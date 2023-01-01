Конвертация целых чисел в строку в Python: все основания#Основы Python #Типы данных #Работа со строками
Быстрый ответ
Имеется несколько методов конвертации целого числа в строку в разнообразных системах счисления. Это можно сделать через использование встроенной в Python функции
format(), либо написать свою рекурсивную функцию.
Вот пример кода для систем счисления с основанием от 2 до 36:
value = format(123, 'b') # передаём число и формат
print(value) # вывод: '1111011'
Если же возникла необходимость работы с основанием более 36, можно использовать подготовленную для этого функцию:
def int_to_base(value, base, char_set="0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"):
if value < 0:
return '-' + int_to_base(-value, base, char_set) # обрабатываем отрицательные числа
elif value < base:
return char_set[value] # базовый пример
else:
return int_to_base(value // base, base, char_set) + char_set[value % base] # использование рекурсии
print(int_to_base(123, 2)) # результат: '1111011'
Оба подхода быстро предоставляют строковое представление числа в заданном основании!
Граничные случаи и эффективные решения
Преобразование отрицательных чисел
Написанная нами функция
int_to_base эффективно обрабатывает отрицательные числа, добавляя к ним знак минус.
Работа с большими основаниями
В случае, когда используются основания, превышающие 36, становится возможным расширить границы вашего кода. Можно ввести свой набор символов или воспользоваться
gmpy.digits из библиотеки gmpy. Это позволит обойти прежние ограничения и придать уникальность вашему коду.
Ограничение глубины рекурсии
В Python существует ограничение на глубину рекурсии, поэтому при работе с большими числами может возникнуть проблема. В этих случаях стоит учесть итеративный подход.
Повышение производительности
В случае, когда основным является высокая скорость выполнения, можно подключить такие библиотеки, как numpy и gmpy. Однако важно знать, что у функции
numpy.base_repr максимальное основание равно 36.
Преодоление встроенных ограничений
Собственный набор символов
Используя функцию
int_to_base, можно менять параметр
char_set и таким образом использовать свой набор символов.
Обработка чисел с плавающей точкой
Теперь, когда мы знаем, как работать с целыми числами, можно приступить к созданию функции для чисел с плавающей точкой.
Возможности функции
format()
Функция
format() не только конвертирует числа, но также обладает возможностью форматирования, предлагая широкий спектр опций.
Визуализация
Процесс конвертации чисел можно сравнить с пакетом вещей в чемоданы разного размера: ваше число – это багаж, а основания системы счисления – это размеры чемоданов.
🧳: [Десятичная система (10), Двоичная система (2), Шестнадцатеричная система (16), Восьмеричная система (8)]
Теперь посмотрим как можно "упаковать" число
125:
Берем число ➡️ Выбираем чемодан с нужным основанием ➡️ Упаковываем по разрядам ➡️ Чемодан готов к путешествию
Итак, мы переконвертировали число
125 в двоичном виде:
125 ➡️ 🧳[Двоичная система (2)] ➡️ [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] ➡️ Упаковано: '1111101'
Такой подход позволяет просто "упаковать" число в соответствующий "чемодан основания"!
Работа с большими числами
Принцип работы с большими числами и основаниями абсолютно такой же, просто нужны чемоданы большего объема.
Практический аспект
Перевод чисел из одной системы счисления в другую не просто теоретически интересен, но также имеет практическую значимость в областях, таких как вычислительная техника, криптография и оптимизация хранения данных.
Антон Крылов
Python-разработчик