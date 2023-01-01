Массовая вставка строк в PostgreSQL через Python и psycopg2#Основы Python #PostgreSQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для вставки нескольких строк с использованием библиотеки psycopg2 воспользуйтесь методом
executemany(). Подготовьте список кортежей, где каждый кортеж содержит значение каждой строки. Cочетая
executemany() с SQL-запросом INSERT и вашим списком, можно быстро выполнить операцию.
Пример применения этого метода:
data = [(1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')]
query = "INSERT INTO таблица (колонка1, колонка2) VALUES (%s, %s)"
cursor.executemany(query, data)
connection.commit()
Если вам нужна скорость: mogrify()
По сравнению с
executemany(),
cursor.mogrify() выглядит быстрее, поскольку этот метод подготавливает запросы для объединения их в одну SQL-команду.
Рассмотрим, как это работает на практике:
data = [(1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')]
args_str = ','.join(cursor.mogrify("(%s,%s)", x).decode('utf-8') for x in data)
cursor.execute("INSERT INTO таблица (колонка1, колонка2) VALUES " + args_str)
connection.commit()
mogrify() примерно в десять раз быстрее
executemany() при работе с большим объемом данных.
Шаг вперед: execute_values
Метод
execute_values из модуля
psycopg2.extras — это оптимальное решение для массовой вставки. Он сочетает в себе удобство
executemany() и эффективность
mogrify().
Пример использования:
from psycopg2.extras import execute_values
data = [(1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')]
execute_values(cursor, "INSERT INTO таблица (колонка1, колонка2) VALUES %s", data)
connection.commit()
Метод
execute_values может превосходить
executemany() по скорости до шестидесяти раз.
Быстрые и беспощадные: copy_from()
Метод
cursor.copy_from() — идеальное решение для эффективной массовой вставки данных. Его преимущество состоит в том, что данные передаются непосредственно в базу данных.
from io import StringIO
data = '1\tАлиса\n2\tБоб\n3\tЧарли\n'
buffer = StringIO(data)
cursor.copy_from(buffer, 'таблица', columns=('колонка1', 'колонка2'))
connection.commit()
Данный подход обеспечивает высокую производительность даже при работе с большими объемами данных.
Сочетание гибкости и эффективности
При работе с различными типами данных и сложными запросами использование
executemany() с применением словарей будет наиболее эффективным решением. Этот метод предлагает комбинацию мощности и прозрачности кода.
Визуализация
Допустим, что мы загружаем товары в поезд 🚂, где каждый вагон представляет собой строку в базе данных, а товары — это вставляемые данные.
Поезд с базой данных 🚂: |📦| | | | | <- Пустые вагоны (строки)
При использовании
psycopg2 мы загружаем все товары в вагоны одновременно:
cur.executemany("INSERT INTO груз (предмет) VALUES (%s)", [('Уголь',), ('Нефть',), ('Сталь',)])
Сразу же после одного запроса поезд полностью загружен:
Поезд с базой данных 🚂: |📦Уголь|📦Нефть|📦Сталь| <- Всё загружено одним запросом!
Эффективность и грация этого процесса напоминают хорошо отлаженную работу железнодорожной системы. 🛤️
Навигация по нюансам
Python 3 и байтовые строки
Используйте байтовые строки с
cursor.execute() для оптимизации производительности, не забывая о необходимости корректного декодирования.
Формат записи PostgreSQL
Метод
execute_values упрощает преобразование кортежей Python в формат записей PostgreSQL, что значительно облегчает вставку данных.
Экономия памяти
При работе с большими объемами данных
cursor.copy_from() станет вашим надежным помощником, минимизируя требования к памяти благодаря его эффективности.
Расширение своих знаний
Полезные материалы
- psycopg2.extras – Расширенные возможности Psycopg 2 — подробное описание
execute_valuesв официальной документации psycopg2.
- python – psycopg2: вставка нескольких строк одним запросом – Stack Overflow — обсуждение вставки нескольких строк с использованием psycopg2 на форуме Stack Overflow.
- PostgreSQL: Документация: 16: INSERT — документация по команде
INSERTв PostgreSQL.
- itertools — Функции создания итераторов для эффективного циклования — Документация Python 3.12.2 — набор инструментов для улучшения производительности циклов в Python.
- Когда использовать List Comprehension в Python – Real Python — рекомендации по применению списковых включений в Python.
- PEP 249 – Спецификация Python Database API версии 2.0 | peps.python.org — стандарт Python Database API.
- Psychopg2 Tutorial – PostgreSQL wiki — руководство по использованию psycopg2 для работы с PostgreSQL с акцентом на производительность.
Антон Крылов
Python-разработчик