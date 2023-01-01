Конвертация строки в float в Python: проверка и методы#Основы Python #Типы данных #Работа со строками
Быстрый ответ
Если знание сразу необходимо, не стесняйтесь использовать обработку
try-except. Главная практичность приведена ниже – мы пробуем преобразовать строку в
float() и быть готовыми перехватить
ValueError. Если
ValueError не происходит, то строка успешно конвертируется в float!
def can_convert(s):
try:
float(s) # Если преобразование строки выполнено, то она float
return True
except ValueError:
return False # Ошибка преобразования: строка не является float.
print(can_convert("3.14")) # True, фундаментец Пи!
print(can_convert("foo")) # False, неудачная попытка!
Этот подход является довольно надежным и результативным для проверки преобразования строки во float.
Подробное изложение проверки возможности конвертации в float
Знакомство с regex, мастером шаблонов
Если требуется проверить, не прячет ли число с плавающей точкой внутри большого текстового блока, помощником станут регулярные выражения — невероятно удобные шаблоны для поиска!
import re
def is_float_re(s):
return bool(re.match(r'^-?\d+(\.\d+)?$', s)) # Соответствие шаблону – и вот наш float!
print(is_float_re("3.14")) # True, Пи как всегда тут!
print(is_float_re("3.")) # False, после точки должны идти цифры!
Регулярные выражения достаточно мощные инструменты, но не самые быстрые, поэтому применять их стоит в случаях, когда важнее точность, а не скорость.
Обработка значений None и пустых строк
Что делать с
None и пустыми строками
""? Они могут вызвать исключения, поэтому о них не стоит забывать:
def can_convert_with_none_check(s):
if s is None or s == '':
return False
try:
float(s)
return True # Ура, 's' действительно может быть float.
except ValueError:
return False # К сожалению, 's' не может быть float.
print(can_convert_with_none_check(None)) # False, None это ведь не число.
print(can_convert_with_none_check("")) # False, пустота здесь не считается.
Когда важна скорость — 'fastnumbers'
При работе с большими данными модуль
fastnumbers станет просто незаменим. Он экономит время выполнения, благодаря своей быстроте!
from fastnumbers import fast_float
def can_convert_fast(s):
return fast_float(s, default=False) is not False # Если 's' может стать float, то True!
print(can_convert_fast("Infinity")) # True — без границ!
print(can_convert_fast("$99.99")) # False; к сожалению, только числа могут преобразоваться.
Будьте осторожны с редкими случаями!
Могут появиться некоторые проблемы с Unicode строками и переполнениями:
OverflowErrorможет произойти, когда вы работаете с очень большими числами, но ваш
try-exceptвыручит вас, как защитный щит.
- Нормализация Unicode: различные версии Python могут иначе воспринимать строки, что может помешать преобразованию.
Визуализация
Визуализируйте процесс проверки, как досмотр багажа в аэропорту:
Входящая строка: | "123.456" | "hello" | "3.14e10" | "$99.99" |
| ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Механизм try-except работает как рамка металлоискателя 🛃:
try:
float("string") # Может ли она пройти контроль как 'float'?
can_convert = True
except ValueError:
can_convert = False # Не прошла! Эта 'string' никуда не летит.
Подходящие строки проходят досмотр ✅; неподходящие отбраковываются ❌.
Правильная обработка исключений — ключ к успеху
Не пренебрегайте исключениями; они могут быть предзнаменованием возникновения проблем в коде. Используйте конкретные исключения, чтобы не вызвать неожиданных ошибок.
Тестирование — ваш надежный навигатор
Не стоит бегать марафон без подготовки, не так ли? Так и юнит-тестирование — это проверка прочности вашего кода, прежде чем выпускать его в "большой мир".
import unittest
class TestStringToFloat(unittest.TestCase):
def test_valid_float(self):
self.assertTrue(can_convert("42.0")) # True, как ответ на вечный вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого!
def test_invalid_float(self):
self.assertFalse(can_convert("NaN")) # False, число не определено!
if __name__ == '__main__':
unittest.main() # Начинаем тесты!
Держите руку на пульсе Python
Не делайте поспешных выводов. Будьте всегда в курсе последних обновлений в мире Python, чтобы ваш код оставался актуальным.
Антон Крылов
Python-разработчик