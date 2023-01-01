Конвертация строки с двоичным числом в int в Python

Быстрый ответ

Для преобразования двоичной строки в целое число в Python можно использовать встроенную функцию int() , указав вторым аргументом значение 2 в качестве основания системы счисления:

Python Скопировать код decimal_int = int('1010', 2) # '1010' в двоичной системе преобразуется в десятичное число 10

Не стоит останавливаться на простых решениях. Глянем, как еще можно осуществить это преобразование.

Простые способы преобразования

В стиле Python: префикс str

Python отмечает двоичные числа префиксом '0b' . Это позволяет явно обозначить последующую строку как двоичное число:

Python Скопировать код decimal_int = int('0b1010', 0) # '0b1010' преобразуется в число 10. Это просто и эстетично.

Шампион – bitstring

Если перед вами стоит более сложная задача чем базовое преобразование, bitstring предоставляет на выбор множество возможностей:

Python Скопировать код from bitstring import BitArray # Создаём BitArray из двоичной строки binary_str = '1010' b_array = BitArray(bin=binary_str) # Получаем целое число из BitArray decimal_int = b_array.uint # '1010' преобразуется в 10, выглядит стильно

Главный герой – numpy

numpy идеально подходит при работе с массивами двоичных чисел и позволяет проводить преобразования максимально быстро и эффективно:

Python Скопировать код import numpy as np # Преобразуем массив строк с двоичными числами в целые числа binary_array = np.array(['1010', '1111', '0001'], dtype='S4') decimal_array = np.core.defchararray.ljust(binary_array, 32, '0') decimal_ints = np.packbits(decimal_array.view(np.uint8)).view(np.uint32) # Voilà! Без лишних усилий.

"Ручной" метод: zip и битовые операции

Встречаются ситуации, когда хочется усложнить задачу, и тут на выручку приходят функция zip и битовые операции:

Python Скопировать код binary_str = '1010' # Производим преобразование чисел, используя магию decimal_int = sum(val * (2 ** idx) for idx, val in zip(range(len(binary_str)), map(int, reversed(binary_str))))

Визуализация

Представьте себе ряд блоков с двоичными цифрами для лучшего понимания:

Markdown Скопировать код Вот как выглядят блоки двоичных чисел: 🧱1️⃣ 🧱0️⃣ 🧱1️⃣ 🧱0️⃣ Позиция блока определяет степень двойки, которой он соответствует: - Первый блок справа – это 'единицы' - Второй – 'двойки' - Третий – 'четверки' - И так далее, эффект домино 🎲 Следите за 'поездом', который достигает 'станций' десятичных чисел:

Python Скопировать код int('1010', 2)

Markdown Скопировать код Вот и 'станция' прибытия: 🏁 число 10 в десятичной системе

Побитовые операции и возможные ошибки

Желательно знать о побитовых операциях при выполнении преобразований, но следует быть на стороже и остерегаться ошибок:

Справочник по побитовым операциям

Побитовые операции – это специализированные манипуляции с двоичными данными:

Python Скопировать код # Операция левого сдвига умножает на 2 result = 0b1011 << 1 # Получаем 0b10110, человеческим языком – 22 # Операция правого сдвига делит на 2 result = 0b1011 >> 1 # Итак, 0b101, что равно 5 в десятичной системе # Побитовое И применяется для маскировки битов mask = 0b0101 result = 0b1011 & mask # И в результате получаем 0b0001, или просто 1

Нежданный гость: ValueError

Некорректные двоичные строки (например, '2021') могут привести к выключению ValueError :

Python Скопировать код try: # Обрабатываем исключительные ситуации с ValueError decimal_int = int(binary_str, 2) except ValueError: print(f"Ошибка: некорректная двоичная строка {binary_str}. Здесь только пыль и эхо...")

Вопросы производительности

Если нужно быстрое и эффективное преобразование отдельных двоичных чисел, трудно найти что-то лучше функции int() Pythonа. Однако при работе с большим количеством данных numpy станет незаменимым помощником.

