Массовая вставка строк в PostgreSQL через Python и psycopg2

Быстрый ответ

Для вставки нескольких строк с использованием библиотеки psycopg2 воспользуйтесь методом executemany() . Подготовьте список кортежей, где каждый кортеж содержит значение каждой строки. Cочетая executemany() с SQL-запросом INSERT и вашим списком, можно быстро выполнить операцию.

Пример применения этого метода:

Python Скопировать код data = [(1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')] query = "INSERT INTO таблица (колонка1, колонка2) VALUES (%s, %s)" cursor.executemany(query, data) connection.commit()

Если вам нужна скорость: mogrify()

По сравнению с executemany() , cursor.mogrify() выглядит быстрее, поскольку этот метод подготавливает запросы для объединения их в одну SQL-команду.

Рассмотрим, как это работает на практике:

Python Скопировать код data = [(1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')] args_str = ','.join(cursor.mogrify("(%s,%s)", x).decode('utf-8') for x in data) cursor.execute("INSERT INTO таблица (колонка1, колонка2) VALUES " + args_str) connection.commit()

mogrify() примерно в десять раз быстрее executemany() при работе с большим объемом данных.

Шаг вперед: execute_values

Метод execute_values из модуля psycopg2.extras — это оптимальное решение для массовой вставки. Он сочетает в себе удобство executemany() и эффективность mogrify() .

Пример использования:

Python Скопировать код from psycopg2.extras import execute_values data = [(1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')] execute_values(cursor, "INSERT INTO таблица (колонка1, колонка2) VALUES %s", data) connection.commit()

Метод execute_values может превосходить executemany() по скорости до шестидесяти раз.

Быстрые и беспощадные: copy_from()

Метод cursor.copy_from() — идеальное решение для эффективной массовой вставки данных. Его преимущество состоит в том, что данные передаются непосредственно в базу данных.

Python Скопировать код from io import StringIO data = '1\tАлиса

2\tБоб

3\tЧарли

' buffer = StringIO(data) cursor.copy_from(buffer, 'таблица', columns=('колонка1', 'колонка2')) connection.commit()

Данный подход обеспечивает высокую производительность даже при работе с большими объемами данных.

Сочетание гибкости и эффективности

При работе с различными типами данных и сложными запросами использование executemany() с применением словарей будет наиболее эффективным решением. Этот метод предлагает комбинацию мощности и прозрачности кода.

Визуализация

Допустим, что мы загружаем товары в поезд 🚂, где каждый вагон представляет собой строку в базе данных, а товары — это вставляемые данные.

Markdown Скопировать код Поезд с базой данных 🚂: |📦| | | | | <- Пустые вагоны (строки)

При использовании psycopg2 мы загружаем все товары в вагоны одновременно:

Python Скопировать код cur.executemany("INSERT INTO груз (предмет) VALUES (%s)", [('Уголь',), ('Нефть',), ('Сталь',)])

Сразу же после одного запроса поезд полностью загружен:

Markdown Скопировать код Поезд с базой данных 🚂: |📦Уголь|📦Нефть|📦Сталь| <- Всё загружено одним запросом!

Эффективность и грация этого процесса напоминают хорошо отлаженную работу железнодорожной системы. 🛤️

Навигация по нюансам

Python 3 и байтовые строки

Используйте байтовые строки с cursor.execute() для оптимизации производительности, не забывая о необходимости корректного декодирования.

Формат записи PostgreSQL

Метод execute_values упрощает преобразование кортежей Python в формат записей PostgreSQL, что значительно облегчает вставку данных.

Экономия памяти

При работе с большими объемами данных cursor.copy_from() станет вашим надежным помощником, минимизируя требования к памяти благодаря его эффективности.

