Конвертация даты из UTC в локальное время Python: скрипт

Быстрый ответ

Для того, чтобы перевести Всемирное координированное время (UTC) в локальное, можно использовать модули datetime и time языка программирования Python. Ниже представлен пример кода:

Python Скопировать код import datetime import time utc_dt = datetime.datetime.utcnow() # Получаем актуальное время в UTC local_dt = utc_dt – datetime.timedelta(seconds=time.timezone) # Конвертируем его в локальное время if time.daylight: local_dt += datetime.timedelta(seconds=time.altzone) # Если активно летнее время, учитываем это print(f"Локальное время: {local_dt}") # Выводим локальное время на экран

Вот таким образом кусочек кода позволяет учесть летнее время и отобразить время с учётом временной зоны вашей операционной системы.

Подробное руководство по конвертации времени

Преобразование времени из формата UTC в локальное иногда напоминает игру в четырёхмерные шахматы из-за внесения изменений, связанных с переходом на летнее время, и разнообразия часовых поясов.

Встроенный модуль zoneinfo в Python 3.9

С версии Python 3.9 разработчики добавили удобный инструмент для работы с временными зонами — модуль zoneinfo :

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone from zoneinfo import ZoneInfo # Данный модуль появился в Python стартуя с версии 3.9 utc_dt = datetime.now(timezone.utc) local_dt = utc_dt.astimezone(ZoneInfo("localtime")) # Простое преобразование в локальное время print(f"Локальное время: {local_dt}") # Выводим локальное время

Учет летнего времени

Не стоит забывать про изменения, связанные с переходом на летнее время:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone, timedelta import time utc_dt = datetime.utcnow().replace(tzinfo=timezone.utc) local_dt = utc_dt.astimezone() if time.localtime().tm_isdst: local_dt = local_dt + local_dt.utcoffset() – timedelta(hours=1) # Корректировка времени на летнее время print(f"Локальное время с учетом летнего времени: {local_dt}") # Итак, учтено летнее время

Для версий Python < 3.9

Если вы все еще используете более раннюю версию Python, вы можете воспользоваться модулем backports.zoneinfo :

Bash Скопировать код pip install backports.zoneinfo # Установка для старых версий Python

Используйте данный модуль также, как вы бы использовали zoneinfo в Python версии 3.9 и старше.

Визуализация

Визуализируйте процесс перевода времени из UTC в локальное, представив его как стрелки часов на карте мирового времени:

Markdown Скопировать код Весь мир (🌐): [UTC – 🕛]

Переводим UTC в локальное время так, как бы двигали стрелки часов:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone, timedelta def to_local_time(utc_datetime): offset = datetime.now(timezone.utc).astimezone().utcoffset() return utc_datetime + offset

Таким образом, мы получаем корректное локальное время:

Markdown Скопировать код 🌐 UTC – 🕛 ➡️ Локальное время – 🕑 # Часы показывают ваше местное время!

Математика временных зон в действии!

Глубокое погружение в управление временными зонами

Работа с временными зонами порой напоминает глубокое погружение в океан.

Определение системной временной зоны с помощью tzlocal

Модуль tzlocal поможет определить системную временную зону. Установите его с помощью команды:

Bash Скопировать код pip install tzlocal # Добавляет поддержку локальной временной зоны

Python Скопировать код from datetime import datetime from tzlocal import get_localzone # Определяем системную временную зону local_tz = get_localzone() utc_dt = datetime.utcnow() local_dt = utc_dt.replace(tzinfo=timezone.utc).astimezone(local_tz) # Конвертируем с использованием системной зоны print(f"Локальное время с использованием tzlocal: {local_dt}") # Вот и готово!

Для пользователей Windows: установите 'tzdata'

Если вы работаете в операционной системе Windows, не забудьте установить пакет 'tzdata':

Bash Скопировать код pip install tzdata # Необходим для корректной работы с 'zoneinfo' на Windows

Преобразование для Python версий от 3.3 до 3.8

В версиях Python между 3.3 и 3.8 время из UTC может быть также преобразовано без использования дополнительных библиотек:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone utc_dt = datetime.utcnow().replace(tzinfo=timezone.utc) local_dt = utc_dt.astimezone() # Встроенная функциональность для преобразования print(f"Локальное время с использованием astimezone: {local_dt}") # И готово!

Опасности, которые могут подстерегать на вашем пути

Как и в любом путешествии, есть свои риски и опасности.

Нормализация до преобразования

Предварительно назначьте временную зону 'наивным' объектам datetime:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone naive_utc_dt = datetime.utcnow() utc_dt = naive_utc_dt.replace(tzinfo=timezone.utc) # Присваиваем временную зону print(f"Нормализованное время с учетом временной зоны: {utc_dt}") # Таким образом, у нас есть нормализованное время

Точность вычислений

При конвертации меток времени необходимо учитывать микросекунды:

Python Скопировать код import time timestamp = time.time() local_dt = datetime.fromtimestamp(timestamp) # Конвертируем целочисленную временную метку print(f"Локальное время, полученное из целочисленной временной метки: {local_dt}") # Точность подсчета времени сохранена!

Изменения в правилах перехода на летнее время и изменения смещения UTC

Будьте готовы к тому, что правила перехода на летнее время и значения смещения UTC могут переодически обновляться.

