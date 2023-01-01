Конвертация целого числа в бинарную строку в Python
Быстрый ответ
Для преобразования целого числа в двоичный код в Python можно применить функцию
bin():
print(bin(42)) # Результат: '0b101010'
Чтобы удалить префикс '0b', используется форматирование строк:
print(format(42, 'b')) # '101010'
print(f'{42:b}') # '101010', достоинство f-строк с версии Python 3.6
Заглянем глубже: Добавление ведущих нулей
Если требуется двоичное представление фиксированной длины, на помощь приходят ведущие нули:
print(format(42, '08b')) # '00101010', эстетически и с нулями
Альтернативный способ с использованием f-строк в Python 3.6 и выше:
print(f'{42:08b}') # '00101010', стильно и актуально
Разберем шаблон
'08b':
'0': Заполнение начинается с нуля.
8: Величина строки должна составлять 8 символов, включая нули.
'b': Показывает на двоичный формат.
Путешествие в прошлое: форматирование в стиле printf
Для тех, кто знаком с более старыми версиями Python или предпочитает классический подход:
print('%08d' % int(bin(42)[2:])) # '00101010', словно ретро
Незаметный герой: метод 'zfill'
Метод 'zfill' — отличный способ добавления недостающих нулей:
binary_str = bin(42)[2:].zfill(8) # '00101010', ведь нулей никогда не бывает слишком много
print(binary_str)
Установка размера двоичной строки
Необходимый размер двоичной строки определяется конкретной задачей. Устанавливайте его согласно требованиям:
N = 4
print(format(42, f'0{N}b')) # '1010': регулируем размер N по своему усмотрению
Визуализация
Представим последовательность цифр, учитывая каждую из них:
|Целое число
|Двоичное преобразование
|Считаем так:
|42
|42 -> 101010
|🧮:⚪⚫⚪⚫⚪⚫
Цвет каждой бусины соответствует её значению в двоичном коде:
- ⚫ = 1
- ⚪ = 0
Считаем двоичные значения, как будто это бусины на счётах.
Сюрпризы, подводные камни и веселье
Легкость работы с ведущими нулями
Без ведущих нулей двоичное представление может выглядеть неполным:
num = 1
print(f'{num:08b}') # '00000001' — такие числа тоже важны
Обработка отрицательных чисел
С отрицательными числами Python приводит нас к представлению в дополнительном коде:
neg_num = -42
print(f'{neg_num:08b}') # {Отрицательное двоичное число} — когда жизнь предлагает минус, ищем его дополнение
Следует помнить о контексте и при необходимости обрабатывать знак числа отдельно.
Мир не без границ
Целочисленные переменные в Python могут быть любой длины, но оборудование, базы данных или API могут иметь свои ограничения.
Полезные материалы
- Встроенные функции — Документация Python 3.12.2 — официальная документация Python по функции
bin().
- Stack Overflow – Как перевести целое число в двоичный код в Python — обмен знаниями о преобразовании чисел в двоичный код.
- Битовые операторы в Python – Real Python — подробное руководство по битовым операциям на Real Python.
- Основы управления битами — Туториалы и заметки на HackerEarth — руководство для совершенствования умений управления битами в области конкурсного программирования.
- string — Общие операции со строками — Документация Python 3.12.2 — все, что нужно знать о форматировании строк, чтобы стать мастером работы с двоичными представлениями.
- YouTube – Python: Перевод целых чисел в двоичный код (несколько методов) — видеоруководство с объяснением различных способов преобразования целых чисел в двоичный код на Python.
