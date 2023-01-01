Логирование в файл с модулем logging в Python: руководство#Основы Python #Файлы и пути #Логирование
Быстрый ответ
Для быстрой записи сообщений в файл в Python используйте модуль logging:
import logging
# Всего пара строк кода
logging.basicConfig(filename='victory_log.log', level=logging.INFO)
# Так просто реализуется запись информационного сообщения в файл
logging.info('Первый шаг небольшой для программиста, но великий для программирования.')
Вы всего в нескольких строках кода настроили логирование для записи в файл
victory_log.log со степенью важности
INFO и выше.
Детализированная конфигурация
Обработчики для продвинутого использования
Хотите настроить дополнительные параметры для лог-файлов, включая выбор уровня важности событий и формат сообщений? Тогда у вас в арсенале есть
FileHandler:
import logging
# Создайте логгер с подходящим для вас именем
logger = logging.getLogger('ExtendedLogger')
logger.setLevel(logging.DEBUG) # Записываем всё
# Обработчики – это ваш ключ к продвинутому логированию
file_handler = logging.FileHandler('extended.log', 'a') # Дописываем в конец файла, а не перезаписываем его
file_handler.setLevel(logging.ERROR) # Нас интересуют только ошибки
# Форматируем сообщения
log_format = logging.Formatter('%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s', datefmt='%H:%M:%S')
file_handler.setFormatter(log_format)
# Присоедините обработчик к логгеру
logger.addHandler(file_handler)
# И применяйте логирование для отслеживания ошибок!
logger.error('Обнаружена ошибка? Выделите её в отдельный лог.')
Организация процесса логирования
Научитесь организовывать работу нескольких логгеров и обработчиков для улучшения процесса логирования.
Визуализация
Представим процесс записи в файлы при помощи модуля
logging как построение железнодорожной системы для ваших сообщений:
Железнодорожная ветка (🛤️): По ней передвигаются сообщения
Поезд – это наш логгер (🚂): Перевозит сообщения
Обработчик (🔗): Связывает сообщения с железнодорожной веткой
FileHandler (📁🔗): Работает с файлами логов
Создадим систему ведения логов:
import logging
logger = logging.getLogger('RailLogger') # 🚂
handler = logging.FileHandler('log.txt') # 📁🔗
logger.addHandler(handler) # 🚂><📁🔗
В момент создания сообщения:
Запись в лог (📋): Наше сообщение
Каждое сообщение – это вагон (📋), который прицепляется к поезду (🚂), а затем отправляется по железной дороге в файл.
Оптимизация и настройка
Использование JSON для конфигурации:
Чтобы отделить бизнес-логику от инфраструктуры логирования, особенно в сложных приложениях, используйте файл конфигурации:
import logging.config
logging.config.dictConfig('logging.json')
logger = logging.getLogger('DevLogger')
logger.info('Если на пути встают препятствия, попробуйте импортировать решения.')
Предотвращение ошибок
Проверьте, доступен ли путь к файлу логов, и обрабатывайте исключения, чтобы не столкнуться с ошибками или потерей данных:
try:
file_handler = logging.FileHandler('/path/to/logfile.log')
except (PermissionError, FileNotFoundError) as e:
print(f'Произошла ошибка при логировании: {e}')
Завершение работы
Не забывайте применять
logging.shutdown() для гарантированной записи всех сообщений и корректного завершения работы обработчиков. Этот момент особенно важен при использовании общих ресурсов или для работы в многопоточной среде.
Антон Крылов
Python-разработчик