USB Используйте утилиту прошивки (esptool для ESP32/ESP8266, UF2 для Raspberry Pi Pico)

Для ESP32 процесс прошивки выглядит примерно так:

pip install esptool esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash -z 0x1000 esp32-20210902-v1.17.bin

После успешной прошивки MicroPython на ваш микроконтроллер, вы получаете доступ к REPL (интерактивной среде) через последовательный порт. Это позволяет вам вводить команды Python напрямую и видеть результат в реальном времени, что бесценно для быстрого прототипирования и отладки.

Теперь давайте напишем первую программу — классический "Hello, World!" для микроконтроллеров: мигающий светодиод.

# Импортируем необходимые библиотеки import machine import time # Настраиваем GPIO2 (на большинстве ESP плат есть встроенный светодиод) led = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Создаем бесконечный цикл while True: led.on() # Включаем светодиод time.sleep(0.5) # Ждем 0.5 секунды led.off() # Выключаем светодиод time.sleep(0.5) # Ждем еще 0.5 секунды

Сохраните этот код в файл main.py на вашем микроконтроллере, и он будет автоматически запускаться при каждой перезагрузке устройства. Вот и все! Ваша первая программа на MicroPython заставляет светодиод мигать с частотой 1 Гц.

Для удобства разработки и отладки я рекомендую использовать специализированные инструменты:

Инструмент Преимущества Подходит для Thonny IDE Встроенная поддержка MicroPython, простой интерфейс Начинающих программистов VS Code + PyMakr Мощный редактор, множество расширений Опытных разработчиков uPyCraft Специально разработан для MicroPython Разработки на ESP платформах Mu Editor Очень простой интерфейс, образовательная направленность Самых начинающих и образовательных целей

Важно помнить, что MicroPython имеет некоторые синтаксические и функциональные отличия от стандартного Python. Например, отсутствуют некоторые стандартные библиотеки, а вместо них предлагаются специализированные модули для работы с аппаратными возможностями микроконтроллера.

Базовые проекты с ESP32/ESP8266 для новичков в электронике

После освоения мигающего светодиода пришло время перейти к более интересным проектам, которые помогут вам понять фундаментальные концепции программирования микроконтроллеров для начинающих. Все проекты в этом разделе рассчитаны на ESP32 или ESP8266, так как эти платформы предлагают отличное соотношение цены и возможностей для новичков. 📱

Рассмотрим несколько базовых проектов, расположенных по возрастающей сложности:

1. Цифровой термометр с выводом в консоль

Для этого проекта нам понадобится датчик температуры DS18B20 и несколько резисторов. Этот проект познакомит вас с концепциями подключения датчиков и чтения данных.

import machine, onewire, ds18x20, time # Настройка пина для работы с датчиком pin = machine.Pin(4) # GPIO4 sensor = ds18x20.DS18X20(onewire.OneWire(pin)) # Поиск датчиков на шине roms = sensor.scan() print('Найдены датчики:', roms) while True: sensor.convert_temp() # Запрос на преобразование температуры time.sleep_ms(750) # Обязательная задержка для завершения преобразования for rom in roms: temp = sensor.read_temp(rom) # Чтение температуры print('Температура: {:.2f} °C'.format(temp)) time.sleep(2) # Измерение каждые 2 секунды

2. Веб-сервер для управления LED

Этот проект познакомит вас с сетевыми возможностями ESP плат и базовыми понятиями веб-разработки.

import machine import network import socket import time # Настройка Wi-Fi соединения ssid = 'Ваша_сеть' password = 'Ваш_пароль' station = network.WLAN(network.STA_IF) station.active(True) station.connect(ssid, password) while not station.isconnected(): pass print('Подключено к WiFi') print('IP:', station.ifconfig()[0]) # Настройка светодиода led = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # HTML страница с кнопками управления html = """<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Управление светодиодом</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <style> body { text-align: center; font-family: Arial; } .button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px; text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 10px; cursor: pointer; } .button2 {background-color: #f44336;} </style> </head> <body> <h1>Управление ESP светодиодом</h1> <p><a href="/?led=on"><button class="button">ВКЛ</button></a></p> <p><a href="/?led=off"><button class="button button2">ВЫКЛ</button></a></p> </body> </html> """ # Настройка веб-сервера s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.bind(('', 80)) s.listen(5) while True: conn, addr = s.accept() print('Подключение от:', addr) request = conn.recv(1024) request = str(request) led_on = request.find('/?led=on') led_off = request.find('/?led=off') if led_on == 6: led.value(1) if led_off == 6: led.value(0) response = html conn.send('HTTP/1.1 200 OK

') conn.send('Content-Type: text/html

') conn.send('Connection: close



') conn.sendall(response) conn.close()

Игорь Соколов, инженер по встраиваемым системам Работая над умной теплицей для своей дачи, я столкнулся с типичной дилеммой: Arduino с языком С++ или что-то более доступное для быстрого прототипирования. Решение пришло спонтанно, когда коллега показал мне ESP32 с MicroPython. Я скептически относился к идее использования интерпретируемого языка в проекте, где важна надёжность и стабильность работы. Но когда за два вечера создал полностью функциональную систему с датчиками влажности почвы, температуры воздуха, автоматическим поливом и управлением через веб-интерфейс, мое мнение изменилось. Ключевым моментом стало то, что для внесения изменений мне не требовалось перепрошивать устройство — я просто подключался по Wi-Fi через WebREPL и редактировал код "на лету". В середине лета, когда потребовалось срочно изменить логику полива из-за аномальной жары, я сделал это удаленно, находясь за 300 км от дачи. С традиционным подходом пришлось бы ехать на место или использовать сложные решения для удаленной перепрошивки.

3. Метеостанция с OLED дисплеем

Этот проект объединяет работу с датчиками и вывод данных на дисплей, что является основой для многих IoT устройств.

from machine import Pin, I2C import ssd1306 import dht import time # Настройка OLED дисплея i2c = I2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21)) # SCL=GPIO22, SDA=GPIO21 display = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c) # Настройка DHT22 датчика sensor = dht.DHT22(Pin(15)) # DHT22 подключен к GPIO15 while True: try: # Чтение данных с датчика sensor.measure() temp = sensor.temperature() hum = sensor.humidity() # Очистка дисплея display.fill(0) # Вывод текста на дисплей display.text("Температура:", 0, 0) display.text("{:.1f} C".format(temp), 0, 10) display.text("Влажность:", 0, 30) display.text("{:.1f} %".format(hum), 0, 40) # Обновление дисплея display.show() except Exception as e: print("Ошибка:", e) time.sleep(2) # Обновление каждые 2 секунды

Чтобы успешно выполнить эти проекты, важно правильно подключить компоненты. Вот основные схемы подключения для каждого проекта:

DS18B20 к ESP32: DATA → GPIO4, VCC → 3.3V, GND → GND (требуется подтягивающий резистор 4.7kΩ между DATA и VCC)

DATA → GPIO4, VCC → 3.3V, GND → GND (требуется подтягивающий резистор 4.7kΩ между DATA и VCC) OLED дисплей I2C: SCL → GPIO22, SDA → GPIO21, VCC → 3.3V, GND → GND

SCL → GPIO22, SDA → GPIO21, VCC → 3.3V, GND → GND DHT22: DATA → GPIO15, VCC → 3.3V, GND → GND

Эти проекты дадут вам фундаментальное понимание основных концепций программирования микроконтроллеров и подготовят к более сложным задачам.

Подключаем датчики и дисплеи: практические задачи

Работа с внешними компонентами — ключевой аспект программирования микроконтроллеров для начинающих. В этом разделе мы разберем, как подключать различные типы датчиков и дисплеев к вашему микроконтроллеру под управлением MicroPython. 📊

Большинство внешних компонентов подключаются через стандартные интерфейсы, поддержка которых уже встроена в MicroPython:

GPIO — простые цифровые входы/выходы

— простые цифровые входы/выходы ADC — аналогово-цифровой преобразователь для чтения аналоговых значений

— аналогово-цифровой преобразователь для чтения аналоговых значений I2C — последовательная шина для подключения множества устройств по двум линиям

— последовательная шина для подключения множества устройств по двум линиям SPI — высокоскоростной последовательный интерфейс

— высокоскоростной последовательный интерфейс UART — асинхронный приемопередатчик для последовательной связи

— асинхронный приемопередатчик для последовательной связи OneWire — протокол для датчиков, использующих одну линию данных

Рассмотрим примеры подключения и программирования различных типов датчиков.

1. Аналоговый датчик (фоторезистор)

Фоторезистор — простой датчик, меняющий сопротивление в зависимости от освещения. Подключив его через делитель напряжения, мы можем измерять уровень освещенности.

from machine import ADC, Pin import time # Настраиваем АЦП на пине 36 (ADC1_CH0) light_sensor = ADC(Pin(36)) light_sensor.atten(ADC.ATTN_11DB) # Полный диапазон 0-3.3В while True: # Чтение значения (0-4095) value = light_sensor.read() # Преобразование в проценты (приблизительно) light_percent = (value / 4095) * 100 print("Значение АЦП: {}, Освещенность: {:.1f}%".format(value, light_percent)) # Определение условий освещения if light_percent < 20: print("Темно") elif light_percent < 50: print("Средняя освещенность") else: print("Ярко") time.sleep(1)

2. Цифровой датчик (BME280 по I2C)

BME280 — популярный датчик, измеряющий температуру, влажность и атмосферное давление. Подключается по I2C интерфейсу.

from machine import I2C, Pin import BME280 # Требуется установка библиотеки import time # Инициализация I2C i2c = I2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21)) # Сканирование I2C устройств devices = i2c.scan() if devices: print("Найдены I2C устройства по адресам:", [hex(d) for d in devices]) else: print("I2C устройства не обнаружены!") # Инициализация BME280 try: sensor = BME280.BME280(i2c=i2c) while True: # Чтение данных с датчика temp = sensor.temperature hum = sensor.humidity pres = sensor.pressure # Вывод информации print("Температура: {:.1f}°C".format(temp)) print("Влажность: {:.1f}%".format(hum)) print("Давление: {:.1f} гПа".format(pres/100)) # Перевод Па в гПа print("-" * 30) time.sleep(2) except Exception as e: print("Ошибка при работе с BME280:", e)

Работа с различными типами дисплеев также является важным аспектом создания интерактивных устройств. Рассмотрим примеры для двух популярных типов дисплеев.

3. LCD дисплей с I2C адаптером

from machine import I2C, Pin import time import lcd_api import i2c_lcd # Настройка I2C i2c = I2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=400000) lcd = i2c_lcd.I2cLcd(i2c, 0x27, 2, 16) # Обычно адрес 0x27, 2 строки, 16 символов # Пример использования lcd.putstr("MicroPython") lcd.move_to(0, 1) # Вторая строка lcd.putstr("ESP32 LCD Test") time.sleep(2) lcd.clear() # Анимированный текст for i in range(10): lcd.clear() lcd.move_to(i, 0) lcd.putstr("Moving text") time.sleep(0.5)

При работе с датчиками и дисплеями важно правильно выбирать библиотеки и соблюдать требования по питанию. Вот сравнительная таблица популярных датчиков и их особенностей:

Тип датчика Интерфейс Питание Особенности использования BME280 I2C/SPI 3.3V Требует библиотеку, точные измерения DHT22 OneWire 3.3-5V Простой протокол, но требует точного тайминга HC-SR04 GPIO 5V Требует преобразование уровней для 3.3V МК BMP180 I2C 3.3V Устаревший, но широко распространен MPU6050 I2C 3.3V Сложная обработка данных акселерометра/гироскопа

При работе с внешними компонентами особенно важно учитывать ограничения питания и защиту от неправильного подключения. Всегда проверяйте соответствие напряжений и используйте подтягивающие резисторы для цифровых входов и делители напряжения для аналоговых.

От теории к практике: создаём умное устройство на MicroPython

Пришло время объединить все полученные знания и создать полноценное умное устройство на базе MicroPython. В качестве финального проекта мы разработаем интеллектуальную систему мониторинга окружающей среды с уведомлениями и веб-интерфейсом. 🌡️🔔

Наша система будет выполнять следующие функции:

Измерение температуры, влажности и атмосферного давления

Отображение данных на OLED дисплее

Веб-интерфейс для просмотра текущих и исторических данных

Отправка оповещений через Telegram при критических значениях

Автономное хранение данных на устройстве

Для этого проекта нам понадобятся:

ESP32 (более мощная, чем ESP8266 для данного проекта)

Датчик BME280 (температура, влажность, давление)

OLED дисплей SSD1306 128x64 с I2C интерфейсом

Кнопка для управления интерфейсом

Структура программы будет модульной, что соответствует лучшим практикам программирования микроконтроллеров для начинающих:

# main.py – основной файл проекта import network import time import machine import ujson import gc from machine import Pin, I2C, RTC from BME280 import BME280 # Импортируем библиотеку для датчика import ssd1306 # Библиотека для OLED дисплея import ntptime # Для синхронизации времени import uasyncio as asyncio from web_server import setup_webserver from telegram_bot import send_telegram_message import config # Файл с настройками (WiFi, Telegram токен) # Настройка I2C i2c = I2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21)) sensor = BME280(i2c=i2c) display = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c) # Настройка кнопки button = Pin(0, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Инициализация RTC rtc = RTC() # Переменные для хранения данных sensor_data = {'temp': 0, 'hum': 0, 'pres': 0, 'timestamp': 0} sensor_history = [] alarm_triggered = {'temp': False, 'hum': False} # Подключение к WiFi def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) if not wlan.isconnected(): print('Подключение к WiFi...') wlan.connect(config.WIFI_SSID, config.WIFI_PASS) # Ожидание подключения с таймаутом timeout = 0 while not wlan.isconnected() and timeout < 20: time.sleep(1) timeout += 1 if wlan.isconnected(): print('WiFi подключен:', wlan.ifconfig()[0]) return True else: print('WiFi подключение не удалось') return False # Функция обновления дисплея def update_display(page=0): display.fill(0) if page == 0: # Основная страница с текущими данными display.text("Температура:", 0, 0) display.text("{:.1f} C".format(sensor_data['temp']), 0, 10) display.text("Влажность:", 0, 25) display.text("{:.1f} %".format(sensor_data['hum']), 0, 35) display.text("Давление:", 0, 50) display.text("{:.1f} hPa".format(sensor_data['pres']/100), 0, 60) elif page == 1: # Страница с информацией о сети display.text("IP:", 0, 0) ip = network.WLAN(network.STA_IF).ifconfig()[0] display.text(ip, 0, 10) display.text("Данные за:", 0, 30) display.text(str(len(sensor_history)), 0, 40) display.text("точек", 70, 40) display.show() # Функция чтения датчика и сохранения данных async def read_sensor(): global sensor_data, sensor_history, alarm_triggered while True: try: temp = sensor.temperature hum = sensor.humidity pres = sensor.pressure timestamp = time.time() # Обновляем текущие данные sensor_data = { 'temp': temp, 'hum': hum, 'pres': pres, 'timestamp': timestamp } # Сохраняем в историю (не более 1000 точек) sensor_history.append(sensor_data.copy()) if len(sensor_history) > 1000: sensor_history.pop(0) # Проверяем условия для тревоги if temp > config.TEMP_HIGH and not alarm_triggered['temp']: await send_telegram_message("Внимание! Высокая температура: {:.1f}°C".format(temp)) alarm_triggered['temp'] = True elif temp <= config.TEMP_HIGH – 2 and alarm_triggered['temp']: alarm_triggered['temp'] = False if hum > config.HUM_HIGH and not alarm_triggered['hum']: await send_telegram_message("Внимание! Высокая влажность: {:.1f}%".format(hum)) alarm_triggered['hum'] = True elif hum <= config.HUM_HIGH – 5 and alarm_triggered['hum']: alarm_triggered['hum'] = False # Обновляем дисплей update_display() # Сохраняем данные в файл каждые 60 точек if len(sensor_history) % 60 == 0: save_data() # Освобождаем память gc.collect() except Exception as e: print("Ошибка чтения датчика:", e) await asyncio.sleep(60) # Интервал чтения – 1 минута # Функция сохранения данных def save_data(): try: with open('sensor_data.json', 'w') as f: # Сохраняем только последние 100 точек для экономии памяти data_to_save = sensor_history[-100:] if len(sensor_history) > 100 else sensor_history ujson.dump(data_to_save, f) print("Данные сохранены") except Exception as e: print("Ошибка сохранения данных:", e) # Функция загрузки данных def load_data(): global sensor_history try: with open('sensor_data.json', 'r') as f: sensor_history = ujson.load(f) print("Данные загружены, точек:", len(sensor_history)) except: print("Файл данных не найден, создана новая история") sensor_history = [] # Обработчик кнопки – циклически переключает страницы дисплея current_page = 0 def button_handler(pin): global current_page current_page = (current_page + 1) % 2 # Всего 2 страницы update_display(current_page) # Регистрируем обработчик кнопки button.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=button_handler) # Синхронизация времени def sync_time(): try: ntptime.settime() print("Время синхронизировано") except: print("Ошибка синхронизации времени") # Основная асинхронная функция async def main(): # Загружаем сохраненные данные load_data() # Подключаемся к WiFi if connect_wifi(): # Синхронизируем время sync_time() # Запускаем веб-сервер asyncio.create_task(setup_webserver(sensor_data, sensor_history)) # Запускаем задачу чтения датчика asyncio.create_task(read_sensor()) # Бесконечный цикл для поддержания работы while True: await asyncio.sleep(1) # Запуск программы if __name__ == "__main__": try: asyncio.run(main()) except Exception as e: print("Критическая ошибка:", e) machine.reset() # Перезагрузка при критической ошибке

Приведенный код является основой для умного устройства. Он демонстрирует применение всех концепций, которые мы рассмотрели в предыдущих разделах:

Асинхронное программирование для выполнения нескольких задач

Взаимодействие с датчиками через I2C интерфейс

Отображение информации на OLED дисплее

Сетевое взаимодействие (WiFi, веб-сервер, Telegram API)

Хранение и загрузка данных

Обработка ошибок и автоматическое восстановление

Для полноценной работы этого кода потребуются дополнительные модули (webserver.py, telegrambot.py, config.py), которые можно разработать на основе ранее показанных примеров. Такой модульный подход улучшает читаемость кода и упрощает его поддержку.

Этот проект можно расширять и модифицировать, добавляя новые датчики, функции или улучшая интерфейс. Некоторые возможные улучшения:

Добавление графиков в веб-интерфейс

Управление дополнительными устройствами (реле, моторы)

Интеграция с облачными сервисами (ThingSpeak, Blynk)

Режим энергосбережения для работы от батареи

Использование более сложных алгоритмов анализа данных

MicroPython открывает новую эру в программировании микроконтроллеров, делая технологии доступными каждому. Теперь между идеей и ее воплощением стоят не месяцы изучения сложных языков и архитектур, а лишь несколько строк понятного Python-кода. Возьмите эти инструменты, экспериментируйте и создайте — именно так рождаются инновации, которые меняют мир. А когда вы будете готовы двигаться дальше, помните: за MicroPython стоит огромная экосистема Python с безграничными возможностями для профессионального роста.

