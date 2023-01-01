Конвертация строки в дату в Python: из "%d%m%Y" в datetime.date

Быстрый ответ

Чтобы строку, содержащую дату, преобразовать в объект datetime.date в Python, следует использовать метод datetime.strptime , указав соответствующий формат. Для избавления от времени и получения объекта даты не забудьте применить .date() :

Python Скопировать код from datetime import datetime date_object = datetime.strptime("2023-04-12", "%Y-%m-%d").date()

Работа с различными форматами дат

Даты могут быть представлены в самых разных форматах. Выберите подходящий код форматирования в strptime , чтобы корректно интерпретировать структуру строки:

"%Y-%m-%d" соответствует "2023-04-12"

соответствует "2023-04-12" "%d/%m/%Y" соответствует "12/04/2023"

соответствует "12/04/2023" "%m/%d/%Y" соответствует "04/12/2023"

соответствует "04/12/2023" "%B %d, %Y" соответствует "April 12, 2023"

Python Скопировать код from datetime import datetime date_object_iso = datetime.strptime("2023-04-12", "%Y-%m-%d").date() date_object_euro = datetime.strptime("12/04/2023", "%d/%m/%Y").date() date_object_us = datetime.strptime("04/12/2023", "%m/%d/%Y").date() date_object_full = datetime.strptime("April 12, 2023", "%B %d, %Y").date()

Помните об обычных ошибках:

Пропуск вызова .date() может привести к нежелательному добавлению времени.

может привести к нежелательному добавлению времени. Несовпадение указанного формата с форматом строки вызовет ошибку ValueError .

Обработка нестандартных форматов дат

Если вам нужно справиться с сложными или неочевидными форматами дат, используйте dateutil.parser.parse :

Python Скопировать код from dateutil import parser complex_date_string = "Wed, 12 April 2023" date_object_flexible = parser.parse(complex_date_string).date()

Функция dateutil.parser.parse обладает большой гибкостью, однако не забывайте о .date() , если вам нужен чистый объект даты!

Преодоление распространенных ошибок

Вот несколько типичных ошибок, которые возникают при работе с датами:

ValueError : Убедитесь в правильности формата для strptime .

: Убедитесь в правильности формата для . Ошибки локализации : Будьте внимательны к настройкам локализации, когда используете названия месяцев.

: Будьте внимательны к настройкам локализации, когда используете названия месяцев. Проблемы с временными зонами: Не забывайте о tzinfo , если вы используете dateutil.parser.parse .

Визуализация

Пример преобразования строки с датой в объект даты:

Markdown Скопировать код **Исходная строка (📅):** "2023-03-14" **Преобразование в Python (📜):** datetime.strptime("2023-03-14", "%Y-%m-%d") **Результат – объект даты (🗓️):** 2023-03-14

И соответствующий Python код:

Python Скопировать код from datetime import datetime date_string = "2023-03-14" date_object = datetime.strptime(date_string, "%Y-%m-%d").date()

Таким образом, строка превращается в настоящий объект даты 🗓️!

Гарантия точности преобразования

Для проверки точности преобразования вашей даты используйте следующие утверждения:

Python Скопировать код assert date_object.year == 2023 assert date_object.month == 3 assert date_object.day == 14

Обратный процесс: Преобразование объекта даты обратно в строку

Если вам требуется преобразовать объект даты обратно в строку, воспользуйтесь strftime :

Python Скопировать код formatted_date_string = date_object.strftime("%Y-%m-%d")

Строка форматирования может быть модифицирована в соответствии с вашими предпочтениями.

