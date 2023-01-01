Логирование в файл с модулем logging в Python: руководство

Быстрый ответ

Для быстрой записи сообщений в файл в Python используйте модуль logging:

Python Скопировать код import logging # Всего пара строк кода logging.basicConfig(filename='victory_log.log', level=logging.INFO) # Так просто реализуется запись информационного сообщения в файл logging.info('Первый шаг небольшой для программиста, но великий для программирования.')

Вы всего в нескольких строках кода настроили логирование для записи в файл victory_log.log со степенью важности INFO и выше.

Детализированная конфигурация

Обработчики для продвинутого использования

Хотите настроить дополнительные параметры для лог-файлов, включая выбор уровня важности событий и формат сообщений? Тогда у вас в арсенале есть FileHandler :

Python Скопировать код import logging # Создайте логгер с подходящим для вас именем logger = logging.getLogger('ExtendedLogger') logger.setLevel(logging.DEBUG) # Записываем всё # Обработчики – это ваш ключ к продвинутому логированию file_handler = logging.FileHandler('extended.log', 'a') # Дописываем в конец файла, а не перезаписываем его file_handler.setLevel(logging.ERROR) # Нас интересуют только ошибки # Форматируем сообщения log_format = logging.Formatter('%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s', datefmt='%H:%M:%S') file_handler.setFormatter(log_format) # Присоедините обработчик к логгеру logger.addHandler(file_handler) # И применяйте логирование для отслеживания ошибок! logger.error('Обнаружена ошибка? Выделите её в отдельный лог.')

Организация процесса логирования

Научитесь организовывать работу нескольких логгеров и обработчиков для улучшения процесса логирования.

Визуализация

Представим процесс записи в файлы при помощи модуля logging как построение железнодорожной системы для ваших сообщений:

Markdown Скопировать код Железнодорожная ветка (🛤️): По ней передвигаются сообщения Поезд – это наш логгер (🚂): Перевозит сообщения Обработчик (🔗): Связывает сообщения с железнодорожной веткой FileHandler (📁🔗): Работает с файлами логов

Создадим систему ведения логов:

Python Скопировать код import logging logger = logging.getLogger('RailLogger') # 🚂 handler = logging.FileHandler('log.txt') # 📁🔗 logger.addHandler(handler) # 🚂><📁🔗

В момент создания сообщения:

Markdown Скопировать код Запись в лог (📋): Наше сообщение

Каждое сообщение – это вагон (📋), который прицепляется к поезду (🚂), а затем отправляется по железной дороге в файл.

Оптимизация и настройка

Использование JSON для конфигурации:

Чтобы отделить бизнес-логику от инфраструктуры логирования, особенно в сложных приложениях, используйте файл конфигурации:

Python Скопировать код import logging.config logging.config.dictConfig('logging.json') logger = logging.getLogger('DevLogger') logger.info('Если на пути встают препятствия, попробуйте импортировать решения.')

Предотвращение ошибок

Проверьте, доступен ли путь к файлу логов, и обрабатывайте исключения, чтобы не столкнуться с ошибками или потерей данных:

Python Скопировать код try: file_handler = logging.FileHandler('/path/to/logfile.log') except (PermissionError, FileNotFoundError) as e: print(f'Произошла ошибка при логировании: {e}')

Завершение работы

Не забывайте применять logging.shutdown() для гарантированной записи всех сообщений и корректного завершения работы обработчиков. Этот момент особенно важен при использовании общих ресурсов или для работы в многопоточной среде.

