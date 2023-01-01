Конвертация строки в float в Python: проверка и методы
#Основы Python  #Типы данных  #Работа со строками  
Быстрый ответ

Если знание сразу необходимо, не стесняйтесь использовать обработку try-except. Главная практичность приведена ниже – мы пробуем преобразовать строку в float() и быть готовыми перехватить ValueError. Если ValueError не происходит, то строка успешно конвертируется в float!

def can_convert(s):
    try:
        float(s)  # Если преобразование строки выполнено, то она float
        return True
    except ValueError:
        return False  # Ошибка преобразования: строка не является float.

print(can_convert("3.14"))  # True, фундаментец Пи!
print(can_convert("foo"))   # False, неудачная попытка!

Этот подход является довольно надежным и результативным для проверки преобразования строки во float.

Подробное изложение проверки возможности конвертации в float

Знакомство с regex, мастером шаблонов

Если требуется проверить, не прячет ли число с плавающей точкой внутри большого текстового блока, помощником станут регулярные выражения — невероятно удобные шаблоны для поиска!

import re

def is_float_re(s):
    return bool(re.match(r'^-?\d+(\.\d+)?$', s))  # Соответствие шаблону – и вот наш float!

print(is_float_re("3.14"))  # True, Пи как всегда тут!
print(is_float_re("3."))    # False, после точки должны идти цифры!

Регулярные выражения достаточно мощные инструменты, но не самые быстрые, поэтому применять их стоит в случаях, когда важнее точность, а не скорость.

Обработка значений None и пустых строк

Что делать с None и пустыми строками ""? Они могут вызвать исключения, поэтому о них не стоит забывать:

def can_convert_with_none_check(s):
    if s is None or s == '':
        return False
    try:
        float(s)
        return True  # Ура, 's' действительно может быть float.
    except ValueError:
        return False  # К сожалению, 's' не может быть float.

print(can_convert_with_none_check(None))  # False, None это ведь не число.
print(can_convert_with_none_check(""))    # False, пустота здесь не считается.

Когда важна скорость — 'fastnumbers'

При работе с большими данными модуль fastnumbers станет просто незаменим. Он экономит время выполнения, благодаря своей быстроте!

from fastnumbers import fast_float

def can_convert_fast(s):
    return fast_float(s, default=False) is not False  # Если 's' может стать float, то True!

print(can_convert_fast("Infinity"))  # True — без границ!
print(can_convert_fast("$99.99"))   # False; к сожалению, только числа могут преобразоваться.

Будьте осторожны с редкими случаями!

Могут появиться некоторые проблемы с Unicode строками и переполнениями:

  • OverflowError может произойти, когда вы работаете с очень большими числами, но ваш try-except выручит вас, как защитный щит.
  • Нормализация Unicode: различные версии Python могут иначе воспринимать строки, что может помешать преобразованию.

Визуализация

Визуализируйте процесс проверки, как досмотр багажа в аэропорту:

Входящая строка: | "123.456" | "hello"  | "3.14e10" | "$99.99" |
                 |     ✅    |    ❌     |     ✅    |    ❌     |

Механизм try-except работает как рамка металлоискателя 🛃:

try:
    float("string")  # Может ли она пройти контроль как 'float'?
    can_convert = True
except ValueError:
    can_convert = False  # Не прошла! Эта 'string' никуда не летит.

Подходящие строки проходят досмотр ✅; неподходящие отбраковываются ❌.

Правильная обработка исключений — ключ к успеху

Не пренебрегайте исключениями; они могут быть предзнаменованием возникновения проблем в коде. Используйте конкретные исключения, чтобы не вызвать неожиданных ошибок.

Тестирование — ваш надежный навигатор

Не стоит бегать марафон без подготовки, не так ли? Так и юнит-тестирование — это проверка прочности вашего кода, прежде чем выпускать его в "большой мир".

import unittest

class TestStringToFloat(unittest.TestCase):
    def test_valid_float(self):
        self.assertTrue(can_convert("42.0"))  # True, как ответ на вечный вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого!

    def test_invalid_float(self):
        self.assertFalse(can_convert("NaN"))  # False, число не определено!

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()  # Начинаем тесты!

Держите руку на пульсе Python

Не делайте поспешных выводов. Будьте всегда в курсе последних обновлений в мире Python, чтобы ваш код оставался актуальным.

Полезные материалы

  1. Встроенные функции — документация Python 3.12.2 — исследуйте float() в официальной документации Python.
  2. Проверка, можно ли строку преобразовать во float в Python – Stack Overflow — черпайте знания из опыта сообщества разработчиков на Stack Overflow.
  3. 8. Ошибки и исключения — документация Python 3.12.2 — узнайте больше о обработке исключений в Python.
  4. Как использовать форматтеры строк в Python 3 | DigitalOcean — научитесь работать с форматированием и валидацией чисел с плавающей точкой.
  5. Стандарт IEEE 754 для чисел с плавающей точкой — погрузитесь в глубины мира чисел с плавающей точкой.
  6. decimal — документация Python 3.12.2 — класс Decimal, как альтернатива float с высокой точностью.
  7. re — Операции с регулярными выражениями — документация Python 3.12.2 — углубленное изучение регулярных выражений для валидации строк, представляющих собой числа с плавающей точкой.
Антон Крылов

Python-разработчик

