Лучшие советы и функции Django от экспертов
Быстрый ответ
Овладейте ORM Django. Комбинируйте запросы и используйте
annotations через QuerySet API для удобного управления данными:
# Определим кто наиболее продуктивный автор!
Author.objects.annotate(num_books=Count('book')).order_by('-num_books')
Используйте классовые представления (CBVs). Интегрируйте миксины, такие как
LoginRequiredMixin, для усиления безопасности и повторного использования кода:
class SecuredBookListView(LoginRequiredMixin, ListView):
# Доступ без авторизации запрещен!
model = Book
login_url = '/login/'
Создавайте теги шаблонов для более лаконичных шаблонов и фильтры для удобного манипулирования данными:
# No need to be a finance expert to work with currency formats!
@register.filter
def currency(value): return f"${value:.2f}"
Применяйте сигналы для отслеживания различных событий, например создания пользовательского профиля:
# Добро пожаловать, создадим для вас профиль.
@receiver(post_save, sender=User)
def create_user_profile(sender, instance, created, **kwargs):
if created: Profile.objects.create(user=instance)
Улучшите производительность приложения с помощью системы кеширования Django. Закешируйте отдельные представления или части шаблона:
# Время – это ценность. Вот ваша экономия!
@cache_page(60 * 15)
def view_cached(request): pass
Следуйте принципу DRY для упрощения поддержки и повышения эффективности кода в рамках экосистемы Django.
Аккуратные настройки с os.path
Чтобы избежать жестко заданных путей в
settings.py, используйте
os.path.dirname():
# Путеводитель к вашему BASE_DIR!
from os.path import dirname, join, abspath
BASE_DIR = dirname(dirname(abspath(__file__)))
TEMPLATE_DIRS = [join(BASE_DIR, 'templates')]
STATIC_DOC_ROOT = join(BASE_DIR, 'static')
Установите переменную
PROJECT_DIR как центральное место для определения путей чтобы упростить их управление и обеспечить лучшую консистентность настроек.
Визуализация архитектуры модели
Визуализируйте модели Django быстро и наглядно:
# Одна картинка может рассказать больше, чем тысяча слов!
./manage.py graph_models -a -g -o my_project.png
Используйте вместе с Django Command Extensions и pygraphviz для лучшего понимания структуры базы данных и связей между сущностями.
Декораторы для чище кода функций представлений
Сделайте функции представлений чище с декоратором django-annoying's
render_to:
# Простота – ключ к пониманию. Возвращаем контекст напрямую
from annoying.decorators import render_to
@render_to('books/book_detail.html')
def book_detail(request, book_id):
book = get_object_or_404(Book, pk=book_id)
return {'book': book}
Это позволит вам напрямую возвращать
HttpResponse, оптимизируя обработку ответов и повышая читаемость кода.
Управление Django проектами с помощью Virtualenv
Используйте Virtualenv для изоляции окружений и предотвращения конфликтов зависимостей между проектами Django:
# Ваш стол для Django 3.2 готов!
virtualenv myprojectenv
source myprojectenv/bin/activate
pip install django==3.2
Расширьте возможности Django с помощью пользовательских автозагрузчиков
Развивайте свою способность экспериментировать в Django с использованием автозагрузчиков для пользовательских тегов шаблонов:
# Привет, Django! Загрузи мои теги автоматически, пожалуйста.
from django.template.loader import add_to_builtins
add_to_builtins('myapp.templatetags.custom_tags')
Благодаря этому вам не придется ручной загрузки тегов, что поможет ускорить процесс разработки.
Визуализация
Понимайте Django как универсальный набор инструментов (🧰). Каждый инструмент – это функция, которая помогает в разработке веб-сайтов:
|Функции Django
|Инструмент
|Возможности
|ORM (Object-Relational Mapping)
|🗃️
|Взаимодействие с базой данных.
|Административный интерфейс
|🔧
|Быстрая настройка управляющей панели.
|Классовые представления
|👓
|Контроль над представлениями и их повторное использование.
|Шаблонизатор
|🖼️
|Динамическое заполнение HTML данными.
|Безопасность
|🔒
|Высокий уровень защиты.
|Масштабирование
|📈
|Поддержка роста проекта.
Как выбор подходящего инструмента для конкретной задачи, каждый 🛠️ из этого набора облегчает решение определенной проблемы в веб-разработке.
Внедрение лучших практик Django
Прокачайте свои навыки глубже изучив сериал 'Django From the Ground Up'. Усвойте реальные приложения и наработки экспертов, которые будут полезны и начинающим, и опытным профессионалам Django.
Основные ссылки по Django
Для детального понимания Django изучите официальную документацию Django. Расширьте свои знания с помощью проверенной библиотеки ресурсов и руководств, представленных в разделе полезные материалы. Эта информация будет основой в вашем стремлении стать профессионалом в Django.
Полезные материалы
- Документация Django | Документация Django | Django — официальный источник для глубокого понимания Django.
- Панель отладки Django — Документация по панели отладки Django 4.2.0 — комплексный набор инструментов для продвинутой отладки.
- Инспектор классовых представлений Django — Classy CBV — руководство по классовым представлениям Django и их потокам.
- Главная – Django REST framework — отличное руководство по созданию RESTful API на базе Django.
- Тестирование в Django (Часть 1) – Лучшие практики и примеры – Real Python — рекомендации по тестированию вашего Django-проекта.
- Книга о ORM Django — Документация Django ORM Cookbook 2.0 — советы по оптимизации запросов к базе данных с использованием ORM Django.
- Чеклист развертывания | Документация Django | Django — необходимый чеклист для надежного развертывания Django в продакшен.
Милана Усова
разработчик бэкенда