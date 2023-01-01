Лучшие советы и функции Django от экспертов

Быстрый ответ

Овладейте ORM Django. Комбинируйте запросы и используйте annotations через QuerySet API для удобного управления данными:

Python Скопировать код # Определим кто наиболее продуктивный автор! Author.objects.annotate(num_books=Count('book')).order_by('-num_books')

Используйте классовые представления (CBVs). Интегрируйте миксины, такие как LoginRequiredMixin , для усиления безопасности и повторного использования кода:

Python Скопировать код class SecuredBookListView(LoginRequiredMixin, ListView): # Доступ без авторизации запрещен! model = Book login_url = '/login/'

Создавайте теги шаблонов для более лаконичных шаблонов и фильтры для удобного манипулирования данными:

Python Скопировать код # No need to be a finance expert to work with currency formats! @register.filter def currency(value): return f"${value:.2f}"

Применяйте сигналы для отслеживания различных событий, например создания пользовательского профиля:

Python Скопировать код # Добро пожаловать, создадим для вас профиль. @receiver(post_save, sender=User) def create_user_profile(sender, instance, created, **kwargs): if created: Profile.objects.create(user=instance)

Улучшите производительность приложения с помощью системы кеширования Django. Закешируйте отдельные представления или части шаблона:

Python Скопировать код # Время – это ценность. Вот ваша экономия! @cache_page(60 * 15) def view_cached(request): pass

Следуйте принципу DRY для упрощения поддержки и повышения эффективности кода в рамках экосистемы Django.

Аккуратные настройки с os.path

Чтобы избежать жестко заданных путей в settings.py , используйте os.path.dirname() :

Python Скопировать код # Путеводитель к вашему BASE_DIR! from os.path import dirname, join, abspath BASE_DIR = dirname(dirname(abspath(__file__))) TEMPLATE_DIRS = [join(BASE_DIR, 'templates')] STATIC_DOC_ROOT = join(BASE_DIR, 'static')

Установите переменную PROJECT_DIR как центральное место для определения путей чтобы упростить их управление и обеспечить лучшую консистентность настроек.

Визуализация архитектуры модели

Визуализируйте модели Django быстро и наглядно:

shell Скопировать код # Одна картинка может рассказать больше, чем тысяча слов! ./manage.py graph_models -a -g -o my_project.png

Используйте вместе с Django Command Extensions и pygraphviz для лучшего понимания структуры базы данных и связей между сущностями.

Декораторы для чище кода функций представлений

Сделайте функции представлений чище с декоратором django-annoying's render_to :

Python Скопировать код # Простота – ключ к пониманию. Возвращаем контекст напрямую from annoying.decorators import render_to @render_to('books/book_detail.html') def book_detail(request, book_id): book = get_object_or_404(Book, pk=book_id) return {'book': book}

Это позволит вам напрямую возвращать HttpResponse , оптимизируя обработку ответов и повышая читаемость кода.

Управление Django проектами с помощью Virtualenv

Используйте Virtualenv для изоляции окружений и предотвращения конфликтов зависимостей между проектами Django:

shell Скопировать код # Ваш стол для Django 3.2 готов! virtualenv myprojectenv source myprojectenv/bin/activate pip install django==3.2

Расширьте возможности Django с помощью пользовательских автозагрузчиков

Развивайте свою способность экспериментировать в Django с использованием автозагрузчиков для пользовательских тегов шаблонов:

Python Скопировать код # Привет, Django! Загрузи мои теги автоматически, пожалуйста. from django.template.loader import add_to_builtins add_to_builtins('myapp.templatetags.custom_tags')

Благодаря этому вам не придется ручной загрузки тегов, что поможет ускорить процесс разработки.

Визуализация

Понимайте Django как универсальный набор инструментов (🧰). Каждый инструмент – это функция, которая помогает в разработке веб-сайтов:

Функции Django Инструмент Возможности ORM (Object-Relational Mapping) 🗃️ Взаимодействие с базой данных. Административный интерфейс 🔧 Быстрая настройка управляющей панели. Классовые представления 👓 Контроль над представлениями и их повторное использование. Шаблонизатор 🖼️ Динамическое заполнение HTML данными. Безопасность 🔒 Высокий уровень защиты. Масштабирование 📈 Поддержка роста проекта.

Как выбор подходящего инструмента для конкретной задачи, каждый 🛠️ из этого набора облегчает решение определенной проблемы в веб-разработке.

Внедрение лучших практик Django

Прокачайте свои навыки глубже изучив сериал 'Django From the Ground Up'. Усвойте реальные приложения и наработки экспертов, которые будут полезны и начинающим, и опытным профессионалам Django.

Основные ссылки по Django

Для детального понимания Django изучите официальную документацию Django. Расширьте свои знания с помощью проверенной библиотеки ресурсов и руководств, представленных в разделе полезные материалы. Эта информация будет основой в вашем стремлении стать профессионалом в Django.

