logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Лучшие советы и функции Django от экспертов
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Овладейте ORM Django. Комбинируйте запросы и используйте annotations через QuerySet API для удобного управления данными:

Python
Скопировать код
# Определим кто наиболее продуктивный автор!
Author.objects.annotate(num_books=Count('book')).order_by('-num_books')

Используйте классовые представления (CBVs). Интегрируйте миксины, такие как LoginRequiredMixin, для усиления безопасности и повторного использования кода:

Python
Скопировать код
class SecuredBookListView(LoginRequiredMixin, ListView):
    # Доступ без авторизации запрещен!
    model = Book
    login_url = '/login/'

Создавайте теги шаблонов для более лаконичных шаблонов и фильтры для удобного манипулирования данными:

Python
Скопировать код
# No need to be a finance expert to work with currency formats!
@register.filter
def currency(value): return f"${value:.2f}"

Применяйте сигналы для отслеживания различных событий, например создания пользовательского профиля:

Python
Скопировать код
# Добро пожаловать, создадим для вас профиль.
@receiver(post_save, sender=User)
def create_user_profile(sender, instance, created, **kwargs):
    if created: Profile.objects.create(user=instance)

Улучшите производительность приложения с помощью системы кеширования Django. Закешируйте отдельные представления или части шаблона:

Python
Скопировать код
# Время – это ценность. Вот ваша экономия!
@cache_page(60 * 15)
def view_cached(request): pass

Следуйте принципу DRY для упрощения поддержки и повышения эффективности кода в рамках экосистемы Django.

Аккуратные настройки с os.path

Чтобы избежать жестко заданных путей в settings.py, используйте os.path.dirname():

Python
Скопировать код
# Путеводитель к вашему BASE_DIR!
from os.path import dirname, join, abspath

BASE_DIR = dirname(dirname(abspath(__file__)))
TEMPLATE_DIRS = [join(BASE_DIR, 'templates')]
STATIC_DOC_ROOT = join(BASE_DIR, 'static')

Установите переменную PROJECT_DIR как центральное место для определения путей чтобы упростить их управление и обеспечить лучшую консистентность настроек.

Визуализация архитектуры модели

Визуализируйте модели Django быстро и наглядно:

shell
Скопировать код
# Одна картинка может рассказать больше, чем тысяча слов!
./manage.py graph_models -a -g -o my_project.png

Используйте вместе с Django Command Extensions и pygraphviz для лучшего понимания структуры базы данных и связей между сущностями.

Декораторы для чище кода функций представлений

Сделайте функции представлений чище с декоратором django-annoying's render_to:

Python
Скопировать код
# Простота – ключ к пониманию. Возвращаем контекст напрямую
from annoying.decorators import render_to

@render_to('books/book_detail.html')
def book_detail(request, book_id):
    book = get_object_or_404(Book, pk=book_id)
    return {'book': book}

Это позволит вам напрямую возвращать HttpResponse, оптимизируя обработку ответов и повышая читаемость кода.

Управление Django проектами с помощью Virtualenv

Используйте Virtualenv для изоляции окружений и предотвращения конфликтов зависимостей между проектами Django:

shell
Скопировать код
# Ваш стол для Django 3.2 готов!
virtualenv myprojectenv
source myprojectenv/bin/activate
pip install django==3.2

Расширьте возможности Django с помощью пользовательских автозагрузчиков

Развивайте свою способность экспериментировать в Django с использованием автозагрузчиков для пользовательских тегов шаблонов:

Python
Скопировать код
# Привет, Django! Загрузи мои теги автоматически, пожалуйста.
from django.template.loader import add_to_builtins

add_to_builtins('myapp.templatetags.custom_tags')

Благодаря этому вам не придется ручной загрузки тегов, что поможет ускорить процесс разработки.

Визуализация

Понимайте Django как универсальный набор инструментов (🧰). Каждый инструмент – это функция, которая помогает в разработке веб-сайтов:

Функции Django Инструмент Возможности
ORM (Object-Relational Mapping) 🗃️ Взаимодействие с базой данных.
Административный интерфейс 🔧 Быстрая настройка управляющей панели.
Классовые представления 👓 Контроль над представлениями и их повторное использование.
Шаблонизатор 🖼️ Динамическое заполнение HTML данными.
Безопасность 🔒 Высокий уровень защиты.
Масштабирование 📈 Поддержка роста проекта.

Как выбор подходящего инструмента для конкретной задачи, каждый 🛠️ из этого набора облегчает решение определенной проблемы в веб-разработке.

Внедрение лучших практик Django

Прокачайте свои навыки глубже изучив сериал 'Django From the Ground Up'. Усвойте реальные приложения и наработки экспертов, которые будут полезны и начинающим, и опытным профессионалам Django.

Основные ссылки по Django

Для детального понимания Django изучите официальную документацию Django. Расширьте свои знания с помощью проверенной библиотеки ресурсов и руководств, представленных в разделе полезные материалы. Эта информация будет основой в вашем стремлении стать профессионалом в Django.

Полезные материалы

  1. Документация Django | Документация Django | Djangoофициальный источник для глубокого понимания Django.
  2. Панель отладки Django — Документация по панели отладки Django 4.2.0комплексный набор инструментов для продвинутой отладки.
  3. Инспектор классовых представлений Django — Classy CBV — руководство по классовым представлениям Django и их потокам.
  4. Главная – Django REST framework — отличное руководство по созданию RESTful API на базе Django.
  5. Тестирование в Django (Часть 1) – Лучшие практики и примеры – Real Python — рекомендации по тестированию вашего Django-проекта.
  6. Книга о ORM Django — Документация Django ORM Cookbook 2.0 — советы по оптимизации запросов к базе данных с использованием ORM Django.
  7. Чеклист развертывания | Документация Django | Django — необходимый чеклист для надежного развертывания Django в продакшен.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой из следующих инструментов позволяет взаимодействовать с базой данных в Django?
1 / 5

Милана Усова

разработчик бэкенда

Свежие материалы
Как скачать и установить Python на телефон или планшет
6 сентября 2024
Анализ данных и генерация текста с помощью ChatGPT API
6 сентября 2024
Видео уроки по анализу данных
6 сентября 2024

Загрузка...