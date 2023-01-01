Конвертация целого числа в бинарную строку в Python

Быстрый ответ

Для преобразования целого числа в двоичный код в Python можно применить функцию bin() :

Python Скопировать код print(bin(42)) # Результат: '0b101010'

Чтобы удалить префикс '0b', используется форматирование строк:

Python Скопировать код print(format(42, 'b')) # '101010' print(f'{42:b}') # '101010', достоинство f-строк с версии Python 3.6

Заглянем глубже: Добавление ведущих нулей

Если требуется двоичное представление фиксированной длины, на помощь приходят ведущие нули:

Python Скопировать код print(format(42, '08b')) # '00101010', эстетически и с нулями

Альтернативный способ с использованием f-строк в Python 3.6 и выше:

Python Скопировать код print(f'{42:08b}') # '00101010', стильно и актуально

Разберем шаблон '08b' :

'0' : Заполнение начинается с нуля.

: Заполнение начинается с нуля. 8 : Величина строки должна составлять 8 символов, включая нули.

: Величина строки должна составлять 8 символов, включая нули. 'b' : Показывает на двоичный формат.

Путешествие в прошлое: форматирование в стиле printf

Для тех, кто знаком с более старыми версиями Python или предпочитает классический подход:

Python Скопировать код print('%08d' % int(bin(42)[2:])) # '00101010', словно ретро

Незаметный герой: метод 'zfill'

Метод 'zfill' — отличный способ добавления недостающих нулей:

Python Скопировать код binary_str = bin(42)[2:].zfill(8) # '00101010', ведь нулей никогда не бывает слишком много print(binary_str)

Установка размера двоичной строки

Необходимый размер двоичной строки определяется конкретной задачей. Устанавливайте его согласно требованиям:

Python Скопировать код N = 4 print(format(42, f'0{N}b')) # '1010': регулируем размер N по своему усмотрению

Визуализация

Представим последовательность цифр, учитывая каждую из них:

Целое число Двоичное преобразование Считаем так: 42 42 -> 101010 🧮:⚪⚫⚪⚫⚪⚫

Цвет каждой бусины соответствует её значению в двоичном коде:

⚫ = 1

⚪ = 0

Считаем двоичные значения, как будто это бусины на счётах.

Сюрпризы, подводные камни и веселье

Легкость работы с ведущими нулями

Без ведущих нулей двоичное представление может выглядеть неполным:

Python Скопировать код num = 1 print(f'{num:08b}') # '00000001' — такие числа тоже важны

Обработка отрицательных чисел

С отрицательными числами Python приводит нас к представлению в дополнительном коде:

Python Скопировать код neg_num = -42 print(f'{neg_num:08b}') # {Отрицательное двоичное число} — когда жизнь предлагает минус, ищем его дополнение

Следует помнить о контексте и при необходимости обрабатывать знак числа отдельно.

Мир не без границ

Целочисленные переменные в Python могут быть любой длины, но оборудование, базы данных или API могут иметь свои ограничения.

