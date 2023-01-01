Конвертация даты из UTC в локальное время Python: скрипт

#Основы Python  #Дата и время (datetime)  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Для того, чтобы перевести Всемирное координированное время (UTC) в локальное, можно использовать модули datetime и time языка программирования Python. Ниже представлен пример кода:

import datetime
import time

utc_dt = datetime.datetime.utcnow()  # Получаем актуальное время в UTC
local_dt = utc_dt – datetime.timedelta(seconds=time.timezone)  # Конвертируем его в локальное время

if time.daylight:
    local_dt += datetime.timedelta(seconds=time.altzone)  # Если активно летнее время, учитываем это

print(f"Локальное время: {local_dt}")  # Выводим локальное время на экран

Вот таким образом кусочек кода позволяет учесть летнее время и отобразить время с учётом временной зоны вашей операционной системы.

Подробное руководство по конвертации времени

Преобразование времени из формата UTC в локальное иногда напоминает игру в четырёхмерные шахматы из-за внесения изменений, связанных с переходом на летнее время, и разнообразия часовых поясов.

Встроенный модуль zoneinfo в Python 3.9

С версии Python 3.9 разработчики добавили удобный инструмент для работы с временными зонами — модуль zoneinfo:

from datetime import datetime, timezone
from zoneinfo import ZoneInfo  # Данный модуль появился в Python стартуя с версии 3.9

utc_dt = datetime.now(timezone.utc)
local_dt = utc_dt.astimezone(ZoneInfo("localtime"))  # Простое преобразование в локальное время

print(f"Локальное время: {local_dt}")  # Выводим локальное время

Учет летнего времени

Не стоит забывать про изменения, связанные с переходом на летнее время:

from datetime import datetime, timezone, timedelta
import time

utc_dt = datetime.utcnow().replace(tzinfo=timezone.utc)
local_dt = utc_dt.astimezone()

if time.localtime().tm_isdst:
    local_dt = local_dt + local_dt.utcoffset() – timedelta(hours=1)  # Корректировка времени на летнее время

print(f"Локальное время с учетом летнего времени: {local_dt}")  # Итак, учтено летнее время

Для версий Python < 3.9

Если вы все еще используете более раннюю версию Python, вы можете воспользоваться модулем backports.zoneinfo:

pip install backports.zoneinfo  # Установка для старых версий Python

Используйте данный модуль также, как вы бы использовали zoneinfo в Python версии 3.9 и старше.

Визуализация

Визуализируйте процесс перевода времени из UTC в локальное, представив его как стрелки часов на карте мирового времени:

Весь мир (🌐): [UTC – 🕛]

Переводим UTC в локальное время так, как бы двигали стрелки часов:

from datetime import datetime, timezone, timedelta

def to_local_time(utc_datetime):
    offset = datetime.now(timezone.utc).astimezone().utcoffset()
    return utc_datetime + offset

Таким образом, мы получаем корректное локальное время:

🌐 UTC – 🕛 ➡️ Локальное время – 🕑
# Часы показывают ваше местное время!

Математика временных зон в действии!

Глубокое погружение в управление временными зонами

Работа с временными зонами порой напоминает глубокое погружение в океан.

Определение системной временной зоны с помощью tzlocal

Модуль tzlocal поможет определить системную временную зону. Установите его с помощью команды:

pip install tzlocal  # Добавляет поддержку локальной временной зоны
from datetime import datetime
from tzlocal import get_localzone  # Определяем системную временную зону

local_tz = get_localzone()
utc_dt = datetime.utcnow()
local_dt = utc_dt.replace(tzinfo=timezone.utc).astimezone(local_tz)  # Конвертируем с использованием системной зоны

print(f"Локальное время с использованием tzlocal: {local_dt}")  # Вот и готово!

Для пользователей Windows: установите 'tzdata'

Если вы работаете в операционной системе Windows, не забудьте установить пакет 'tzdata':

pip install tzdata  # Необходим для корректной работы с 'zoneinfo' на Windows

Преобразование для Python версий от 3.3 до 3.8

В версиях Python между 3.3 и 3.8 время из UTC может быть также преобразовано без использования дополнительных библиотек:

from datetime import datetime, timezone

utc_dt = datetime.utcnow().replace(tzinfo=timezone.utc)
local_dt = utc_dt.astimezone()  # Встроенная функциональность для преобразования

print(f"Локальное время с использованием astimezone: {local_dt}")  # И готово!

Опасности, которые могут подстерегать на вашем пути

Как и в любом путешествии, есть свои риски и опасности.

Нормализация до преобразования

Предварительно назначьте временную зону 'наивным' объектам datetime:

from datetime import datetime, timezone

naive_utc_dt = datetime.utcnow()
utc_dt = naive_utc_dt.replace(tzinfo=timezone.utc)  # Присваиваем временную зону

print(f"Нормализованное время с учетом временной зоны: {utc_dt}")  # Таким образом, у нас есть нормализованное время

Точность вычислений

При конвертации меток времени необходимо учитывать микросекунды:

import time

timestamp = time.time()
local_dt = datetime.fromtimestamp(timestamp)  # Конвертируем целочисленную временную метку

print(f"Локальное время, полученное из целочисленной временной метки: {local_dt}")  # Точность подсчета времени сохранена!

Изменения в правилах перехода на летнее время и изменения смещения UTC

Будьте готовы к тому, что правила перехода на летнее время и значения смещения UTC могут переодически обновляться.

Полезные ресурсы

  1. Официальная документация Python 3.12.2 по модулю datetime — полное руководство по работе со временем в Python.
  2. PEP 495 – Разрешение неоднозначности локального времени — подробное описание работы с временными зонами в Python.
  3. PyMOTW 3 по модулю datetime — справочник по модулю datetime.
  4. Стандарт ISO 8601 на странице Википедии — стандарты обозначения времени по ISO.
  5. Документация dateutil 2.8.2 — функциональность dateutil, которая дополняет модуль datetime.
Антон Крылов

Python-разработчик

