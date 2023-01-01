Конвертация целых чисел в строку в Python: все основания

Быстрый ответ

Имеется несколько методов конвертации целого числа в строку в разнообразных системах счисления. Это можно сделать через использование встроенной в Python функции format() , либо написать свою рекурсивную функцию.

Вот пример кода для систем счисления с основанием от 2 до 36:

Python Скопировать код value = format(123, 'b') # передаём число и формат print(value) # вывод: '1111011'

Если же возникла необходимость работы с основанием более 36, можно использовать подготовленную для этого функцию:

Python Скопировать код def int_to_base(value, base, char_set="0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"): if value < 0: return '-' + int_to_base(-value, base, char_set) # обрабатываем отрицательные числа elif value < base: return char_set[value] # базовый пример else: return int_to_base(value // base, base, char_set) + char_set[value % base] # использование рекурсии print(int_to_base(123, 2)) # результат: '1111011'

Оба подхода быстро предоставляют строковое представление числа в заданном основании!

Граничные случаи и эффективные решения

Преобразование отрицательных чисел

Написанная нами функция int_to_base эффективно обрабатывает отрицательные числа, добавляя к ним знак минус.

Работа с большими основаниями

В случае, когда используются основания, превышающие 36, становится возможным расширить границы вашего кода. Можно ввести свой набор символов или воспользоваться gmpy.digits из библиотеки gmpy. Это позволит обойти прежние ограничения и придать уникальность вашему коду.

Ограничение глубины рекурсии

В Python существует ограничение на глубину рекурсии, поэтому при работе с большими числами может возникнуть проблема. В этих случаях стоит учесть итеративный подход.

Повышение производительности

В случае, когда основным является высокая скорость выполнения, можно подключить такие библиотеки, как numpy и gmpy. Однако важно знать, что у функции numpy.base_repr максимальное основание равно 36.

Преодоление встроенных ограничений

Собственный набор символов

Используя функцию int_to_base , можно менять параметр char_set и таким образом использовать свой набор символов.

Обработка чисел с плавающей точкой

Теперь, когда мы знаем, как работать с целыми числами, можно приступить к созданию функции для чисел с плавающей точкой.

Возможности функции format()

Функция format() не только конвертирует числа, но также обладает возможностью форматирования, предлагая широкий спектр опций.

Визуализация

Процесс конвертации чисел можно сравнить с пакетом вещей в чемоданы разного размера: ваше число – это багаж, а основания системы счисления – это размеры чемоданов.

🧳: [Десятичная система (10), Двоичная система (2), Шестнадцатеричная система (16), Восьмеричная система (8)]

Теперь посмотрим как можно "упаковать" число 125 :

Берем число ➡️ Выбираем чемодан с нужным основанием ➡️ Упаковываем по разрядам ➡️ Чемодан готов к путешествию

Итак, мы переконвертировали число 125 в двоичном виде:

125 ➡️ 🧳[Двоичная система (2)] ➡️ [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] ➡️ Упаковано: '1111101'

Такой подход позволяет просто "упаковать" число в соответствующий "чемодан основания"!

Работа с большими числами

Принцип работы с большими числами и основаниями абсолютно такой же, просто нужны чемоданы большего объема.

Практический аспект

Перевод чисел из одной системы счисления в другую не просто теоретически интересен, но также имеет практическую значимость в областях, таких как вычислительная техника, криптография и оптимизация хранения данных.

